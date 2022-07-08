«Белгород» специального назначения. Военно-морской флот России пополнился подлодка-«невидимка»

Военно-морскому флоту передали подводную лодку «Белгород» — первый носитель атомных торпед «Посейдон». Субмарину отличают внушительные размеры, новейшие технологии, а главное — уникальные винты, которые способны сделать подлодку практически невидимой для гидроакустиков противника.

Флот России получил новую атомную субмарину

Военно-морской флот России получил атомную подводную лодку специального назначения «Белгород». Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе в Северодвинске. На подписании приемного акта и передачи присутствовали руководители Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области и Северодвинска, а также представители судостроительной промышленности, рассказал «Севмаш».

«При создании корабля были применены передовые достижения науки, и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка „Белгород“ открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и пожелал экипажу семь футов под килем.

Субмарина станет первым носителем «Посейдонов» — российских ядерных торпед, которые по сути являются подводными дронами. Помимо поражения важных прибрежных элементов экономической инфраструктуры противника, они также способны нанести гарантированный ущерб территории страны, создав цунами, а также обширные зоны радиоактивного загрязнения.

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Мир оценил российскую подлодку

Впервые на воду «Белгород» был спущен в 2019 году. Командир субмарины Антон Алехин разбил о борт судна традиционную бутылку шампанского. После этого подводная лодка в течение двух лет проходила специальные совместные испытания с беспилотными аппаратами. За церемонией дистанционно наблюдал президент России Владимир Путин.

Новая атомная подлодка наделала в мире немало шума. Западные СМИ назвали «Белгород» «зловещей» подлодкой, сразу предположив, что она превосходит все существующие аналоги военных подводных судов. При этом российская сторона не раскрывала никаких технических характеристик. Известно только, что длина субмарины 184 метра, она может провести в автономном плавании 120 суток, предельная глубина погружения — 600 метров. Надводная скорость 15 узлов или почти 28 километров в час, подводная — 32 узла или около 60 километров в час.

При этом обычные британцы выразили восхищение российской подлодкой и посоветовали правительству больше не отправлять свои «развалюхи» в российские территориальные воды в Черном море. Китайские журналисты заявили, что развитие морских военных технологий России можно расценивать как грозный сигнал Западу, который в любой момент получит достойный отпор.

Субмарины РФ отличают особые винты

«Белгород» относится к подводным лодкам проекта 949А «Антей» (по кодификации НАТО — Oscar-II), как и печально известный «Курск». Однако данные субмарины нельзя назвать аналогами, отметил в разговоре с «360» председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Он пояснил, что речь идет об абсолютно разных поколениях субмарин.

«Курск» погиб 22 года назад и к тому времени он уже не был самой новейшей подводной лодкой. Четверть века для подводных лодок это огромный срок. Нормальная протяженность службы субмарины первой линии определялась раньше как 15 лет. Дальше уже по способности. Если бы «Курск» в 2000 году заменили бы другой подводной лодкой, она сейчас бы уже была устаревшей. Никаких аналогий у этих двух судов быть не может, единственное, что у них общего, они обе — подлодки», — пояснил Стрельбицкий.

Когда в 2019 году снимки «Белгорода» впервые представили публике, американские аналитики обращали внимание на то, что винты подводной лодки на всех фотографиях были зачехлены. А от конструкции гребных винтов зависит и скорость, и малошумность и то, насколько трудно засечь субмарину гидроакустикам, сообщало радио Sputnik. Военный историк подтвердил, что винты у российских подлодок всегда отличались особенностями исполнения.

«Когда подводная лодка торжественно спускается на воду, буквально единственный элемент, который полностью закрыт при этом — именно винты. Форма корпуса, расположение вооружения тоже важны. Но винты и даже их формы — это буквально секретное ноу-хау. Их видят только те, кто подлодку создает, строит, а это происходит в режиме секретности. Также о форме винтов знают те, кто будет служить на этой лодке и ее обслуживать», — пояснил Стрельбицкий.

Задержка передачи «Белгорода» к лучшему

Известно, что изначально планировалось уже в конце 2020 года вывести «Белгород» с «Посейдонами» на борту на боевое дежурство в Мировом океане. Позже предполагали, что судно встанет на вооружение в 2021 году. Однако иногда лучше передвинуть планы, зато быть точно уверенным в качестве работы, отметил Стрельбицкий.

«Не всегда нужно гнаться за планом. Лучше все выверить и сделать качественно. Может быть, в чем-то даже и существенно задержаться, но за это время отработать какие-то проблемные моменты. Кроме того, не стоит на месте оборудование. Возможно, что эта задержка даже сыграет положительную роль», — подчеркнул военный историк.

Он добавил, что теоретически подлодка может работать в спасательных операциях, но только при условии, что на ней будет установлено специальное оборудование. Обычно подводные спасательные лодки это особые суда. Что касается участия «Белгорода» в научных экспедициях, то любая подводная лодка, в том числе боевая, в том числе ударная, может использоваться в своих походах на боевых службах, в том числе и для научных целей. Однако боевой корабль всегда в первую очередь судно для военных целей.