Подросток из племени яномами умер от СОVID-19. Грозит ли теперь вымирание индейцам Амазонии?

Первый случай заражения коронавирусом обнаружен у подростка из племени яномами, проживающего в Амазонии. Бразильские власти беспокоятся за судьбу племени, ведь для его членов инфекция особенно опасна.

В больнице города Боа-Виста штата Рорайма на севере Бразилии сегодня умер пациент — 15-летний юноша из племени яномами, у которого был диагностирован COVID-19. В последние дни он находился в отделении интенсивной терапии. Это первый зафиксированный случай заражения коронавирусом среди племени яномами.

Это вызвало серьезное беспокойство у бразильских властей. Министр здравоохранения заявил, что племя теперь под угрозой вымирания, поскольку их организм крайне уязвим перед эпидемиями.

Кто такие яномами?

Индейцы яномами живут в лесах Амазонии на территории Венесуэлы и Бразилии. Правда, сами они себя не идентифицируют как граждан какой-либо страны. Да и принадлежность к племени у них очень относительная. Яномами — это этническая группа численностью примерно 35 тысяч человек, но живут они небольшими общинами приблизительно по 30 человек. И каждая община живет сама по себе, не имея с другими общей организации.

Их деревни находятся в труднодоступных дебрях Амазонии, поэтому большинство яномами живут в полной изоляции от внешнего мира и ведут первобытный образ жизни, занимаются собирательством и охотой. Для этого, кстати, используются исключительно стрелы и деревянные копья. Но некоторые из них, как отмечает этнограф Юрий Березкин, все же контактируют с соседними поселениями.

При этом они вполне гостеприимны и неоднократно принимали у себя латиноамериканских и европейских исследователей и путешественников. Из русскоязычных исследователей к ним ездил, например, украинский журналист Дмитрий Комаров (его документальный фильм про них показывали на телеканале «Пятница»), а также путешественник Виталий Сундаков. Хотя некоторые западные исследователи называют яномами воинственными и даже жестокими.

В последние годы население яномами серьезно сократилось — в том числе из-за кори и малярии, к которым их организм оказался не приспособлен. А также из-за столкновений с гаримпейрос — местными золотодобытчиками, которые часто посягают на территории яномами. Возможно, именно они и занесли коронавирус в амазонские леса.

Этнических болезней не существует?

Сейчас в Бразилии обсуждают, насколько велика вероятность распространения коронавируса среди яномами и может ли это привести к их вымиранию. Но почему, собственно, для яномами коронавирус опаснее, чем для остальных бразильцев?

Большинство специалистов утверждают, что инфекционных заболеваний, которые были бы опасны только для представителей определенных национальностей, нет. Говорить так о коронавирусе не позволяет хотя бы тот факт, что им заражаются люди и в Азии, и в Европе.

Биолог Георгий Базыкин утверждает, что инфекционные заболевания распространяются во всем мире одинаково и национальность тут не играет никакой роли.

Не существует ни одного вируса, к которому у какой-то нации была бы генетическая предрасположенность. Это точно не касается инфекционных заболеваний Георгий Базыкин доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий.

При этом, по словам генетика Светланы Боринской, у разных народов может быть разная устойчивость к инфекциям, но она определяется не столько по этническому признаку, сколько по географическому. Это происходит в том случае, если вирус распространился по определенной территории. Тогда у жителей этого района вырабатываются мутации на генетическом уровне, которые делают организм невосприимчивым к инфекции. Потом эти мутации передаются по наследству.

Так произошло, например, с малярией. Европейцы, уже давно пережившие эпидемию, завезли эту болезнь южноамериканским индейцам, которые никогда ей не болели, в результате чего их организмы оказались неспособны противостоять малярии.

Однако человеческий организм достаточно быстро приспосабливается к инфекциям, и индейцы яномами в этом плане не исключение. Поэтому Юрий Березкин уверен, что яномами переживут и коронавирус.

Предки индейцев 16 тысяч лет назад пришли из Африки, но каким-то образом они же приспособились к местным болезням. И до сих пор живут без всяких прививок Юрий Березкин этнограф, заведующий отделом этнографии Америки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).

Опасение скорее вызывает другое: все-таки в поселениях яномами нет подходящего медицинского оборудования. Поэтому если коронавирус быстро распространится среди них, многие индейцы рискуют остаться без необходимой помощи. Тем более что живут они зачастую в отдаленных местах.

Но надо понимать, что один зараженный — это пока что угроза только его деревне. А поселений яномами в Амазонии достаточно много, они занимают обширную территорию и находятся далеко друг от друга. Так что пока тотальное вымирание яномами точно не грозит.