Автора схемы захвата завода по производству семян «Щелково-Агрохим» арестовали. Его подельники продолжили угрожать

Инициатора схемы по отъему уникального завода по производству семян компании «Щелково-Агрохим» Магамеда Чадаева Орловский апелляционный суд оставил в СИЗО. Фигурант дела ранее занимал пост директора предприятия, но перед своим увольнением он по поддельным документам передал все имущество завода своему бывшему подчиненному Трубчанинову, который стал первым арестованным по этому делу.

Неокончательная точка

Представляющая интересы компании «Щелково-Агрохим» адвокат Наталия Весельницкая рассказала, что подмосковная компания создала в Орловской области уникальный комплекс — семенной завод, который использует уникальную технологию, аналогов которой нет в России.

Весельницкая пояснила, что занимавший должность генерального директора дочерней компании «Щелково-Агрохим» Магамед Чадаев в преддверии своего увольнения по поддельным документам сделал собственником всего комплекса своего бывшего подчиненного Трубчанинова.

«Он, в свою очередь, передал это следующему лицу по цепочке сделок. Это произошло в течении нескольких рабочих дней в нарушении всех требований закона. Невзирая на залоги и так далее», — отметила адвокат.

Только после вмешательства ФСБ правоохранители завели дело. Но расследование серьезно затянулось. Как отметила Весельницкая, компания уже обращалась в Генеральную прокуратуру, судебный департамент МВД и властям Орловской области.

Цимес этой ситуации заключается в том, что после пресечения рейдерского захвата на потерпевших и свидетелей по делу до сих пор оказывается колоссальное давление. Проводятся незаконные обыски, слежка. При чем это делается совершенно открыто, с бравадой и верой в собственную безнаказанность Наталия Весельницкая адвокат.

По словам Весельницкой, за этими угрозами стоят бывшие сотрудники правоохранительных органов, уволенные по порочащим их основаниям, и родственники главных фигурантов.

«Арест Чадаева — это хорошая точка, но неокончательная в этом деле. То есть следователям есть где разогнаться и есть, с чем работать», — подытожила адвокат.

Особый цинизм

Компания «Щелково-Агрохим» создала уникальный семенной завод в Орловской области фактически с нуля, вложив в него более одного миллиарда рублей. Но фирма чуть его не потеряла из-за бывшего генерального директора своей дочерней компании Магамеда Чадаева. Об этом заявил помощник генерального директора «Щелково-Агрохим» Олег Верховский.

«После того, как Чадаев узнал о своем предстоящем увольнении, он вступил в преступный сговор и передал все имущество своим соучастникам и подельникам» — рассказал он.

Верховский отметил, что особым цинизмом со стороны арестованного стала дата в поддельных документах, по которым он переоформил собственность предприятия — 24 февраля 2022, день, когда началась специальная военная операция.

«Щелково Агрохим» является активным участником реализации продовольственной безопасности страны, а завод, о котором мы говорим является уникальным не только в России, но и в Европе, по созданию пшеницы озимой, яровой пшеницы, сои. Имущество, в которое было вложены огромные деньги, было передали непонятным лицам», — рассказал представитель компании. Олег Верховский помощник генерального директора «Щелково-Агрохим».

Верховский подчеркнул, что пока под стражей находятся только два фигуранта. Но остальные пока еще на свободе.

«Хотелось бы сказать слова благодарности сотрудникам управления ФСБ по Орловской области, сотрудникам МВД по Орловской области за оперативную реакцию по нашим заявлениям и пресечении попытки рейдерского захвата», — добавил он.

Решение апелляционного суда, по которому Чадаев остался под стражей, Верховский назвал справедливым и законным.