Рынок труда в новых условиях. Подмосковье поможет работникам в простое

Аэропорт Шереметьево отправил в вынужденный простой 3,2 тысячи сотрудников в связи с сокращением полетов из-за введенных санкций. Работникам продолжают начислять две трети оклада, сохранили ДМС и материальную помощь. Но ни руководство, ни сами сотрудники не знают, как долго продлится такое положение. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что без работы люди не останутся. Подходящую вакансию с достойной зарплатой подберут каждому.

Страх остаться без работы

Елена Сухорукова проработала в аэропорту Шереметьево диспетчером информации 15 лет. После введения санкций и закрытия неба для российских самолетов пассажиропоток снизился. Решений кадровой службы долго ждать не пришлось.

«Сначала был приказ о простое, я тоже в него попала, была в списках. Очень боялась потерять работу. Здесь я чувствовала себя защищенной и могла с уверенностью смотреть в завтрашний день. После 15 лет стажа никогда не думала, что окажусь в такой ситуации», — рассказала Елена.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что руководство предложило ей перейти на работу к партнерам — в компанию РЖД, работать на станции Аэроэкспресса «Северная». Должность такая же — диспетчер информации.

«Когда проходила процедуру увольнения, то в отделе по подбору персонала мне задали вопрос, готова ли я вернуться. Ответила твердое да», — подчеркнула Елена. Она сообщила, что такой же вопрос задавали и другим ее коллегам. Надежды вернуться на работу в Шереметьево она не теряет.

Еще один сотрудник Шереметьево Игорь Матырин рассказал, что находится в простое с 5 марта. Когда его снова вызовут на работу, он не знает. В аэропорту мужчина трудился водителем аэродромной дирекции с 1989 года.

«Я с удовольствием остался бы в службе. Мне до пенсии осталось четыре года, и не хотел бы терять эту работу, потому что она мне нравится. Но об окончании простоя ничего не говорят», — отметил он.

Игорь Матырин стал одним из участников встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева, который пообещал, что никто из ушедших в простой сотрудников Шереметьево не останется без работы.

Альтернативные вакансии

На встречу с губернатором Московской области в аэропорту Шереметьево пришли водители, инженеры и руководство воздушной гавани. Главный вопрос, который встал перед всеми: как быть с сотрудниками в условиях существенного сокращения авиарейсов.

Шереметьево только начал восстанавливать объемы перевозок после пандемии, но из-за санкций и закрытого неба восстановиться полностью не успел. Андрей Воробьев предложил сотрудникам, которые оказались в простое, воспользоваться ярмаркой вакансий, которую организуют 4 апреля.

«Ясно, что больше всего вы любите Шереметьево. Мы ни в коем случае не покушаемся. Бог даст, заработает Шереметьево, все поменяется и, конечно, вас отсюда никто не отпустит, зная, как директор каждого работника подбирает и дорожит», — сказал губернатор, обращаясь к сотрудникам аэропорта.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев пояснил, что воспользоваться альтернативными вакансиями смогут все желающие. Новых работодателей подбирали так, чтобы людям было удобно добираться до места службы. Большая часть сотрудников Шереметьево живет в Клину, Лобне и Долгопрудном.

«Сколько бы тебе ни выплачивали, надо работать все равно. И все равно беспокойство есть, хочется поддержать вас, сказать, что мы вас точно не бросим. Точно всех любим и будем сопровождать», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что в том же Мострансавто открыты две тысячи вакансий, из них 1400 — для водителей категории D. Средняя зарплата составляет 50-90 тысяч рублей. Также глава региона предложил работникам подумать о новых востребованных специальностях.

«Мы предложим, вы подумайте», — отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что на ярмарке вакансий сотрудников будут искать РЖД, «Пятерочка», Магнит» и другие компании.

Перераспределение рынка

Предложение трудоустроить отправленных в простой работников аэропорта Шереметьево — это хорошая инициатива. России предстоит пережить перераспределение на рынке труда, потому что прошлой формы экономики, к которой мы привыкли, уже не будет. Об этом заявила в беседе с «360» независимый HR-специалист Зулия Лоикова

«Сейчас будет происходит отстройка внутренней экономики, которую мы будем усиливать различными методами, не затыканием локальных проблем, а долгосрочной перспективой. Поэтому очень хорошо в этом моменте не оставлять людей без работы», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что сейчас важно не только трудоустраивать людей, но и заниматься их переобучением для тех отраслей, которые нужно заполнить.

По данным на 21 марта, в России в режиме неполной занятости находились более 95 тысяч человек. Список регионов с количеством работников, находящихся в режиме простоя, вошли Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Калужская области, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что современный рынок труда требует серьезной перенастройки, чтобы максимально оперативно предлагать высвобожденным людям свободные вакансии.

Введенные Евросоюзом санкции сильнее всего ударили по автопрому. В России большое количество сборочных заводов, а также совместных производств. «АвтоВАЗ» из-за нехватки электроники в начале марта отправил работников в простой с сохранением зарплат. Прекратил работать завод Yura Corp в Ленинградской области из-за нехватки комплектующих.

Сильно пострадал металлургический сектор, а именно компании «Северсталь» и «НЛМК». Большая часть их экспорта ориентировалась на европейский рынок, который теперь полностью закрыт. Кроме того, прекратил работать завод IKEA в Тихвине, где находился полный цикл производства мебели шведского ретейлера.