Подпольный рынок алкоголя перекочевал в Telegram. Популярность контрафакта растет с каждым годом

Объем нелегальной продажи алкоголя в Сети значительно вырос за уходящий год. Борьба с сайтами не принесла должных результатов, ведь многие торговцы «переехали» в мессенджеры и соцсети. Оборот нелегального рынка составил 2,5 миллиарда рублей. Однако эксперты говорят, что реальные цифры на порядок больше.

Нелегальный рынок алкоголя в Telegram и Instagram

Всего за этот год «теневой» рынок продажи алкоголя в онлайне вырос на 19%. Если в 2018-м оборот реализации подпольного спиртного был порядка 2,1 миллиарда рублей, то к концу этого года сумма выросла почти на 400 миллионов. При этом специалисты компании Group-IB выяснили, что на просторах Сети «гуляют» около 2,5 тысячи сайтов, групп в соцсетях и различных аккаунтов в мессенджерах, которые предлагают горячительное в обход законодательства.

«В 2019 году значительно вырос и потребительский спрос — количество поисковых запросов по фразе „Купить алкоголь“ в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%», — отмечается в исследовании.

С нелегальными онлайн-магазинами пытается бороться Роскомнадзор. Сайты блокируются, но это приводит только к тому, что продавцы переходят в мессенджеры. Получается, что платформ со спиртным становится в Сети меньше, а оборот алкогольной продукции постоянно растет.

Только в Telegram эксперты насчитали порядка 30 крупных каналов, предлагающих купить горячительное по низким ценам. На каждый такой аккаунт подписано от 20 до 50 тысяч человек. В мессенджерах даже предлагают научиться «искусству» нелегальной торговли и обещают заработок от 100 тысяч рублей в месяц. Звучит заманчиво, но незаконно.

Если Telegram в «теневом» бизнесе новичок, то в Instagram заказать спиртное можно довольно давно. Там специалисты нашли как минимум 50 станиц с доставкой алкоголя. Многие используют проверенную схему — продают сувениры, к которым прилагается «подарок» в виде бутылки с крепкими напитками. Нарветесь вы на перекупщиков или мошенников с контрафактом никто не знает.

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Запретный плод сладок?

Несмотря на такие внушительные цифры, никто не может точно сказать, выросли продажи алкоголя в сети или нет. В этом «360» заверил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

«Они смотрят по количеству запросов, но если запрос состоялся, то это не значит, что человек что-то купил. Если он один раз нашел канал в интернете, то он дальше будет заказывать по телефону. Зачем ему дальше интернет?» — объяснил свою точку зрения Дробиз.

Специалист также поставил под сомнение сумму оборота в 2,5 миллиарда рублей. По его мнению, цифра занижена в несколько раз, а реальный показатель находится на отметке не менее семи миллиардов рублей. При этом в Сети продается 90% контрафактного алкоголя и только 10% настоящего. Для здоровья он безопасен, но все равно попадает под запрет.

«Проблема нелегальных продаж существует с 2007 года. Ровно с того момента, как сам канал реализации стал нелегальным. В 2007-м государство запретило продажу алкоголя в интернете. Как каждый продукт, который запрещен, становится сладок, так и резко возросли продажи в интернете», — рассказал Дробиз.

Спрос и предложение повысились, только продажа стала незаконной. Сейчас существует порядка 20 тысяч сайтов, где можно купить спиртное. Из них насчитывается пять тысяч базовых, а остальные — дочерние.

«Тысячи сайтов закрываются, в пределах 1,5 тысяч в год, но тут же возникают новые. Государство ничего не может с этим сделать. Года три-четыре назад государство поручило прокуратуре разобраться с этим вопросом, но ничего не получилось», — отметил эксперт.

Он добавил, что всего надзорным ведомством было закрыто 500-600 сайтов, но все вернулось в исходную точку. Людям выгодно покупать горячительное в Сети, потому что там все значительно дешевле.

Ясно, что это подделки, но тем не менее там продается водка в два-три раза дешевле легальной и так далее <…> Это самый перспективный и передовой метод продаж в мире на сегодняшний день. Все к нему давно подошли. До 20% алкоголя на западе продается через интернет Вадим Дробиз руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА»

Дробиз подчеркнул, что такая продукция за границей обходится пользователям не дешево. В России тоже произойдет легализация в 2020-м или 2021 году.

«Уже примерно года три-четыре в государстве пытаются принять закон о легализации продаж в интернете. Против — Минздрав. Ну, по непониманию ситуации, потому что если легализовать, по крайней мере этот канал, то продаваться там будет легальная продукция. Компании, которые будут работать в интернете, будут работать в одной доменной зоне. Все будет под контролем», — объяснил он.

По словам руководителя центра, министерство выступает против «под мифическими предлогами». Например, озвучивается, что алкогольные напитки смогут покупать несовершеннолетние.

«Все эти, скажем так, придирки Минздрава фактически уже закрыты поправками в законопроект. Я думаю, что в следующем году гарантировано этот канал станет легальным», — сказал Дробиз.

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«Легализация недопустима»

Слова, что отмена запрета поможет в борьбе с «теневым» рынком алкоголя в соцсетях и мессенджерах звучат вполне убедительно. Но такую инициативу поддерживают не все. Контрафактное спиртное есть не только в интернете, но и в обычном мире. Даже в реальности с ним полностью справиться не получается.

«Я считаю, что позиция отдельных лоббистов — нужно легализовать продажу алкоголя через интернет — недопустима. У нас алкогольная продукция не выстроена государством с точки зрения контроля даже в оффлайн режиме, а онлайн мы точно пока не готовы взять на контроль по качеству и остальным показателям защиты здоровья от суррогатов», — сказал «360» глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Он пояснил, что вся реализация спиртного в Сети является незаконной и зачастую людям предлагают именно суррогат, который опасен для здоровья. Просто во всемирной паутине никто не несет ответственности за качество.

Рост продаж и доля рынка в таком огромном эквиваленте заключается в том, что полиция не работает в этом направлении. Сегодня мошеннические схемы распространения контрафактного алкоголя через интернет никто не расследует Султан Хамзаев глава «Трезвой России».

При этом Султан Хамзаев согласился с тем, что доходы нелегальных продавцов алкоголя выше, чем 2,5 миллиарда в год. Он пояснил, что по подсчетам его организации, за год оборот мог превысить восемь миллиардов рублей. Но и это еще не окончательная цифра, так как под Новый год она увеличится вдвое. По словам Хамзаева, с точки зрения безопасности здоровья россияне сейчас никак не защищены. Со стороны государства должны быть приняты «конкретные меры», а действующий закон должен работать в полной мере.