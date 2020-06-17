Жара в доме. Как спасти «огород на подоконнике» при +30

Режим самоизоляции в этом году подвигнул многих россиян завести собственный огородик на подоконниках и балконах. Люди сажают зелень, салаты и даже помидоры с огурцами. Но июнь в средней полосе России выдался на редкость жарким, поэтому многие всходы грозят засохнуть и погибнуть. Как сохранить и приумножить урожай при температуре +30 и выше — в материале «360».

Свои советы вынужденным балконным огородникам дали растениеводы и авторы блогов о растениях в квартире. В топе рекомендаций оказались проветривание и обильный полив, но и тут есть свои нюансы.

Растениям легче переносить жару, если существует постоянная циркуляция воздуха. Проще говоря, нужно проветривать. Так же стоит увеличить полив. Но не стоит забывать, что тепло плюс сырость равно плесень Константин блогер-растениевод

Он отметил, что грунт в горшке должен просыхать почти полностью. Простой способ понять, что пора поливать — наблюдать за движениями листьев, когда растение хочет пить — его листья начинают опускаться. Так же можно попробовать грунт на ощупь.

«Верхний слой должен просохнуть на глубину двух фаланг указательного пальца. Избегайте прямых солнечных лучей для большинства зеленых культур. Помните, лучшие огородники живут в Великобритании, а там чаще обычно идут дожди, и прямых солнечных лучей нет», — отметил автор Instagram-блога socket_garden.

В целом, проще контролировать растения, выращивая их в комнате, используя лампу и таймер. Для хорошей грядки длинной в метр и шириной в 30-40 сантиметров будет достаточно 50-70 ватт и 12-16 часов освещения, уточнил растениевод.

Тень и опрыскивание

Другой эксперт по уходу за огородом Дарья Довгаль отметила, что с приходом жары уход за огородом на балконе усложнился, особенно для тех, у кого южные окна. Томаты приходится поливать по 2-3 раза в день и обязательно в период активного солнца притенять окна.

«Еще можно ставить емкости с водой рядом с огурцами и томатами, тогда растения легче переносят жару. Зелень и перцы обязательно опрыскиваю водой утром и вечером. В период, когда солнце не активно максимально открываю окна и проветриваю, получается, балкон выступает в роли той же теплицы на даче, но только с другими объемами урожая», — отметила она.

При проветривании не нужно бояться порывов ветров, они укрепляют стебель томатов, рассказал растениевод. Еще томаты можно поливать раствором воды и одной капли йода на литр. Это положительно сказывается на их жароустойчивости.

«Думаю, то же самое можно проделать и с зеленью, но такие подкормки не должны быть частыми. Зелень в жару вообще проще вырастить, чем огурцы, они товарищи капризные, но если найти на балконе хотя бы легкую тень, то они будут себя хорошо чувствовать. А вот уносить с балкона горшки не всегда есть время и возможность, да и изменение местоположения не всегда положительно сказывается на растениях», — подвела итог автор блога ogorod.na.balkone Дарья.