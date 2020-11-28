Подложить подушку для безопасности. Как и сколько нужно откладывать на черный день

Специалисты провели исследование и выяснили, что только 23% россиян имеют финансовую подушку безопасности на случай увольнения. Из них лишь четверть может позволить себе сидеть дома год. Во время пандемии никто не застрахован от потери работы, поэтому очень важно иметь деньги на черный день.

Когда начать копить

Начинать подготавливать подушку безопасности нужно заранее, отметил финансовый советник Алексей Герасимов. В этом вопросе не стоит дожидаться дня увольнения и позаботиться о своем материальном состоянии заблаговременно.

Есть такой базовый расчет, что если человек живет один, то финансовая подушка должна быть от трех месячных расходов. Это минимум. Если у человека есть жена, которая сидит с детьми, то размер подушки должен быть от шести месяцев до года. Подушка должна формироваться не из того, как прожить по минимуму, а исходя из нормальных расходов, чтобы не падало ваше качество жизни Алексей Герасимов.

Сумму для финансовой подушки рассчитать довольно просто. Нужно понять, сколько денег уходит на жизнь каждый месяц. Потом это число умножается на количество месяцев и получается финальное значение. В случае с одним человеком и расходами 50 тысяч рублей финансовая подушка должна составлять 150 тысяч рублей.

«Следующий момент: человек должен понять, сколько сейчас ежемесячно он готов выделять. Грубо говоря, за сколько месяцев он эту финансовую подушку создаст», — добавил Герасимов.

Если накопить нужно 150 тысяч, то можно откладывать 10 месяцев по 15 тысяч или же оставлять по 30 тысяч рублей в течение пяти месяцев. Когда подушка безопасности создана, ее больше не нужно пополнять. Запас денег формируется один раз, после чего можно перейти к другим вопросам.

«Разумный срок создания подушки — до года. Если нужно намного больше времени, чтобы ее создать, значит, человек слишком мало зарабатывает или слишком много тратит. Значит, с этим нужно работать: снижать разумные траты и больше зарабатывать», — посоветовал президент Logic Planning Group и независимый финансовый консультант Илья Пантелеймонов.

Если финансовой подушки нет вообще, то стоит каждый месяц откладывать 20% от доходов. В это время необходимо отложить поездки, подарки и дорогие покупки. Нужно разумно ужаться и постараться как можно быстрее создать для себя финансовую подушку Илья Пантелеймонов.

Счет в банке

Когда определились с суммами и расчетами, появляется вопрос о том, как копить деньги и случайно их не потратить. По словам Пантелеймонова, стоит воспользоваться специальным счетом в банке.

«У банков есть такая функция, которая позволяет автоматом откладывать определенный процент от поступающей суммы на отдельный накопительный счет. И с этого накопительного счета вот так вот просто, легко и мгновенно деньги не снимешь и не потратишь», — рассказал эксперт.

Такая возможность есть во многих финансовых организациях. Можно сделать так, что банк автоматически будет переводить определенную сумму с зарплаты на этот счет. С помощью такой функции человек незаметно для себя сам начинает откладывать деньги, которые со временем накапливаются.

Пантелеймонов подчеркнул, что многие могут сказать, что у них нет возможности оставлять по 10, 20 или 50 тысяч рублей. На это специалист предложил представить, что государство ввело на одну из этих сумм налог на квартиру. Деньги в любом случае пришлось бы найти и заплатить за жилье.

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«Ну вот то есть получается, чтобы заплатить государству, деньги найдете, а для себя не находите. Получается, что вы государство любите больше, чем себя. В этот момент многие люди в нашей стране сразу скажут: „Не-не-не, я-то себя больше люблю, чем государство!“» — отметил независимый финансовый консультант.

Отказ от кредитов и ненужных покупок

Для создания накоплений на черный день необязательно сразу бежать в банк. Начать можно с пересмотра своих обычных покупок. Как отметил Пантелеймонов, необходимо избегать спонтанных эмоциональных покупок и мелких кредитов.

«Единственный оправданный кредит — это ипотека, всех остальных лучше стоит избегать. То есть кредит лучше не брать, потому что бывают люди, которые вот прям постоянно живут от получки до получки, от кредита до кредита. Лучше они пускай на полгода остановятся, успокоятся, не будут ничего покупать. За полгода накопят деньги и потом будут покупать без кредитов», — сказал он.

Из-за взятых в долг денег люди сильно переплачивают и лишаются средств, которые можно было бы откладывать. Кроме того, стоит отказаться и от кредитных карт. Деньги можно класть в банк под процент на остаток. Заработок может быть минимальным, но он все же будет. Если положить 50 тысяч рублей под 0,5%, то 500 рублей будут в плюсе.

«Если человек привык ходить в магазин и много тратить, то простая вещь — завести список покупок и покупать только то, что написано в списке. Если зашел в магазин и товара в списке не оказалось, то в этот заход в магазин этот продукт не покупается. Записывается в список во второй раз», — порекомендовал Герасимов.

Он пояснил, что человек покупает что-то ненужное, чтобы себя порадовать. Тем более что сейчас трудная ситуация в стране из-за коронавируса, а за окном серое небо. Совсем отказываться от походов в магазин не нужно, но покупки следует планировать, чтобы они не носили импульсивный характер.

Свободные деньги

Подушку безопасности нужно тратить только в тех случаях, когда финансовое положение оказалось под угрозой.

«Есть ошибка, когда люди говорят: „Ну у меня есть какой-то запас денег, который там лежит. Может, я его на ремонт использую, может, я в отпуск съезжу. А вообще, он как подушка безопасности“. Просто есть какие-то деньги с неявным целевым назначением», — рассказал заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Он добавил, что средства подушки безопасности должны лежать отдельно от остальных свободных денег. Нельзя считать, что эту сумму можно потратить на ремонт или на отдых. Деньги на черный день работают именно на финансовую безопасность.

«Если у семьи есть кредиты и нет никакой финансовой подушки безопасности, то лучше сначала, когда появляются относительно свободные деньги, сформировать хотя бы небольшую подушку, а потом уже закрывать кредиты», — сказал Макаров.

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Эксперт объяснил, что часто бывают ситуации, когда появившиеся деньги отдают за кредит, а потом случается какая-то ситуация и человек остается вообще без средств. Формировать же подушку безопасности можно за счет премий, подработок или же продажи каких-либо вещей. Например, в случае необходимости можно поменять автомобиль на более дешевый.

Инвестиции

Раньше люди пользовались только депозитными счетами. Но сейчас есть и другие финансовые инструменты, чтобы сформировать запас денег. Например, можно использовать индивидуальный инвестиционный счет.

«Туда люди кладут деньги, покупая простые акции или облигации фонда и еще получают вычеты от государства. То есть можно и здесь заработать. Но нужно понимать, что финансовая подушка нужна для того, чтобы деньги можно было взять в любой момент. Люди путают финансовую подушку с инвестициями», — заявил Герасимов.

По словам эксперта, в случае с вкладыванием денег финансовая подушка уменьшится, если человека уволят с работы, а на фондовых рынках будут какие-то провисания. Именно поэтому эксперт посоветовал рассматривать финансовую подушку отдельно и сильно не заниматься инвестициями. Приступать к ним лучше, когда уже накопилась сумма, достаточная для покрытия трех-шести месяцев расходов.

«Когда есть подушка, то разговор с работодателем идет на других тонах. Не только он диктует правила, но и сам человек может высказаться. Если даже его уволят, то он сможет на что-то жить и за это время найти работу», — подчеркнул финансовый советник.

Когда у человека нет никаких накоплений, он может согласиться на какое-то временное снижение зарплаты или невыплату бонусов. Сотрудник начинает идти на всевозможные уступки, чтобы его не оставили без работы и источника дохода. Герасимов отметил, что нужно заниматься финансовым планированием и платить самому себе, чтобы в случае каких-либо невзгод не почувствовать удара.