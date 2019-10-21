Подмосковье поделится «Прогрессом»

Мусорная реформа продвинулась на Дальний Восток. В Якутии собрались построить комплекс по переработке отходов на основе опыта Московской области. Недавно японские компании побывали на подмосковных заводах и увидели, как успешно применили их технологии. Теперь очередь дошла до Республики Саха.

Комплекс по переработке отходов «Прогресс» построила компания «Террикон». Он находится в городском округе Рошаль (Московская область). Посмотреть на завод приехали представители самых крупных мусороперерабатывающих компаний Японии: Hokkaido Corporation, Sanko Holdungs Co, Mike Iron Works Co. Именно японские технологии применяют в комплексе. Японцам показали весь процесс — от взвешивания мусоровоза до подготовки вторсырья к отправке.

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«Экскурсия меня очень впечатлила. Я приятно удивлен высоким уровнем развития отрасли в России в целом и восхищен компетенциями и успешным опытом компании», — сказал генеральный директор Sanko Holdings Co., Ltd Мива Харумити.

После Подмосковья «Террикон» собирается инвестировать в Якутию. Ему помогут «Российский экологический оператор» (РЭО) и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Концессионное соглашение планируют подписать в начале весны, а строить — в июле.

«Наша компания готова инвестировать и создавать в Якутии необходимую современную инфраструктуру. У нас есть опыт и несколько успешных проектов, реализованных в других регионах. Мы ценим поддержку РЭО и ФРДВ», — сказал гендиректор «Террикона» Петр Санников.

Что построят в Якутии

В Японии подлежит захоронению всего 5% бытовых отходов, опыт в обращении с мусором у этой страны большой. Во время переговоров «Террикон» и японские коллеги обсудили, как будут развивать отрасль в Якутии.

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Планируется, что в регионе построят мусороперезагрузочную станцию и комплекс по сортировке. Мощность последнего достигнет 175 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В составе комплекса будет полигон, чей объем ТКО составляет 93 тысячи тонн, и участок компостирования. Местные власти рассчитали, что комплекс сможет перерабатывать как минимум половину отходов, которые туда будут привозить.

Чтобы система заработала

У Якутии большие планы на переработку отходов. К 2023 году там хотят построить примерно 60 объектов обработки и обезвреживания отходов, реконструировать два таких объекта и закрыть 24 свалки и один полигон.

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Однако конкретики пока мало. Глава РЭО Денис Буцаев указал на то, что по проектам нет детальной информации, не прописаны мощности, технологические решения, какое будет оборудование на заводах. Властям республики, кроме этого, нужно прописать в территориальной схеме, как будут внедрять систему раздельного сбора мусора и как его будут возить на утиль.

«Должно быть четко обозначено, как и когда начнут работать объекты, какие технологии будут использоваться на этих объектах, каким будет тариф на обращение с отходами для населения и когда та или иная свалка будет закрыта», — подчеркнул Буцаев.

Мусорную реформу начали проводить в России в 2019 году. Теперь регионы сами отвечают за утилизацию и переработку отходов. Для этого в каждом субъекте должен быть назначен единый региональный оператор. Кроме того, россияне начали платить за вывоз мусора отдельно, раньше эта услуга входила в строку «Содержание и ремонт жилья».