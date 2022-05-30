Подписал Кучма, разорвал Порошенко. Чем не угодил украинцам Договор о дружбе

Четверть века назад президенты РФ и Украины подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между своими странами. Однако украинская сторона разорвала соглашение в 2019 году: ее руководству образ России как внешнего врага показался более выгодным, чем дружба народов.

Ровно 25 лет назад 31 мая 1997 года в Киеве президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

Документ признавал нерушимость существующих границ и уважение территориальной целостности государств. Также Россия и Украина закрепляли принцип стратегического партнерства и обязались не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

«Договор о дружбе» заключали на 10 лет. В октябре 2008 года действие договора было автоматически продлено на следующе десятилетие — до 1 апреля 2019 года. Однако 10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия документа. Он официально прекратил действие 1 апреля 2019 года.

Распад СССР дал «Договор о дружбе»

Профессор кафедры государственной политики МГУ, доктор исторических наук Вардан Багдасарян напомнил «360», что после распада Советского Союза на постсоветском пространстве возникло 15 суверенных государств. Между ними, как заметил профессор, возникли проблемы в части выстраивания отношений.

«Естественно, возникали проблемы выстраивания отношения между ними. Поскольку распад СССР осуществлялся достаточно быстро, было достаточно много проблем: территориальных, а также экономического, социокультурного, научного, туристического взаимодействия», — рассказал профессор.

Он пояснил, что Договор о дружбе давал возможности строить взаимные отношения между странами. Такого рода документы Россия подписала не только с Украиной — таких соглашений был целый пакет, однако именно с Украиной он затянулся достаточно долго.

«Были проблемы с Крымом: его население не поддерживало в новых условиях вхождение в состав Украины. Была проблема с Черноморским военно-морским флотом и множество других проблем. Переговорный процесс затянулся до 1997 года», — сказал Багдасарян.

Политический маятник Украины

Профессор отметил, что от высшей украинской власти в значительной степени зависело, был ли в отношениях конструктивизм или конфронтация. Это был такой украинский маятник, когда президенты и вектор политики менялись на прямо противоположный.

«Леонид Кравчук — это рост напряженности. Леонид Кучма — это усиление конструктивного вектора. Дальше Виктор Ющенко — опять возрастание напряженности, Виктор Янукович — определенные конструктивистские перспективы. Это, в общем-то, отражало украинскую реальность и раскол украинского общества», — сказал Багдасарян.

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В то время в России во главе министерства иностранных дел стоял Евгений Примаков, напомнил историк. Несмотря на имеющиеся противоречия и проблемы, МИД решил устанавливать дружественные отношения.

Документ включал множество аспектов, уточнил профессор. В том числе — соблюдение прав человека для граждан Украины в России и россиян на Украине, национальных меньшинств соответствующих государств, территориальные признания границ друг друга.

«В принципе, если бы в логике этого договора все дальше бы развивалась, то, вероятно, последующих конфликтов удалось бы избежать. Этот договор закладывал некие партнерские и дружественные отношения между государствами. То есть конфликт на той стадии еще не был предопределен», — подчеркнул Багдасарян.

Украине нужен был враг, а не друг

Историк подтвердил, что договор предполагалось продлевать каждые 10 лет. Нарушила соглашение Украина: началось ущемление прав национальных меньшинств, дискриминация русского языка и так далее. В наиболее активную фазу это вошло после государственного переворота 2014 года.

Источник фото: ria.ru

Дружественные отношения России с украинской стороны подверглись системному дезавуированию, отметил Багдасарян. Показательны так называемые «поезда дружбы» — отряды погромщиков, которые собирались направиться в Крым. Они туда не добрались, но подобное намерение, как отметил профессор, фактически — угроза геноцида.

«Но договор о дружбе продолжал действовать. Его разорвал уже в 2019 году президент Петр Порошенко — опять-таки инициатива разрыва принадлежала украинской стороне. Соответственно, при нем все положения, касающиеся территории и прочих вещей, украинская сторона сочла нужным дезавуировать — подвергнуть отрицанию», — уточнил профессор.

Он добавил, что после 2014 года Украина собиралась упрекнуть Россию в нарушении этого договора. Но по факту складывалась другая история: свертывание позиции русского языка, подготовка наступления в отношении тех регионов, которые не хотели существовать по новым правилам украинской жизни.

Источник фото: ria.ru

Кроме того, шло усиление националистических и даже нацистских позиций на Украине, отметил историк. На этом фоне был необходим образ врага для готовящихся новых атак. На эту роль выбрали Россию.

«Украина и Россия — это фактически ведь один мир: огромные экономические, культурные, семейные связи и так далее. И когда разрывается такой договор — это не разрыв бумажки, а определенный вектор в сторону конфронтации между братскими народами, общностями», — сказал Багдасарян.