Подмосковье накроют ливни. В некоторых округах на квадратный метр выльется два-три ведра воды

23 июня Подмосковье накроют ливни. На юге области может выпасть по два-три ведра воды на каждый квадратный метр. В Москве погода будет попроще. По крайней мере повторение субботнего потопа не прогнозируется.

«Простая» и «сложная» погода

Больше всего «повезет» с обильными дождями Наро-Фоминску, Коломне, Кашире и Серебряным Прудам, сообщил «360» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки там может выпасть 20-30 миллиметров осадков, то есть по два-три ведра на каждый квадратный метр. В то время как июньская месячная норма — около 75 миллиметров.

«Что касается Москвы, думаю, будет золотая середина. Выпадет не более 10 миллиметров — это ведро, не более. Температурный фон сейчас пониженный и вряд ли превысит в дневные часы отметку в +20 градусов. Соответственно, не будет такого мощного развития грозовых облаков», — успокаивает Тишковец.

На севере Подмосковья — в Клину, Дмитрове, Дубне — осадков практически не будет. Таким образом, отметил Тишковец, погода в области будет разной: на севере — «простой», на юге — «сложной». А в столице — «нечто среднее между плохим и хорошим».

«Я не ожидаю какой-то штормовой серьезной погоды, которую мы наблюдали в последние несколько дней, когда стояла 30-градусная жара и выливались обильные ливни. Потому что они были связаны именно с этими исполинами, которые своей наковальней уходили в стратосферу до 13 тысяч метров. Завтра таких облаков не будет», — уверен Тишковец.

Ливни и потопы

23 июня теплый атмосферный фронт дотянется до Подмосковья. В регионе ожидаются ливневые дожди, возможно, с грозами. Наиболее интенсивными они будут на юге области, рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Из-за тропических ливней в некоторых районах может повториться потоп, который 20 июня наблюдался в столице. В Москве же сильные дожди не прогнозируются, но осадки могут выпасть в южных районах города.

«За счет того, что завтра будет облачная погода, температура воздуха в Москве не превысит 20 градусов. Этот циклон к нам [в столицу] не пройдет. Он свернет на запад, потому что дорогу ему преградит антициклон. И уже 24 числа будет переменная облачность, без осадков до воскресенья включительно. Дневная температура достигнет +23, а в последующие дни превысит +25 градусов, и ночи станут значительно теплее — до +13…+15 градусов», — добавила метеоролог.

Теплое и неоднородное

С пятницы по воскресенье атмосферное давление будет расти, поэтому осадки не ожидаются, а температура повысится до +25…+30 градусов. Как рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, аномальной жарой считается превышение нормы на семь градусов. Или на пять, если превышение длится дольше пяти дней.

«Будет ли пять дней на пять градусов теплее нормы? Неочевидно. Конец этой недели будет с температурой высокой — от +25 до +30. То есть градуса на четыре, а может, и на пять выше нормы. Но сохранится ли то в начале следующей недели, пока еще не понятно», — сказал Вильфанд.

По предварительному прогнозу, остаток лета будет теплым, но неоднородным. Будет стоять жаркая погода — примерно такая же, как в предыдущие две волны тепла, — в которую могут вклиниваться относительно прохладные дни.