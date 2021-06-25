Поддержка питанием. Что съесть до и после прививки, чтобы избежать побочных эффектов

У некоторых людей вакцинация проходит с побочными эффектами: отмечают головную боль, температуру и озноб. Но эти последствия можно смягчить с помощью грамотной диеты. Врачи советуют исключить сладости, тяжелые продукты и пить больше жидкости.

Как правило, побочные эффекты развиваются в течение двух дней после вакцинации, но заканчиваются довольно быстро. По словам врачей, это иммунный ответ и нормальная реакция организма. Эти эффекты аналогичны тем, что бывают после прививок от гриппа.

Врачи отмечают, что у пациентов могут быть и аллергические реакции. Но, как правило, в том случае, если они уже страдают от аллергических заболеваний.

Питание при вакцинации

Чтобы облегчить свое состояние после вакцинации, стоит начать следить за питанием еще до прививки. Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила «360», что вакцинация дает нагрузку на организм, поэтому питание нужно сделать как можно более полезным, исключив фастфуд, жирные и тяжелые продукты, полуфабрикаты.

Отдавать предпочтение стоит зелени, фруктам, ягодам. Сейчас их масса. Чем наша пища проще и природнее, тем полезнее она будет и тем быстрее наш организм придет в хорошее состояние и самочувствие Анжелика Дюваль.

Нутрициолог Анна Белоусова напомнила, что вакцинация проходит в период жары. По ее словам, стоит пить больше жидкости, например, несладкие соки, некрепкий чай и кофе и кисломолочные напитки.

«В данном случае мы выбираем напитки с низкой жирностью — в них больше воды, чем молочной основы. Это могут быть тан, айран, которые хорошо утоляют жажду», — рассказала Белоусова.

Но напитки не должны быть из холодильника или же со льдом, иначе можно заработать летнюю ангину.

В период вакцинации можно также позволить себе гречку, овсяную крупу в виде каши, чтобы желудок нормально среагировал на вакцинацию. Белоусова также попросила обратить внимание на молочные продукты, например, кефир, йогурт, творог.

«В них содержится кальций — антистрессовый элемент, который защищает сосуды», — добавила нутрициолог.

Лишние продукты

Как до, так и после прививки Белоусова посоветовала убрать продукты, которые могут вызвать аллергию. К ним относятся шоколад, цитрусы, болгарские перцы желтого и красного цветов, морковь. Отказаться придется и от специй.

«Убираем продукты со жгучим вкусом — горчица, черный перец, красный перец, васаби и острые азиатские приправы. Они расширяют сосуды, и неизвестно, как отреагирует организм на прививку», — объяснила Белоусова.

Попрощаться придется и с мясными тяжелыми продуктами. В то же время врач отметила, что на пикнике можно позволить себе два-три кусочка нежирного шашлыка в сочетании с большим количеством зеленых овощей.

Любителям сладкого придется тоже потерпеть. Анжелика Дюваль призвала отказаться от газированных напитков и сладостей как до, так и после прививки.

«Они содержат большое количество сахара, а это среда для размножения бактерий и вирусов, поэтому люди, которые часто употребляют сахар, чаще болеют», — добавила Дюваль.

С алкоголем перед и после вакцинации стоит быть осторожнее. Анна Белоусова объяснила, что можно употреблять красное и белое вино, но в разбавленном виде. Точно придется отказаться от экзотических напитков: текилы, рома, абсента.

«Они дают неадекватное расширение сосудов и неадекватную реакцию иммунной системы. Человек может получить крапивницу или даже анафилактический шок», — отметила Белоусова.