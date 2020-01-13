Подмосковье делится зимней клубникой

Подмосковную клубнику теперь можно будет купить даже зимой. Ягоды начали выращивать в закрытом грунте на территории специальных теплиц. Скоро свежая клубника в любое время станет привычным продуктом в магазинах Москвы и области.

Первый урожай

Подмосковная клубника — одно из любимых летних лакомств. В этом году урожай впервые собрали в январе. Компания «Агрокультура групп» вырастила в тепличном комплексе в Кашире более 0,7 тонны ароматной ягоды. Ее уже поставили в магазины региона.

Первый сбор пробный. Прежде чем заняться выращиванием ягод в промышленных масштабах, нужно понять, как сделать так, чтобы урожай из теплицы ничем не уступал урожаю из открытого грунта.

«Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30−35 килограммов урожая с одного квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые два-три месяца», — рассказал «360» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Агрокультура групп» создаст тепличный комплекс по выращиванию клубники и других ягод. Общая площадь посадок составит 20 гектаров, а ежегодный урожай клубники, по прогнозам, может превысить одну тысячу тонн.

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В свой проект «Агрокультура групп» вложит 6,1 миллиарда рублей. Полностью построить комплекс компания планирует в этом году. Помимо вкусной клубники, проект даст еще и 450 новых рабочих мест.

Андрей Разин отметил, что такое производство есть не только в Кашире. Так, компания «ТК Совхоз Электростальский» планирует выращивать клубнику круглый год в Электростали. Соглашение о строительстве тепличного комплекса на 35 гектаров власти Московской области подписали с компанией во время Петербургского международного экономического форума.

В год компания намерена собирать порядка 3,5 тысячи тонн свежей клубники. Общий объем инвестиций в производство превысит семь миллиардов рублей. Первые 10 теплиц начнут работать в 2022 году, а полностью комплекс планируют закончить до 2024 года. Он обеспечит работой более 500 человек.

Вкуснее турецкой клубники

По словам Разина, выращивание клубники в Московской области очень выгодно инвесторам. А жители региона получают новые рабочие места, а также вкусный и качественный продукт.

Министр пояснил, что пока ориентир идет на рынок московского региона — здесь много покупателей. Кроме того, недалеко везти до магазинов.

«Нам не надо перевозить ягоды на длительные расстояния, не надо сохранять на более длительное время, поэтому она более ароматная, мягкая, вкусная. Если клубнику везем из отдаленных регионов, из Турции или Египта, там, конечно, для производителей важно, чтобы ягода доехала, а это, конечно, влияет на вкусовые качества ягоды», — отметил Разин и подчеркнул, что подмосковная продукция будет привлекательнее, чем зарубежные аналоги.

Подмосковная клубника уже есть в торговых сетях, но пока объем ограничен. Это только первый урожай новых ягод, выращенных в теплицах. В планах у региона — довести к 2021-му поставки клубники до одной тысячи тонн в год, а в ближайшие три-пять лет — до трех тысяч тонн.

«Сегодня все Подмосковье вместе с открытым грунтом производит порядка 1,5 тысячи тонн ягод, так что это очень серьезный объем. Это практически удвоение», — подчеркнул министр.

Разин отметил, что задача еще и состоит в том, чтобы жители могли купить свежие и вкусные ягоды не только летом, но и зимой.

Главное — сорт

Министр признал, что пока клубника займет сегмент «фреш», так как операционные затраты на производство килограмма продукции в защищенном грунте очень серьезные. Но с увеличением объемов производства рынок расширится.

«Проект исходит из финансово-экономических показателей. Если нет окупаемости, если нет возраста инвестиций, то, конечно, никто в это вкладываться не будет. Но мы оцениваем достаточно позитивно этот рынок, потому что есть устойчивый спрос», — подчеркнул Разин.

По словам министра, инвесторы также видят перспективы в производстве малины и других ягод, которые любят жители Подмосковья.