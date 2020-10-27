Британцев напугала старая российская подлодка «Акула». Почему ее посчитали угрозой?

Британия заявила об «ужасающей» активизации российских подлодок «Акула» в Атлантике. Вот только на вооружении Минобороны РФ всего одна такая субмарина. Судно это всем хорошо знакомо — на воду его спустили 40 лет назад. Реальная причина переполоха проста: Королевский флот переживает не лучшие времена.

Великобритания обеспокоена «ужасающим всплеском активности» российских подлодок в Северной Атлантике, ранее контролируемой Королевским и американским флотами. Как пишет The Daily Mail, увеличение числа субмарин говорит о новой провокационной стратегии холодной войны со стороны России. Речь идет о тяжелых атомных подлодках проекта 941 «Акула» или «Тайфун» по кодификации НАТО, оснащенных новейшими стелс-технологиями.

«Военные игры и маневры никогда не были столь интенсивными, особенно когда мы не можем точно определить местонахождение наших врагов. Ситуация серьезная и должна быть решена правительством до того, как станет слишком поздно», — заявил источник издания.

В последнее время подлодки неоднократно замечали вблизи британского побережья, поясняет издание. По словам его источника, в районах, куда раньше Россия направляла одну подлодку, теперь встречают две или три. А применяемая капитанами тактика «намеренно провокационна и крайне опасна». Старший офицер Королевского флота Тони Радакин подтвердил, что активность России в Атлантике сейчас выше, чем за последние 30 лет.

Особые опасения, отмечает газета, вызывает тот факт, что последнее поколение российских подлодок может незамеченным пройти через Фареро-Исландский рубеж противолодочной обороны НАТО. Он расположен между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Российские «Акулы»

«Акула» — самая большая в мире подлодка, рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков. Сейчас дежурство несет только одна такая субмарина «Дмитрий Донской», спущенная на воду в 1980 году. Две другие — «Архангельск» и «Северсталь» — выведены в резерв и дожидаются утилизации.

«Чем подводная лодка так возбудила англичан, я не знаю. Вышла она потренироваться, потому что давно не выходила в море. Отрабатывает она там определенные боевые задачи», — удивился Леонков.

Субмарина обладает пониженной радиолокационной и эхолокационной заметностью, хотя считать это полноценной стелс-технологией нельзя. Она достаточно сильно уступает современным российским подлодкам типов «Ясень», «Борей» или «Казань».

«Но если мы говорим о ее автономности, то она может шесть месяцев находиться вне базы. Предельные глубины, на которые она погружается, 500 метров. У нее есть торпедно-минные аппараты, основное вооружение — 20 баллистических ракет Р-30 „Булава“», — добавил эксперт.

Что лодки делают в Атлантике?

Поскольку на ходу только одна «Акула», направить две или три такие субмарины в Атлантику Россия не могла. Вероятнее всего, там видели какие-то другие подлодки. В целом в маневрах и учениях нет ничего необычного. Их проводят армии всех стран мира.

«Подводникам тоже надо тренироваться. Вышли, отработали свою задачу. Например, уничтожение корабельной ударной группировки. А тут куча кораблей натовских пришла, ходят, шумят винтами. Почему бы на них учебно не поохотиться?» — сказал Леонков.

Помимо учений, российские подлодки в Атлантике выходят на боевые позиции. Проходят установленную на Фареро-Исландском рубеже гидроакустическую противолодочную систему СОСУС. Когда отечественные субмарины проскальзывают незамеченными и система «не жужжит», британское военное командование напрягается из-за того, что не может засечь подлодки.

«Они правильно опасаются. Наши подлодки ходят незаметно. А их подлодки мы замечаем и гоняем. В Средиземном море был случай, когда мы гоняли британскую подлодку в апреле 2018 года. Она должна была принять участие в нанесении удара по Сирии крылатыми ракетами. А мы не дали. У нас там были корабли, они заметили, что кто-то крадется, и начали охотиться. Они потом сильно ругались, что мы так не по-джентльменски не пустили их на стрельбы», — рассказал Леонков.

Прикрыть скандал

Сейчас Королевский флот переживает не лучшие времена. В беседе с The Daily Mail об этом заявил контр-адмирал Крис Парри.

«Мы стоим перед жестким выбором. Если Британия хочет быть защищенной в любом будущем конфликте, ей потребуются значительные инвестиции в наши противолодочные технологии и навыки. Нам нужно наверстать упущенное», — сказал он.

У британцев серьезные проблемы и с кораблями, и с подводными лодками, а денег на модернизацию нет. Сами подводники все чаще становятся героями скандальных историй. Особенно этим прославился экипаж HMS Vigilant, прозванной «Секс и кокаин». То матросы устраивают вечеринку с наркотиками и проститутками, то самовольно гуляют по стрип-клубам, принося на борт коронавирус, то пьяный офицер с жареной курицей рвется разгружать ядерные боеголовки.

«У них на флоте сложная ситуация с противокорабельными ракетами, их надо менять, „Гарпун“ уходит (американские ракеты — прим.редакции), в 2023 году нужно будет что-то вместо „Гарпуна“ ставить. Минобороны Великобритании трясет от этих вопросов, что спохватились слишком поздно. Чтобы, видимо, отвлечь внимание от назревающего скандала, они придумали про страшные-престрашные подводные лодки русских», — заключил эксперт.