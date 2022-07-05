Подростков в костюмах не пускают в кино из-за миньонов. Тренд из TikTok ведет к убыткам, но это весело

TikTok, еще в прошлом году обогнавший Google в мировом рейтинге самых популярных интернет-ресурсов, остается неисчерпаемым источником порой противоречивых трендов. Новое веяние — явление под хештегом #gentleminions. Из-за него кинотеатры в США и Великобритании начали отказываться пускать в залы толпы молодых людей в костюмах. Мы решили разобраться, что это за тренд и почему на сеансах нового мультфильма «Миньоны: Грювитация» так не рады подросткам в галстуках.

Очень Гадкий я

Ролики с подростками в костюмах, копирующими повадки главного злодея из мультика Гадкого я, быстро становились вирусными. На них пользователи скручивают пальцы, как он, и идут стройными рядами в залы кинотеатра. Тут же авторы роликов отмечают, что «пятилетнее ожидание закончилось», имея в виду время, прошедшее с последней части франшизы «Гадкий я 3».

Усаживаясь в кресла, подростки тоже ведут себя определенным образом, складывая ладони домиком. А как только на экране начинается мультик — разражаются бурными овациями. Казалось бы, они ничего не громят, просто громко радуются началу сеанса, неужели это повод вводить запреты на посещение? Однако, как оказалось, многим зрителям, особенно с детьми, это сильно мешало. Более того, по данным Би-би-си, кинотеатры даже начали нести убытки, потому что часть посетителей хотели вернуть деньги за билеты.

В единственном кинотеатре на острове Гернси Mallard Cinema даже были вынуждены отменить дальнейшие показы мультика из-за ужасного поведения молодых людей. Подростков обвинили в вандализме, бросании разных предметов в зале и жестоком обращении с персоналом.

«Это было абсолютно душераздирающе. У нас были семьи, которые даже не хотели возвращаться в зал. Когда мы пытались во всем разобраться, семьи уходили еще до начала фильма, и, конечно, дети были в слезах», — поделился менеджер Mallard Cinema Дэниел Филлипс-Смит.

По его словам, кинотеатр понес огромный ущерб из-за того, что был вынужден возместить траты клиентов, которые не смогли посмотреть мультфильм.

Уведомление о том, что на показы «Миньоны: Грювитация» больше не будут пускать детей в костюмах без сопровождения, разместил и кинотеатр Regal Cinema в Вейбридже.

В соцсетях пользователи, которые не смогли посмотреть мультфильм из-за поведения тиктокеров, жалуются, что пытались с ними поговорить, но ничего не помогало. В кинотеатрах британской сети Odeon Cinemas тоже стали вешать плакаты, предупреждающие посетителей, что из-за беспорядков, вызванных трендом #gentleminions, любой группе посетителей, одетых подобным образом, будет отказано в посещении сеансов, посвященных новым миньонам.

Источник фото: twitter.com/gillduds

Представитель Odeon cinemas заявил местным СМИ, что из-за отдельных инцидентов в кинотеатрах в минувшие выходные им пришлось ограничить доступ в зале «при некоторых обстоятельствах». Под этими обстоятельствами подразумевались молодые люди, снимающие ролики для #gentleminions.

Не обошлось и без перегибов. По данным издания Chad, из-за новых правил на показ в Мансфилде (графство Ноттингемшир) не пустили двух мальчиков, которые были просто одеты в белые рубашки с воротничками.

По сообщениям, им отказали в предварительном просмотре до тех пор, пока родители не смогли приехать с парой джемперов, чтобы прикрыть оскорбительные элементы нарядной одежды.

Источник фото: twitter.com/universalpics

При этом студия Universal Pictures проблемы в этом не увидела и поддержала тенденцию. «Всем, кто приходит на @Minions в костюмах: мы видим вас и любим вас», — заявили представители студии в Twitter.

Несмотря на скандалы на сеансах, за первые выходные общие сборы «Миньонов», по данным DTF, достигли 200 миллионов долларов.