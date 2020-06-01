Подросток из Армавира пожаловался на отчима за избиения. История оказалась неоднозначной и запутанной

Сирота из Армавира поднял на уши органы опеки Краснодарского края из-за истории, которая произошла с его семьей. 16-летний парень уверен, что один из его братьев подставил отца, чтобы уйти в другую семью.

Позиция одного из детей

16-летний сирота Егор (имя изменено) рассказал историю того, что случилось в 2019 году с его семьей. По его словам, он с 2014 года жил в Армавире Краснодарской области в семье Филипповых с двумя братьями.

Егор с 2014 года в семье Эдуарда и Натальи Филипповых живет несовершеннолетний парень Егор. Судя по его словам, ему нравилось жить с приемными родителями, они никого из детей не били и относились к каждому с любовью и уважением.

Могу с уверенностью сказать, что папа никого из нас не бил, тем более маленьких детей, которые появились позже. Моя семья есть самое лучшее, кого я когда-либо знал и которой я когда-либо верил Егор.

В 2017 году в семье появился еще один ребенок — Владислав (имя изменено). Он, по мнению Егора, «превратил жизнь в ад прошлым летом». Егор рассказал, что в августе 2019 года Владислав хотел уйти от семьи Филипповых в другую. Якобы отец в той семье подкинул идею парню, чтобы тот разозлил Эдуарда Филиппова до такой степени, чтобы тот физически наказал Владислава, а юноша снял это все на видео.

По словам Егора, на видео не видно как Эдуард бьет Владислава, а после произошедшего довольный парень убежал с радостными криками.

В общем, Егора с младшими братьями отвезли в органы опеки, где их, по словам парня, якобы заставляли написать согласие на усыновление в другой семье.

Она (кто-то из органов опеки — прим.ред.) кричала, что если мы сейчас не напишем согласие на другую семью, которую мы раньше вообще никогда не знали, то нас отправят в детский дом Егор.

В декабре 2019-го собралась целая комиссия по делу Егора и, как он передал, предложила два варианта — либо он переходит в семью к некой Татьяне Козловой, либо отправится в детский дом. Он сказал, что хочет к Наталье Филипповой, но ему ответили, что «такого варианта не может быть», и парень согласился поехать к Татьяне.

Егор уверен, что органы опеки ввели в заблуждение и его, и Наталью Филиппову, потому что женщине представители сказали, что Егор якобы отказался от нее. Впоследствии Егор отправили в социально-реабилитационный центр, где полицейский якобы требовал, чтобы он написал заявление на Эдуарда Филиппова о том, что тот якобы бил Егора.

Сейчас Егор живет у Натальи Филипповой, но на Эдуарде висит уголовное дело.

Позиция Натальи

Наталья подтвердила, что Егор живет у нее. Она напомнила, что у нее приемные дети живут на протяжении шести лет, а самому старшему — 20 лет. Владислав был единственным ребенком не из детского дома — его изъяли из другой семьи, где родители пьяницы.

Если дети детдомовские, то действительно мама и папа — для них это важно, но для него (Владислава — прим.ред.) было это неважно. Он очень любил отчима, который дважды был судим, и для него было все равно в какую семью попасть, лишь бы уйти из приюта и добиваться попасть в семью отчима Наталья Филиппова.

По словам Натальи, Владислав 1,5 месяца пытался довести приемных родителей до срыва. В том числе он избивал маленьких братьев, душил их и заставлял делать «сексуальные массажи» и показывал «фокусы со своим половым членом».

«У нас очень хорошая семья, у нас дружеские отношения с пацанами, большой дом, мы все очень дружны и мы никогда с мужем не наказывали детей, ну просто никогда», — добавила Наталья.

Аудиозапись «виновника»

В распоряжении «360» оказалась аудиозапись разговора якобы Владислава с еще одним молодым человеком, который как раз спрашивал у него по поводу якобы избиения Эдуардом.

В записи Владислав говорит, что сделал в занавеске дыру, чтобы спрятать там камеру.

«Я ему сначала сказал: я хочу из семьи уйти, надоело мне в этой семье жить, она бесит меня уже. <…> Я снял и уехал на велосипеде. Подготовился заранее, за день получается», — сказал Владислав. Молодой человек сказал, что уехал вечером к человеку, которого назвал отчимом. Опекуны его искали ночью, на следующий день он обратился в опеку, он отдал представителям флешку с «компроматом» (в том числе о том, что Натальи Филипповой рак и она носит парики из-за химиотерапии). После этого его отправили к сестре отчима, потому что он сам сидел в тюрьме 20 лет назад.

Позиция опеки и правоохранителей

В официальной сводке прокуратуры говорится, что Эдуард Филиппов систематически бил трех несовершеннолетних, в том числе Владислава. А 2 сентября 2019 года Наталья Филиппова подала заявление, где просила освободить ее от обязанностей опекуна по состоянию здоровья.

В апреле 2020 года Эдуарда Филиппова обвинили в истязании несовершеннолетних. В сводке говорится, что он систематически бил Владислава и еще двух детей ремнем и заставлял их трогать кактус.

Также в документе говорится, дескать Филиппов еще в 2017 году бил Владислава ремнем: в январе и июне.

В материалах также указаны показания каждого из участников конфликта. В том числе самого Филиппова. Он заявил, что летом 2019 года его жена Наталья видела, как Владислав душил одного из братьев. Кроме того, в его дом периодически приходили из органов опеки и общались со всеми детьми. Никто из них ни разу не сказал, что кто-то кого-то бьет.

30 марта адвокат Филиппова подал ходатайство, чтобы с подзащитного сняли все обвинения. Каковы были результаты не сообщается.