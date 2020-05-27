Подмосковье понемногу возвращается из изоляции: работают стройки и открываются МФЦ

Московская область постепенно отменяет ограничения, введенные из-за коронавируса. При этом масочный режим для жителей остается актуальным. Область понемногу возвращается к прежней жизни: открываются МФЦ, запускаются стройки, а поля заканчивают засеивать. Но теперь в регионе работают самые крупные производства масок, потому что это средство защиты с нами надолго.

Глава региона вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андреем Разиным отправился 20 мая в городской округ Зарайск. По дороге они обсудили численность населения Подмосковья.

«Все-таки мы растем на 90-100 тысяч [человек] в год. Это никакая не фантазия — плюс 90 тысяч человек в год. Это зарегистрированных. Вот сейчас, в связи с пандемией и этими всеми сложностями, мне кажется, нет человека, не мечтающего иметь загородный домик или дачу в Подмосковье», — отметил Воробьев.

Разин подтвердил эти слова и подчеркнул, что в области даже продажа огурцов и помидоров стала больше, чем в столице.

«Такого не было никогда. Мы даже у себя шутим про индекс огурца. Это значит, что, в принципе, людей у нас больше, чем в Москве, потому что наша покупательная способность меньше. Вот огурцов мы уже вторую неделю продаем больше, чем столица», — рассказал министр.

Андрей Воробьев заехал на молочную ферму «Агрофирма Сосновка» в Озерах. Он особенно подчеркнул, что на производстве поддерживают невероятную чистоту. Сотрудники фермы показали губернатору новую технику, которую используют для кормления телят. Каждый такой подрастающий парнокопытный выпивает в день до восьми литров молока.

Источник фото: телеканал «360»

КПО в Зарайске и полевые работы

После проверки глава региона и министр отправились дальше. В машине они затронули тему строительства теплиц. По словам Разина, в 2020 году появится минимум 40 гектаров теплиц закрытого грунта. По числу теплиц Подмосковье займет второе место, но может замахнуться и на первое. Во время поездки Воробьев заметил на дороге мусоровоз, направляющийся в КПО в Зарайске.

«Все закрыто, сделано по стандарту. Было очень много разговоров про КПО, баталии такие были политические. Мы здесь тоже огребли, что называется, по полной. Сейчас КПО современный работает — ни запаха, ни пыли. Все максимально стерильно», — рассказал Воробьев.

Он добавил, что к КПО в Зарайске провели два километра асфальтированной дороги. В комплексе работают люди, а все стандарты выполняются.

«Мы в этом году закроем все свалки. Готовимся к этому. 5 числа открываем большой комплекс в Кашире», — пообещал губернатор.

В городском округе Зарайск уже завершаются весенне-полевые работы. Глава региона посетил один из участков, где пообщался с рабочими и посмотрел сельхозтехнику. «Глаза радуются. Вот сколько глаза видят, вот Андрей сказал, столько земли работает. Здесь на юге всегда, как на юге», — сказал Воробьев работникам.

Губернатор лично проехал на одном из комбайнов, который может двигаться по полю без ручного управления.

Источник фото: телеканал «360»

Поздравление выпускников

Затем Воробьев и глава Зарайска Виктор Петрущенко направились в сам Зарайск. Министр заверил, что город — самый красивый в области.

«Он очень уютный, очень зеленый и очень красивый», — подчеркнул Петрущенко.

Он отметил, что в Зарайске живет много москвичей. Сейчас таких жителей насчитывается около 18-20 тысяч человек. Всего в городском округе 39 800 человек, поэтому москвичи составляют порядка половины от населения.

Глава города провел губернатору экскурсию, во время которой рассказал о важных объектах в Зарайске. Рядом со средней школой № 1 одна из педагогов попросила Воробьева записать поздравление с последним звонком.

Я хочу поздравить вас с окончанием школы, девятый, одиннадцатый класс. Хочу пожелать, чтобы вот это сложное непонятное время наконец завершилось, и все самые смелые свои мечты вы осуществили. Окончание школы это очень важный этап, всегда очень много развилок — пожалуйста, выберите правильную Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Работа МФЦ в Зарайске

Еще губернатор проверил одно из отделений МФЦ в Зарайске. На входе в здание установили дезинфектор, а каждого посетителя встречает администратор

«Меряем температуру. Если у человека нет маски, то даем ему маску, если нет перчаток — даем перчатки. После этого провожаем к специалисту», — пояснила сотрудница МФЦ.

Если раньше каждый день в центр приходило около 600 посетителей, то теперь ежедневно будут обслуживать порядка 100 человек. Министр государственного управления информационных технологий и связи МО Максим Рымар отметил, что бумажные заявления остались только по тем услугам, которые нельзя перевести в цифровой формат.

«Огромный запрос у людей на услуги МФЦ. Всего разного рода услуг, федеральных, региональных, муниципальных, у нас в Московской области порядка 330. И 50 из них делаются исключительно в бумажном виде. В основном, эти услуги касаются выдачи различных справок. К сожалению, сейчас вот эти 50-54 услуги до сих пор остаются в бумаге», — сказал губернатор.

Он пояснил, что жители физически должны приходить в МФЦ. При этом приходить нельзя, так как это может быть опасно для здоровья. Именно поэтому в области открыли МФЦ только для юридических лиц.

Пошив масок

Не обошлось и без проверки фабрики «Нетканые материалы» в Бронницах. Сейчас на этом предприятии занимаются изготовлением медицинских масок.

«От оператора требуется только заправка нитей в станок и вложение заготовки маски на конвейер. Маска припаивается автоматически с обеих сторон. Этот станок делает от 30 до 40 масок в минуту. Его скорость можно увеличить до 90 масок в минуту», — рассказал о работе один из сотрудников фабрики.

По словам представителя компании, 7 мая фабрика выпускала в сутки по 150 тысяч масок. Тогда на производстве трудились 65 человек. К 22 мая объем вырос до двух миллионов масок, а работать на фабрике стали 690 человек. К 20 июня планируют выпускать уже по пять миллионов средств защиты в сутки. При этом количество сотрудников достигнет 850 человек. Во время проверки губернатор Подмосковья сам попробовал сделать медицинскую маску.

Производство масок для нас очень чувствительная тема. Мы по-прежнему оставляем обязательное ношение масок в Московской области и Москве. Расход из существенен, поэтому задача — снизить себестоимость. Но я думаю, мы к этому придем Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

Музыкальный колледж в Пушкино

Еще губернатор Подмосковья пообщался с главой Пушкинского городского округа Михаилом Перцевым. Он проехал по улицам Пушкина, где обратил внимание на соблюдение масочного режима.

«На каждый чих не наздороваешься, каждому маску не наденешь. Все-таки должна быть сознательность. Вот ребята идут без масок», — отметил Воробьев

Он проверил и строительство Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева. Губернатор рассказал, что раньше на месте стройки было старое здание, которое решили заменить новым. Теперь в здании будет крыло колледжа на 250 мест и крыло музыкальной школы на 600 мест. Когда-то в старом здании произошел пожар.

«Я помню этот пожар. Мы сюда приехали экстренно, потому что очень переживали и родители и сами ученики. Такой легендарный колледж, и вот в таком состоянии мы его застали. Тогда приняли решение построить новый, провели все необходимые мероприятия», — сказал глава региона.

Воробьев прошел по всем кабинетам и пообещал снова приехать в сентябре. Губернатор посетил еще несколько благоустроенных объектов в Подмосковье и пообщался с местными жителями.