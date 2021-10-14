Жесткие меры против мошенников обезопасят россиян. Банкам хотят разрешить не обслуживать подозрительных клиентов

Сотрудникам банков хотят разрешить не обслуживать клиента и не проводить денежные операции, если его подозревают в финансовом преступлении. Эта инициатива позволит банкам эффективнее бороться с мошенниками, но не злоупотреблять своими полномочиями, защищая обычных людей.

В России сотрудникам банков предложили дать право отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых переводов при подозрении на мошенничество. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился с такой инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, написал RT.

Так может появиться новый механизм защиты вкладов населения и барьер для проведения мошеннических операций. По мнению автора инициативы, в последние годы распространились преступные схемы, цель которых — отнять у населения банковские накопления. Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками клиентских отделов и служб безопасности банков.

Поможет ли инициатива?

Мошенничество, связанное с банковскими операциями, довольно распространено в России. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян объяснил «360», что финансовые организации не имеют достаточно возможностей для борьбы со злоумышленниками.

Если мы требуем от банкиров, чтобы они помогли жестко бороться с криминальными операциями, они должны иметь компетенции. Иначе получается, что они видят действия человека, понимают, что здесь что-то нечисто, а формально сделать ничего не могут Гарегин Тосунян.

Банки вряд ли будут злоупотреблять своими широкими полномочиями. По словам Тосуняна, контроль за добросовестностью финансовых организаций будет осуществлять конкурентная среда.

«Банк, отказывающий клиентам, не имеет перспективы развития. Если он будет злоупотреблять полномочиями, то очень скоро потеряет свой статус», — объяснил эксперт.

Специалисты оценили инициативу как логичный шаг, который поможет защитить вклады и транзакции населения. По словам члена Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александра Щелканова, инициатива не затронет обычных граждан, которым нечего скрывать.

«Это делается в защиту „белых“ пользователей в банковской системе», — добавил экономист.

Как банки противостоят мошенникам

Банк России установил критерии, по котором определяются и блокируются подозрительные переводы. Александр Щелканов напомнил «360», что эти действия осуществляются уже много лет с момента вступления в силу закона о противодействии отмыванию доходов.

Банки выступают операторами всех этих операций. А у Финмониторинга, который работает в каждом банке, задача — отслеживать такое мошенничество Александр Щелканов.

Александр Щелканов объяснил, как банки контролируют подозрительную активность. Сотрудники отслеживают и блокируют операции, если к их прозрачности возникают вопросы. Перед этим менеджер звонит клиенту и просит дать пояснение по транзакции, например, предоставить документацию.

Однако нынешняя процедура осложнена бюрократией. Тосунян напомнил, что банкам необходимо доложить о подозрительной активности сразу в несколько структур. По его словам, им приходится связываться с Финмониторингом, Центральным банком и со службами безопасности. Но даже после этого банк могут обвинить в том, что он проявил недостаточную бдительность.