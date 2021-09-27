Поддержка долгожителей. Несколько регионов объявили о выплатах пенсионерам в День пожилого человека

День пожилого человека отмечают в мире 1 октября. В этот день многие регионы стараются поддержать пенсионеров, в том числе и денежными выплатами. Получить надбавки смогут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Ненецкого АО и долгожители из Рязанской области.

День пожилого человека традиционно отмечают 1 октября с 1991 года. В этот день пенсионерам предоставляют различные меры поддержки. Среди них могут быть льготы на продовольствие, лекарства, лечение и социальные услуги.

Вопрос о том, как поздравить пенсионеров, решается в каждом регионе отдельно. Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что пенсионерам могут вручить подарки или сделать надбавки к пенсии.

С определенного возраста пенсионерам могут начисляться единовременные выплаты. По словам юриста, россиянам старше 70 лет могут выплачивать по 15 тысяч рублей, пока все остальные получают пять тысяч. Но сумма зависит напрямую от благосостояния региона — где-то выплаты ограничиваются 500 рублями.

Пенсионеры смогут получить надбавку либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте в виде добавки к пенсии.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также напомнил, что для пенсионеров ко Дню пожилого человека могут организовать концерты, вечера отдыха, написал RT.

Что получат пенсионеры

О точных мерах поддержки ко Дню пенсионера известно в нескольких регионах. Пожилые люди Ямало-Ненецкого автономного округа 1 октября получат 1078 рублей. Выплата полагается 50 тысячам человек. Пособие поступит автоматически для тех ямальцев, которые на 1 сентября стояли на учете в соцзащите. Остальным нужно было самостоятельно подавать обращение до 31 августа.

В соседнем Ненецком автономном округе пенсионеры могут получить 10 тысяч рублей, написал «Московский комсомолец». Но для этого нужно проработать 15 лет на территории региона.

Старшее поколение Челябинской области получит выплату в размере 700 рублей. Денежную помощь окажут более 848 тысячам южноуральцев пенсионного возраста. Жителям Челябинской области не придется никуда обращаться для оформления выплат — они либо смогут получить их на почте, либо средства зачислят на счет автоматически.

В Рязанской области только некоторые пенсионеры смогут получить выплаты. Мера поддержки в виде 500 рублей положена только тем, кто достиг 90-летнего возраста.

Увеличенные пенсии

С 1 октября пожилых людей ждет увеличенная пенсия. Те, кто достиг 80-летнего возраста, смогут получить надбавку в удвоенном размере. На увеличение выплат могут рассчитывать и те, кто закончил работать или прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в мае 2021 года.

Выплаты увеличат и тем пенсионерам, которые проработали 15 или 20 лет в районах Крайнего Севера. Но получателям льготы нужно также иметь фиксированное количество общего трудового стажа. Женщины должны проработать 20 лет, а мужчины — 25.

Пенсии военнослужащих тоже вырастут. Одновременно с этим с 1 октября увеличатся оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих на 3,7%.