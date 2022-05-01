Поддержка регионов и запрет сбора персональных данных. Главное из подписанных Путиным законов

Президент Владимир Путин подписал целый ряд законов, касающихся различных сфер жизни. Он поручил дополнительно поддержать регионы, запретил необоснованный сбор персональных данных и расширил права доноров костного мозга.

Поддержка регионов

Российский лидер подписал закон для поддержания финансовой стабильности регионов в условиях санкций. Документ подразумевает выделение новых кредитов из федерального бюджета. Также предусмотрена реструктуризация или списание старых задолженностей.

Согласно новому закону, в 2022 году из федерального бюджета выделят до 390,7 миллиарда рублей в качестве кредитов для регионов. Эти деньги пойдут на погашение долгов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, выданным до марта-декабря. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых предоставят тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на 2022 год не превышает 1,5.

Также регионы освободят в этом году от обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Погашение решили перенести на 2029 год. Долги по не реструктурированным кредитам, которые необходимо выплатить в этом году, может списать или реструктурировать кабмин.

Доноры костного мозга

Следующий подписанный Путиным документ стал закон о совершенствовании правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

По новому закону, для пересадки костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток необходимо получить письменное добровольное согласие дееспособного живого донора и реципиента. Причем донор должен быть совершеннолетним. Если реципиенту не исполнилось еще 18 лет, то согласие предоставляет его родитель или законный представитель.

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Еще в документе прописано, что органы или ткани человека не являются предметом купли-продажи. Согласившийся на трансплантацию донор имеет право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Законом предусмотрено составление федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов.

Сбор персональных данных

Как ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, во время покупок или оплаты услуг у людей под разными предлогами узнают номера телефонов и другую личную информацию. Принятый закон поможет защитить права потребителей.

Теперь продавцы не смогут отказать человеку в услуге, если тот не стал предоставлять свои персональные данные. Исключение составляют предусмотренные законом случаи. При этом потребитель в праве потребовать объяснить причину отказа.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

Строительство

Президент подписал закон о защите особо охраняемых природных территорий от застройки. Строить в таких местах можно только при учете требований к режиму соответствующих земельных участков.

Согласно документу, россияне смогут быстрее оформлять свои права на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного и индивидуального жилищного строительства. Регистрация прав через Росреестр займет три дня, а через МФЦ — пять дней. Сроки проведения кадастровых работ сокращаются до трех дней.

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Также в законе перечислены приоритетные инфраструктурные объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке. Речь идет о магистральных газопроводах, объектах энергетической инфраструктуры и так далее.

Глава государства принял еще один закон, касающийся строительства. Он запретил возводить объекты капитального строительства в зонах подтопления без инженерной защиты. Для этого внесли поправки в Водный кодекс.

Газ и электроэнергия

Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Такое решение приняли для сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества.

Также лидер страны принял документ, позволяющий правительству снижать штрафы за неоплату поставок электроэнергии, газа и воды. До конца 2022 года кабмин сможет определять правила уплаты и списания неустоек, штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате газа, электричества, тепла и воды.

Пенсия по потере кормильца

Следующий закон касается выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ. Путин решил исключить ситуацию, когда при достижении 18 лет получатель такой пенсии остается без средств к существованию.

Теперь обучающиеся очно не должны подтверждать факт своего иждивения, если они нигде не работали во время смерти своего кормильца. Пенсия будет назначаться автоматически. При этом правила действуют только до 23 лет.

Визы для стран ЕС и налоговый учет

Российский лидер отменил упрощенную процедуру выдачи виз некоторым странам Европы. Речь идет о Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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Ограничительные меры распространяются на владельцев дипломатических паспортов, а также журналистов, членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.

Еще президент упростил постановку на налоговый учет иностранных организаций, которые открывают счета в российских банках. Заявление должны будут подавать местные кредитные организации, в которых заводится счет.

Кибербезопасность

Власти решили принять дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности России. Согласно новому закону, заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов должны обеспечить информационную безопасность ведомств. В организациях создадут соответствующие структурные подразделения.

Также ведомства не смогут использовать средства защиты информации, созданные в недружественных странах. Запрет начнет действовать 1 января 2025 года.

Сведения о доходах

Путин подписал закон, обязывающий налоговые органы предоставлять информацию о доходах россиян Пенсионному фонду России (ПФР). При этом ПФР должен соблюдать режим налоговой тайны. Сведения будут передавать в электронной форме в рамках межведомственного взаимодействия.