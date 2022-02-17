Парься, потей, дыши. Как правильно ходить в баню и какую выбрать в Подмосковье

При мыслях о хорошей бане первыми приходят на ум Сандуны. Но есть в Московской области менее известные, но не менее хорошие банные комплексы. Некоторые по своей красоте не уступают музеям. «360» рассказывает, как правильно (а главное — зачем) ходить в баню, и советует, где можно и попариться, и насладиться интерьерами.

Русская паровая баня

Русская баня — своего рода достопримечательность не только Московской области, но и всей страны в целом. Традиционно в русской бане парятся с вениками — так нагнетают пар и помогают лучше очистить кожу. Именно пар отличает русскую баню от других. Здесь не просто сидят в теплой парилке, но обязательно дышат влажным паром, причем он должен быть легким, уверен мастер пара Сергей Беляев.

«Когда закрытые камни разогреты до температуры 650 градусов, если на них плеснуть воды, она мгновенно испаряется — это легкий пар. А у большинства бань камни открытые, мы поливаем воду, она просто испаряется, образуется тяжелый пар, от него даже может болеть голова», — объяснил он.

Вообще, в вопросах парения, уверен Сергей Беляев, нет мелочей, но есть нюансы. В баню человек до сих пор прежде всего ходит для того, чтобы очистить организм — в паровой бане человек хорошо потеет, через поры выходят токсины.

Если человек потеет в бане хорошо, значит, у него со здоровьем, в принципе, все в порядке, потому что потоотделение способствует очищению Сергей Беляев.

«Когда мы идем в баню, почки, которые обычно очищают наш организм, отдыхают. А очищением занимается кожный покров, ведь кожа — это тоже орган», — подчеркнул Сергей Беляев.

Кому нельзя в баню?

Главное в походе в русскую паровую баню, уверен Беляев, — знать несколько основных правил. Например, перед парением или в его процессе нельзя пить спиртное. Заменить его стоит морсом или чаем.

Нельзя ходить в баню с высокой температурой. Не советует Сергей Беляев ходить в баню женщинам, у которых есть импланты, а если очень хочется, нужно специально подбирать температурный режим. Потому что даже не очень жаркая русская баня может не подойти.

«Есть такая поговорка, что баню можно всем, кто смог до нее доползти. Вообще, есть 30 типов бань, можно просто исходя из потребностей своего организма и диагноза посещать ту или иную баню — по температурному режиму и так далее», — подчеркнул он.

Но особенно внимательно стоит относиться к парению, если у вас проблемы с давлением.

«В бане высокое давление снижается при грамотном наблюдении, а вот если у вас пониженное давление — нужен глаз да глаз, потому что человек может упасть в обморок. Лучше проконсультироваться со специалистом», — объяснил Сергей Беляев.

Как правильно париться?

Перед заходом в русскую паровую баню, по словам эксперта, не нужно мыться и принимать душ — тело должно быть сухим. Температура в парилке русской бани должна быть 60-80 градусов, то есть не слишком высокой. Когда тело нагреется, начнет выделяться пот, уже его можно смыть под душем.

«Потом в течение двух часов надо заходить на 10-15 минут в парилку, дышать, использовать веники. У меня, например, 15 видов веников. Нужно использовать ароматы и веники, чтобы стимулировать потоотделение», — объяснил Сергей Беляев.

Горячий пар русской бани с ароматами веников и натуральных масел тоже помогает очистить организм. При этом в русской паровой бане, по словам Беляева, нужно не сидеть, а ложиться, чтобы улучшить кровоток.

«Обязательно нужно иметь подголовник, чтобы позвоночник был в правильном положении, под ноги что-то подкладывать. Если человек хочет получить КПД от бани хотя бы 60%, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, у которого есть опыт», — объяснил он.

Ходить в русскую баню, по мнению Беляева, стоит хотя бы раз в неделю — это идеальный и простой способ отдохнуть и взбодриться перед новым рабочим днем.

Один раз в неделю на два часа в баню нужно ходить каждому человеку, чтобы почистить организм. В неделе есть рабочие дни и выходные. Один из них надо посвятить чистке организма, в бане можно сбросить с себя негативную энергию, все лишнее и очистить организм Сергей Беляев.

Лучшие бани Подмосковья

Бани Алексеева

Одним из лучших подмосковных банных комплексов с правильной русской паровой баней Сергей Беляев назвал Бани Алексеева в Подольске. Помимо классической парной там есть хаммам, купель-бочка с натуральными травами, «ледяная купель» и многое другое.

К тому же в Банях Алексеева очень красиво — можно не только получить удовольствие от процедур, но и сделать эффектные фотографии.

Женщинам за три часа удовольствия в понедельник придется отдать 1200 рублей, в среду, четверг и пятницу — 1500 рублей, а по выходным и в праздники — 1800 рублей. Мужчинам дороже — 2000, 2500 и 3000 рублей соответственно. Профессиональный банщик попарит вас за 1700 рублей.

Дети до семи лет могут париться бесплатно каждый день, а дети с семи до 14 лет — за 500 рублей за три часа. Такая же цена каждый день, кроме праздников, действует и для льготников.

«Гуси-лебеди»

Приехать в баню не только за оздоровлением, но и за красивыми фото можно и в Ногинск. Банный курорт «Гуси-лебеди» предлагает семь разных бань на выбор. Почти в каждой есть живописный котел на дровах. Также посетителям предлагают хаммам, спа-процедуры и многое другое.

Цены у разных бань курорта разные — от 1500 рублей в час. Сопровождение профессионального банщика на двоих обойдется в три тысячи рублей. А помыться с лыком и березовым веником можно за 1200.

Кедровые бани

В Красногорске попариться можно в Кедровых банях. Банный комплекс полностью построен из алтайского кедра, а дровяные печи топят лучшие мастера своего дела. Кроме русской бани здесь также есть целебный источник, бассейн и даже джакузи.

Стандартный взрослый входной билет обойдется в 2200 рублей, детский — 500 рублей. В кедровом срубе можно попариться компанией за 3500-4500 рублей.

«Бухта радости»

Удивительные впечатления от парения можно получить в Долгопрудном, в банном комплексе «Бухта радости». Здесь предлагают попариться в плавучих банях — даже зимой.

Арендовать баню на воде с понедельника по четверг можно за две тысячи рублей в час. В пятницу и выходные — за 2500 рублей в час. Рассчитана плавучая баня на компанию до восьми человек. В стоимость входят не только необходимые в парилке ковши и другие принадлежности, но и все для рыбалки, а также зона барбекю и развлечения.

Обычная стационарная баня в «Бухте радости» тоже есть. Попариться в ней можно по цене от двух тысяч рублей за час — в зависимости от количества гостей. А за девять тысяч рублей вам предложат три часа парения с профессиональным банщиком, обертывание, массаж, а также фруктовый фуршет и сладкие угощения.