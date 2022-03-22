Подозреваемым в рейдерском захвате предъявили обвинение. Ущерб оценивают в 3,5 миллиарда рублей

В Москве завершилось расследование дела о причинении ущерба в 3,5 миллиарда рублей. Обвиняемые останутся под стражей и дальше. «360» рассказывает подробности запутанного дела, в котором замешан подмосковный завод.

Совладельцев компании B&В Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина обвинили в причинении ущерба в 3,5 миллиарда рублей своему компаньону Денису Шапиро (Дионисий Золотов).

Пресненский суд Москвы продлил содержание в СИЗО Босинзону и Савоськину до середины апреля, а Балаховский на тот же срок останется под домашним арестом. Фигурантам вменяют «мошенничество в особо крупном размере», «незаконное использовании средств индивидуализации товаров», «нарушение патентных прав», «злоупотребление полномочиями», а также легализацию доходов, добытых преступным путем.

История конфликта

По словам адвоката Шапиро Романа Кандаурова, следствие установило, что Балаховский, Бозинсон и Савоськин причинили компании «Бест Клин» ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей, а Денису Шапиро — более чем на миллиард. Помимо уголовного преследования, бизнесмен настаивает и на полноценном возмещении ущерба, сообщил РЕН ТВ.

Завод по производству бытовой химии, из-за которого идет судебное разбирательство, раньше принадлежал компании «Бест Клин». Товары бренда можно было найти во всех крупных сетевых магазинах. По словам самого Шапиро, в 2014 году он купил 30% акций холдинга B&В за пять миллионов долларов.

Благодаря сделке Шапиро стал совладельцем производственной компании холдинга — завода «Бест Клин» в Видном. Предпринимателя назначили гендиректором предприятия. Чуть позже он попал под следствие по другому делу. Когда освободился из тюрьмы, понял, что остался ни с чем.

Пока Шапиро был под следствием, ООО «Бест Клин» обанкротили, а все права на товарные знаки и промышленные образцы переуступили венгерской компании, подконтрольной обвиняемым. Доля Шапиро в предприятии вместо 30% стала равна нулю, он обвиняет экс-компаньонов в рейдерском захвате.

Не только рейдерство

Адвокат Шапиро заявил, что виновность фигурантов уголовного дела подтвердил ряд экспертиз. Также следствие выявило причастность к делу Олеси Каплистой, которая стала гендиректором после вынужденного ухода Шапиро. Ее заочно обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

«Мы не будем ограничиваться уголовным преследованием Балаховского, Босинзона и их исполнителей Савоськина и Каплистой. В ближайшее время следствие примет процессуальное решение по факту хищения оборудования (линий производства бытовой химии — прим. ред.), сырья и других активов ООО „Бест Клин“, поскольку в данном уголовном деле речь идет не только о хищении интеллектуальной собственности», — подчеркнул Роман Кандауров.

Также потерпевшие просят СК и квалификационную коллегию судей Москвы разобраться в действиях судьи Людмилы Зиньковской. Она отказала в заочном аресте Олеси Каплистой. Адвокат Кандауров считает это решение незаконным. Ведь Каплистую даже объявили в международный розыск и назначили вознаграждение за достоверную информацию о ней.

Спор бывших компаньонов в том числе обсуждают в Сети. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Александр Балаховский замечен в интимной связи с несовершеннолетними. Правда, защитник бизнесмена уверяет, что девочки, о которых идет речь в компрометирующих публикациях, — внучки 71-летнего предпринимателя, с которыми он ходил в Большой театр.

Этот же канал заявил, что Яков Бозинсон, по совместительству являющийся зятем Балаховского, состоял в отношениях с также обвиняемой Олесей Каплистой.