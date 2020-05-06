Пододвинуть экзамены. Что будет с ЕГЭ и ОГЭ этим летом

Сдачу ЕГЭ могут перенести на июль — начало августа, а старт учебного года в вузах — на 1 октября. Официально решение еще не приняли, однако в Госдуме уверены, что это лишь дело времени. В Совете Федераций придерживаются другого мнения. Пока школьники готовятся к намеченному на 8 июня экзамену.

Правительство обсуждает перенос сдачи единого госэкзамена на середину июля — начало августа. Если это произойдет, учебный год в вузах начнется 1 октября, сообщил знакомый с ситуацией источник «Интерфакса». Министр просвещения Сергей Кравцов также не исключил такую возможность. Он пояснил, что аттестация начнется, когда появится уверенность, что это будет безопасно для здоровья школьников.

«Пока решение состоит в следующем: экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано — опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет», — сказал министр в эфире программы «Диалог» на «России 24».

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за пандемии коронавируса проведение первого экзамена перенесли на 8 июня. Позднее школьникам разрешили не сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). А обязательные — русский язык и математику — будут сдавать в стенах родных школ. Хотя, возможно, их полностью освободят от экзаменов, а итоговую аттестацию проведут исходя из текущих оценок.

Перенос почти 100%

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин оценил вероятность, что ЕГЭ перенесут, почти в 100%. По его словам, обсуждается проведение экзаменов скорее в начале августа, чем в середине июля.

«Что касается ОГЭ, министр просвещения Сергей Кравцов высказался, что ОГЭ в этом году можно будет не проводить. Надеюсь, такое решение будет принято. От ОГЭ в девятом классе мало что зависит. Если ребятам поставят оценки, проведут аттестацию по текущим оценкам, никто ничего не потеряет», — подчеркнул депутат.

То есть школьники либо автоматически попадут в 10-й класс, либо их примут в заведения среднего профессионального образования. А если желающих окажется слишком много, то техникумы проведут конкурсный отбор документов. Сдавать же экзамены дистанционно парламентарий считает неправильным, поскольку удаленка не может исключить вероятность списывания. В такой форме, считает Смолин, можно провести собеседования или устные испытания в вузах.

Лучше отменить?

При переносе ЕГЭ с 8 июня лучше вообще отменить экзамены, уверен депутат Госдумы. Иначе дети лишатся каникул, а педагоги — отпусков. Кроме того, при дистанционном обучении вырастет неравенство детей в подготовке к аттестации. К экзаменам готовятся в том числе с помощью репетиторов. Некоторые родители потеряли работу или находятся в неоплачиваемых отпусках и не имеют средств для оплаты дополнительных занятий. К тому же не у всех российских выпускников всех есть компьютеры и качественный интернет.

«Это значит, что далеко не все смогут подготовиться к ЕГЭ, как в другие годы. В этом году количество ребят, которые не получат аттестат зрелости, может вырасти. Неравенство, связанное с материальным положением родителей, с местом жительства, только увеличится», — заявил Смолин.

При отмене ЕГЭ парламентарии предложили зачислять победителей олимпиад и инвалидов в вузы на обычных для них льготных условиях. Остальных принимать исходя из успеваемости за три последних года, а также учитывать их достижения в других областях. А дополнительные вступительные экзамены провести в устной форме по Skype.

Официально — без изменений

Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов считает, что в условиях пандемии коронавируса будет правильным отменить ОГЭ. Что касается итоговой аттестации 11-классников, то пока официального решения о втором ее переносе не было. Предварительно экзамены начнутся 8 июня.

«Будут ли рассматриваться какие-то другие варианты, покажут время и эпидемическая обстановка. Но пока мы все готовимся к 8 июня. Остальное — фантазии. Люди обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом и поэтому начинают думать, что может произойти с этой установленной 8 июня датой», — сказал сенатор.

Морозов не исключил, что ЕГЭ могут провести в дистанционной форме. Такой вариант обсуждался на случай серьезного роста числа выявленных случаев COVID-19. Однако он повторил, что пока подготовка идет в соответствии с принятым в Минпросвещения решением.

«Формат ЕГЭ остается прежним. Он проводится в один день по всей стране со всеми требованиями, которые были на протяжении последних 15 лет. Не должно быть никаких волнений, что все изменится в худшую сторону. Наоборот, мы уже все попробовали [дистанционно] работать в режиме реального времени с помощью IT-технологий. Думаю, что этот формат будет развиваться и дальше», — добавил сенатор.