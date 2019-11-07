Бизнесмена Сало подорвали ночью на киевской дороге. Он связан с украинскими чиновниками

В ночь на 7 ноября на Брест-Литовском шоссе в Киеве пытались убить российско-украинского бизнесмена Игоря Сало. Его автомобиль догнали на мотоцикле и бросили на крышу бомбу. Водитель погиб. Сам бизнесмен и его спутник Сергей Воловик получили травмы и были госпитализированы. На Украине Сало занимается строительством и угольной промышленностью, причем связан с несколькими высокопоставленными чиновниками.

Фото с национального антикоррупционного портала Украины «Антикор»

В 21:40 на Брест-Литовском шоссе прозвучал взрыв — неизвестный мотоциклист поравнялся с автомобилем бизнесмена Игоря Сало и положил на крышу взрывчатку. Охранник Сало, оказавшийся бывшим полицейским, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Бизнесмен и водитель автомобиля госпитализированы с серьезными ранениями. Взрыв задел еще один автомобиль, о пострадавших в нем не сообщается.

«Следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины», — сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Грязный бизнес

Практически все достижения Игоря Сало приписывают влиятельности его друзей и покровителей. В фармацевтический институт, по утверждениям «Антикора», Сало поступил благодаря дяде, работавшем там ректором, в украинский бизнес вошел благодаря роману с «Мисс Украина — 1995» Владой Литовченко и связям с бывшими высокопоставленными чиновниками — предпринимателем и сооснователем государственной компании «Нафтогаз Украины» Игорем Бакаем, экс-министром внутренних дел Украины Николаем Билоконем, сыном экс-прокурора Артемом Пшонкой и другими.

Игоря Сало обвиняют в том, что он незаконными способами присваивал себе украинские компании. Его юристы переписывали бизнес на него. Предполагают, что именно так Сало заполучил в собственность строительные компании «Элитуниверсалсервис», «СИМП», «Электроюжмонтаж». При этом сами компании под руководством бизнесмена также занимались незаконной деятельностью, в частности, обманывали приобретавших жилье в новостройках собственников.

Кроме того, Игоря Сало подозревают в участии в крупных коррупционных махинациях украинских чиновников. В частности, в незаконном обороте угля на территории Украины совместно с бывшим министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и экс-председателем Государственного управления делами Украины Игорем Бакаем.

Следующей ступенью обвинения в биографии Игоря Сало стала приватизация украинских фармацевтических предприятий. Национальный антикоррупционный портал Украины называет приватизацию, например, завода по производству инсулина «Индар» рейдерским захватом. Позже предприятие вернулось в государственную собственность, хотя некоторые утверждают, что руководство сменилось номинально, а Сало остался «смотрящим».

В то же время «Антикор» пишет, что в собственности Сало находится и государственное фармацевтическое предприятие «Укрмедпром», которому фактически подчиняется вся фармацевтическая отрасль Украины. Издание «Лента инфо» утверждает, что Игорь Сало также контролирует харьковскую фармацевтическую компанию «Здоровье», на которой, по сведениям журналистов, активно производились различные наркотические вещества.

Кроме того, информационный портал First Truth & Transparency Committee со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины сообщает о том, что у бизнесмена есть как минимум семь заграничных паспортов, пять из которых выданы Украиной. При этом у Сало есть гражданство и Российской Федерации, и Украины.