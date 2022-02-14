Украинские бизнесмены и олигархи начали массово вылетать из Киева чартерными рейсами. На фоне пропаганды западных СМИ панике поддались даже депутаты. Эксперты говорят, что Украина продолжит терять деньги, но бизнесмены в страну рано или поздно вернутся.

Массовый отъезд

Издание «Украинская правда» сообщило о вылете около 20 чартеров и частных самолетов из Киева 13 февраля. Предполагается, что в них находились бизнесмены и олигархи.

«Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович», — говорилось в статье.

«Украинская правда» со ссылкой на источники из партии «Оппозиционный блок — За жизнь» написала, что самолет Абрамовича должен был вывезти из Киева в Вену его родственников, однопартийцев и бизнес-партнеров. Если верить изданию, то с Украины улетели как минимум восемь бизнесменов, среди которых были депутаты. Оно также отметило, что среди тех, кто бежал из страны, были как минимум 10 человек из списка украинского топ-100 Forbes.

«Я вчера следил на флайтрадаре за рейсами над Украиной. Я никогда такого количества бизнес-джетов и частных самолетов, непонятно откуда и куда летящих, над Украиной не видел. Это факт», — сказал «360» украинский и российский политолог Владимир Корнилов.

По словам эксперта, часть олигархов действительно могла покинуть Украину, хотя бы потому, что у львиной доли из них есть второе гражданство. Посольства многих стран сейчас призывают своих граждан покинуть Украину в целях безопасности. Они могли этим воспользоваться и улететь.

«Точно знаю, что страну не покинул Коломойский, потому что ему бежать некуда», — отметил он.

Опровержения

Часть бизнесменов опровергла новости о своем отъезде с Украины. Как сообщил «Сноб», Борис Колесников сказал, что находится в Киеве, а его самолет улетел в Прагу на техническое обслуживание.

В пресс-службе Андрея Ставницера заверили, что бизнесмен находится в командировке, но скоро вновь будет на Украине. А представители Василия Хмельницкого сказали, что он находится на обучении, которое было обговорено еще три месяца назад. Уже 20 февраля он вернется назад в Киев.

Некоторые СМИ писали о том, что Украину покинул журналист Дмитрий Гордон, но он быстро опроверг эти новости через свой Instagram. Он выложил видео со своей женой, в котором заявил, что никуда не уедет из Киева.

Косвенно новости об отлете депутатов опроверг политик из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он сказал, что сейчас украинским парламентариям нельзя выезжать за пределы страны. Но даже если часть бизнесменов сейчас улетела из Киева, рано или поздно они вернутся домой.

«Деньги-то они делают на Украине, а не в Великобритании или Швейцарии, поэтому вернутся, конечно. Там у них зарабатывать не очень получается, поэтому все возвращаются», — сказал «360» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Корнилов придерживался той же позиции, но справедливо отметил, что Ринат Ахметов в свое время, уезжая из Донецка, тоже был уверен, что быстро туда вернется.

Всему виной паника

По словам Жарихина, такой массовый отлет можно связать с хорошо работающей пропагандой Запада. Людям с утра до ночи «долбят истории» про войну и нагоняют панику. Как бы Зеленский ни пытался всех успокоить, народ поддается волнению. Те, у кого есть финансовые возможности выехать, выезжают на всякий случай.

«Когда США и Великобритания развесили такое количество ружей на стенах, все опасаются, что какое-то из них все же выстрелит, даже если это пиар-кампания», — отметил он.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik заявил, что подобные события делают «нападение», которое сочиняют и разогревают уже несколько недель, реальным в сознании европейцев и жителей стран Запада.

«Но есть и положительная сторона всей этой истерики. Восточная Украина начала освобождаться от бандеровцев, которые понаехали за последние годы. От харьковчан слышно, что бандеровцев в городе почти не осталось. Они стройными рядами потянулись в сторону Киева, на Западную Украину», — сказал он.

На фоне всей этой паники Украина также теряет большие деньги. Еще две недели назад, когда истерия не достигла своего пика, Зеленский говорил о потере 12,5 миллиарда долларов. За это время Украина, скорее всего, потеряла еще больше.

«Думаю, еще с десяток миллиардов вполне могли потерять за эти дни. Если уже Зеленский не скрывает, что призвал Байдена в телефонном разговоре прекратить эту истерику, то значит, дела уже зашли очень далеко», — подчеркнул Корнилов.

Зеленский сейчас не понимает, как дожить до конца зимы с такой экономикой, но мало что может сделать. По словам эксперта, Запад ему недвусмысленно намекает, что все батальоны, которые сейчас вооружены до зубов, могут свое оружие повернуть не только против России, но и против Зеленского, если посчитают его недостаточно патриотичным.