Врачи заговорили о подъеме ковида среди детей. Есть две причины

В России отмечают рост заражения коронавирусом среди детей. Это может быть связано с летом и кампанией по вакцинации: вирус ищет жертвы без антител и с ослабленным иммунитетом. Однако медики уверены — причин для паники нет. Тем более что детская вакцина от COVID-19 уже на подходе.

Врачи заметили рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В Якутии были зарегистрированы тяжелые случаи заболевания среди юных россиян. При этом регион вошел в пятерку субъектов России с высокими темпами вакцинации. Рост случаев болезни детей ковидом отмечается и в Свердловской области.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов также рассказал о высоком проценте детей с тяжелой формой COVID-19. При этом врач отметил, что большинство детей по-прежнему легко переносят болезнь, но процент тяжелобольных несовершеннолетних тоже остается высоким.

На прошлой неделе в Волгоградской области коронавирусная инфекция стала смертельной для двухлетней девочки. Хотя ребенка доставили в больницу в первые же сутки после заболевания, врачи не смогли помочь маленькой пациентке. При этом медики отметили, что у девочки было врожденное заболевание — дефект эндокринной системы.

Опасно для детей-хроников

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал «360», что если ребенок не болел раньше и у него нет антител, то вероятность заразиться коронавирусом довольно высокая.

«Дети болеют, но они болеют довольно легко и чаще всего бессимптомно. Разумеется, речь идет о здоровых детях: те, у кого есть хронические болезни, переносят ковид намного сложнее. Насколько я знаю, особенно тяжело болеют ребята с лимфомами и нарушением иммунитета», — уточнил Зверев.

Он предположил, что увеличение случаев заболеваемости может быть связано с тем, что наступило лето: все поехали в отдыхать в лагеря, увеличилось количество контактов. Эксперт также не исключил, что рост статистики связан и с тем, что сегодня стали делать больше тестов на вирус, причем не только в больницах.

«По всем странам статистика детской заболеваемости COVID-19 практически одинакова. В свое время были подъемы в Германии и Испании, но, к счастью, все это закончилось благополучно. За рубежом большинство детей также переносят вирус достаточно легко», — сказал Зверев.

Вакцину для детей ждут в сентябре

Врач, автор блога «Доктор Москвина» Светлана Москвина в разговоре с «360» подтвердила, что явного различия в заболеваемости среди детей между странами не отмечается. Кроме того, в ходе исследований в Канаде установили, что маленькие дети чаще, чем подростки, передают инфекцию старшим членам семьи.

Как правило, подростки от 14 до 17 лет с большей вероятностью приносят вирус в дом, в то время как дети до трех лет чаще на 43%, чем подростки, передают его другим членам семьи. В России средний процент бессимптомных носителей коронавируса составляет около 35%, при этом среди детей — 46,7%, среди пожилых — 19,7%.

«В связи с началом вакцинации акцент сместился со старших возрастных групп в сторону более молодого возраста. При отсутствии вакцинации среди детского населения мы будем наблюдать смещение акцента на количество заражений и госпитализаций в сторону молодого и детского возраста», — сказала Москвина.

Она добавила, что вакцины для детей зарегистрированы и применяются лишь в некоторых странах. Например, в США прививки делают детям старше 12 лет. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщали, что вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована в России уже к середине сентября этого года.

Много контактов — больше риск

По словам Москвиной, дети, которые заболевают ковидом, реже страдают от долгосрочных последствий и, как правило, выздоравливают в течение недели. Ребята постарше, от 12 до 17 лет, переносят заболевание тяжелее. При этом основные симптомы коронавирусной инфекции у детей во многом схожи с симптомами взрослых.

«Это усталость, головные боли, потеря обоняния и температура. Летальные случаи среди детского населения как в России, так и в других странах — редкость. Подъем заболеваемости среди детей может быть вызван снижением активности вируса в других возрастных группах за счет их вакцинации», — сказала врач.

Она также отметила, что завершение летних каникул и начало подготовки к учебному году в значительной степени повышают количество контактов и, как следствие, возможности заболеть коронавирусной инфекцией.