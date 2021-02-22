Подростка-дзюдоиста из Туркменистана могли убить из-за национальности. Его семье «грозит многое» за поднятый шум

До сих пор неясно, что произошло с подростком-дзюдоистом из Туркмении, который скончался из-за серьезных травм. Однако сейчас можно предположить, что его убили ровесники — другие ученики школы, в которой мальчик учился. Предположительно, они расправились с ним из-за его национальности — Сулейман был этническим узбеком.

Об этом «360» рассказал директор и главный редактор сайта Тurkmen.news Руслан Мятиев. Он отметил, что Тurkmen.news изучает это дело уже на протяжении нескольких дней и сейчас складывается такая картина, что Сулеймана, скорее всего, убили его собственные одноклассники.

«Возможен такой вариант, что Сулейман побил кого-то из них в ответ, а те позвали своих братьев, дядей и других родственников и отомстили ему. Сейчас правду может сказать только власть Туркменистана — что на самом деле произошло с мальчишкой. Скажут ли они это — мы не знаем, скорее всего, нет, потому что подобные вещи в Туркменистане тщательно скрываются», — отметил Мятиев.

Главный редактор портала рассказал, что летом 2016 года в стране был похожий случай — в тот раз курсанта военного института нашли мертвым под окнами его общежития. Однокурсники, родные и знакомые говорили, что никаких причин для суицида у него не было. Появились предположения, что курсанта убили из-за его национальности — он был уйгуром. В результате дело замяли, списав все на суицид.

Мятиев отметил, что в ситуации со смертью подростка тоже важно отметить его национальную и региональную принадлежность: Сулейман был этническим узбеком из северного Дашогузского велаята. Спортивный интернат, в котором он учился, находится селе Бабораб.

«Национальный, этнический, региональный вопросы стараются обходить стороной, но все-таки, скорее всего, в этом есть доля правды. И так случилось, что парень погиб от рук своих сверстников», — отметил он.

Однако нельзя с уверенностью сказать, что мальчик не участвовал в «купленных» соревнованиях — ранее СМИ сообщили, что его убили именно из-за отказа проиграть бой своему противнику.

«С другой стороны, мы не можем утверждать, что не было никаких соревнований. Мы позвонили в школу, замдиректора заявила, что никаких соревнований, турниров или чемпионатов не проводилось в связи с карантином из-за коронавируса. С 1 сентября и по настоящее время, они сказали, никаких соревнований не было ни внутри школы, ни за ее пределами», — подчеркнул Мятиев.

Он отметил, что журналисты выяснили, что по другим видам спорта соревнования проходили. Это вызвало недоумение: если государственный приказ запретил проводить соревнования из-за пандемии, то это относится ко всем видам спорта, а не только к дзюдо.

«Возможно, что-то и проводилось, только они нам не говорят и вряд ли скажут», — добавил он.

Что ждет семью

Он подчеркнул, что обстановка после смерти подростка продолжает накаляться. Эту ситуацию уже осветили многие узбекские блогеры, все знают, что Сулейман был этническим узбеком, а район, в котором он жил, находится очень близко к Узбекистану.

«Народ рвет и мечет, особенно в Узбекистане. Ни к чему хорошему это, боюсь, не приведет. И это в интересах властей Туркменистана — рассказать всю правду. И если здесь присутствует этнический и региональный признак, найти и наказать виновных, чтобы такого впредь не повторялось», — пояснил Мятиев.

Главный редактор портала отметил, что родителям погибшего Сулеймана, которые рассказали о ситуации общественности, «грозить может много». Все зависит от того, в какую сторону продолжит развиваться вся эта история.

«Если она потихоньку затихнет (наверняка, и власти стараются это сделать), скорее всего, семье просто выплатят какую-то компенсацию. В частном порядке найдется какой-нибудь меценат, добродетель, который принесет им, не знаю, двух баранов, три мешка муки и литров 50 растительного масла — все, что сейчас нужно простым людям в Туркменистане. Извинится там, скажет: „Что было, то было, уже не вернуть“, — и уедет», — предположил он.

При этом собеседник подчеркнул, что, возможно, и этого не будет. Он пояснил: все знают, что семья не молчит, и, если такое произойдет, родные подростка обязательно это зафиксируют и расскажут общественности. Это не в интересах властей, поэтому, скорее всего, все сведут на нет.

«Но если будут какие-то серьезные телодвижения, если этот вопрос поднимется на межгосударственном уровне, то тогда, скорее всего, семью просто изолируют. Уже сейчас поступают сообщения о том, что с членами семьи нет связи. Это вполне в духе властей Туркменистана. Активисты и любые люди, которые жалуются на режим или проблемы, их просто изолируют и на время про этих людей просто забывают», — уточнил Мятиев.

Он добавил, что это вполне возможно в Туркменистане — во многих рейтингах он стоит на одном уровне или очень близко к Северной Корее.

«В Туркменистане совершенно отсутствует независимый суд, нет независимых СМИ — ни одно издание страны не подняло этот вопрос. Вот такая в Туркменистане политика», — заключил он.