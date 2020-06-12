Бесшумность и удар почти по сотне целей. Как атомная подлодка «Князь Владимир» сделает флот России сильнее

Российский флот получил на вооружение ракетный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Одна такая подлодка может уничтожить одновременно 96 целей противника. Военные эксперты рассказали «360», в чем еще преимущества новой подводной лодки.

Церемонию передачи подлодки провели в День России, 12 июня, на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Мероприятием руководил глава ВМФ адмирал Николай Евменов.

«На предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в Минобороны России.

Кроме военных, на церемонии присутствовали представители местной власти и создатели «Князя Владимира». На самой подлодке торжественно подняли Андреевский флаг. Евменов отметил, что передача подводной лодки подчеркивает статус России как великой морской державы. Кроме того, российские ученые и кораблестроители смогли воплотить в «Князе Владимире» передовую научную мысль.

От завода до боевой службы

Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» официально заложили на предприятии «Севмаш» 30 июля 2012 года. В торжественной церемонии участвовал президент Владимир Путин. Хотя первые секции подлодки начали строить еще в 2009-м.

Источник фото: wikipedia.org

Подлодку решили назвать в честь великого князя Владимира Святославича. Именно при нем произошло крещение Руси.

Уже через два года после закладки специалисты сформировали основной корпус подводного крейсера и провели его гидравлические испытания. После этого начался монтаж всего оборудования, а в 2017 году подлодку вывели из эллинга для спуска на воду. Затем для «Князя Владимира» сформировали экипаж на Северном флоте, который подготовили в Учебном центре ВМФ.

Осенью 2019 года на подводной лодке прошли первые успешные запуски «Булавы». Эта ракета может нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков мощностью 150 килотонн. Учебный удар нанесли из Белого моря по полигону на Камчатке. Все государственные испытания завершили в мае 2020-го. Тогда же на «Севмаше» подписали приемный акт. Теперь подлодка будет нести боевую службу в составе 31-й дивизии подводных лодок Северного флота.

«Князь Владимир» — головной корабль усовершенствованного проекта 955А («Борей-А»). В него входят атомные подлодки четвертого поколения. «Князь Владимир» отличается от подлодок 955 обводами корпуса, улучшенной системой управления, а также небольшим уровнем шума. Кроме «Булавы», на вооружении подлодки стоит современное минно-торпедное оружие.

«Очень серьезное оружие»

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил «360», что «Князь Владимир» более совершенен по сравнению с тремя построенными лодками проекта 955. Подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющейся головной частью.

Суммарный залп новой подлодки «Князь Владимир» позволяет одномоментно нанести удар по 96 целям противника. Это очень серьезное оружие, оружие стратегического класса, и оно свидетельствует о том, что Россия последовательно модернизирует и обновляет свою стратегическую триаду, в том числе и морские стратегические ядерные силы Игорь Коротченко военный эксперт.

Он добавил, что три подводных ракетоносца проекта 955 уже несут боевую службу в Северном и Тихоокеанском флотах. Это подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Сейчас к ним прибавится четвертая модернизированная подлодка.

«По своим возможностям российский оборонно-промышленный комплекс, в частности объединенная судостроительная корпорация, является мировым центром компетенции в области атомного подводного судостроения. Наша страна всегда занимала лидирующие позиции еще со времен СССР, и в нынешних условиях мы по-прежнему являемся лидерами», — подчеркнул Коротченко.

При этом он отметил, что подводные ракетоносцы есть у Великобритании, Китая, Франции и США. По словам эксперта, России важно не быть впереди планеты всей, а надежно обеспечивать ядерное сдерживание для того, чтобы исключить факт внезапного нападения.

Источник фото: Минобороны России

Историк, военный эксперт Борис Юлин уточнил, что современные подлодки более бесшумные, чем их предшественники.

«Она (подлодка „Князь Владимир“ — прим. ред.) отличается в первую очередь бортовым оборудованием. У нее совершенствуются средства обнаружения, управления, связи. <…> Совершенствуются постепенно силовая установка и покрытие корпуса, поэтому она сложнее обнаруживается, чем предыдущие подводные лодки», — рассказал Юлин.

Он добавил, что разница в покрытии и установке довольно незначительная. Еще одним преимуществом является ракета «Булава», которая работает на твердом топливе, хотя раньше использовалось жидкое, что усложняло хранение и эксплуатацию снарядов. Кроме того, на подлодке есть шесть торпедных аппаратов.

Военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин рассказал Ura.ru, что все технологии, которые появились на новой подлодке, перечислить сложно из-за засекреченности.

«Есть так называемые азиподы. Это выдвижные электродвигатели, которые позволяют кораблю двигаться на малой скорости практически бесшумно. Корабль может двигаться хоть бортом, хоть передом, задом, вверх, вниз, не вызывая каких-то раздражений в водной среде», — сказал он.

Литовкин заключил, что на «Князе Владимире» есть еще куча всего, что обычному человеку даже не могло и присниться.