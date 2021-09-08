Сейчас в России начали работу программы, нацеленные на досуг молодых людей. Власти решили предоставить им возможность посмотреть страну, побывать в музеях, галереях и театрах. Воспользоваться представившимся шансом можно совершенно бесплатно.

В частности, Ростуризм и Росмолодежь запустили программу «Больше, чем путешествие», которая позволит бесплатно путешествовать по России. Доступны туры выходного дня и многодневные путешествия.

Выбрать интересную поездку можно на специальном сайте, съездить — в сентябре–ноябре. В программе могут принять участие около 50 тысяч молодых людей, зарегистрированных на платформах «Россия — страна возможностей», «Другое дело», конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход», а также российского общества «Знание».

Источник фото: телеканал «360»

Для получения путевки надо подать заявку на сайте конкурса и дождаться ответа, который придет на электронную почту.

Есть четыре категории путешествий по 12 направлениям. Небольшие — «Малая Родина» (тур выходного дня внутри региона) и «Красивые места» (поездка от трех до пяти дней внутри федерального округа). Более длительные — «Любимая страна» (6-10 дней, по всей России) и «Большое путешествие» (7-14 дней по стране).

Те, кто не успел в этом году присоединиться к конкурсам до окончания регистрации, могут стать участниками общества «Знание» или платформы «Другое дело», где набор еще открыт.

«Пушкинская карта»

С 1 сентября у российской молодежи появилась возможность получить «Пушкинскую карту». На нее ежегодно будут начисляться деньги, которые можно потратить на покупку билетов в музей, театр, на концертную площадку и в прочие организации культуры.

До конца 2021 года на карту поступят три тысячи рублей, которые надо обязательно потратить. В 2022 году номинал повысят до пяти тысяч рублей. Купить можно будет исключительно билеты и ничего другого.

Получить «Пушкинскую карту» смогут россияне в возрасте 14-22 лет. Им нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг и подтвердить свою учетную запись. Пластиковую карту можно заказать в отделениях Почта Банка, предъявив паспорт или СНИЛС. Доступны пять вариантов ее дизайна.

Источник фото: РИА «Новости»

Затем необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

Выбрать интересное мероприятие можно в мобильном приложении или на сайте «Культура.РФ» по городу проведения, дате и формату события. Купить билет — в приложении или кассе.

Жители Подмосковья смогут посетить 47 учреждений культуры. Они собраны на карте, опубликованной на сайте правительства области. Можно воспользоваться фильтром и выбрать «Афиша Московской области».

Жилье и учеба

Администрация Санкт-Петербурга запустила программу «Молодежи — доступное жилье». В ней могут принять участие одинокие молодые петербуржцы в возрасте 18-35 лет, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо на учете в качестве нуждающихся в содействии Санкт‑Петербурга в улучшении жилищных условий. Первоочередное право на получение помощи государства могут рассчитывать молодые семьи, наниматели или собственники комнат в коммуналках, родители трех и более несовершеннолетних детей.

Власти Петербурга предоставят им возможность купить на первичном или вторичном рынках жилье на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 10 лет.

Для участия в программе следует обратиться с заявлением в структурные подразделения Санкт‑Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» или в АО «Санкт‑Петербургский центр доступного жилья». Надо будет предоставить пакет документов.

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Московский государственный университет им. Ломоносова продолжает выдавать талантливым студентам ежемесячные президентские гранты в размере 20 000 рублей на весь период обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов.

Чтобы получить деньги они должны успешно сдавать сессии и иметь достижения, перечисленные в особом списке. Соискатели обязаны работать в России в течение не менее пяти лет после завершения обучения.

Молодые педагоги могут принять участие в программе «Гранты молодым преподавателям государственных вузов России» благотворительного фонда Владимира Потанина. Их кандидатуры выдвигает ученый совет вуза. Независимый экспертный совет оценивает работы соискателей, применяемые инновационные методы подачи материала, изучает результаты анкетирования студентов, посещавших лекции соискателя премии.