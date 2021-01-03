Посмотреть за один вечер. Подборка интересных мини-сериалов, о которых вы могли не знать

У россиян впереди длинные новогодние каникулы, и можно заняться тем, на что было жалко времени в течение года. Например, посмотреть сериалы, которые когда-то пропустили. Мы собрали старые мини-сериалы разных жанров: от фэнтези до детектива. Большинство из них вы сможете посмотреть за один вечер.

«Рождественская песнь», 2019 год

Очередная экранизация повети Чарльза Диккенса об Эбенезере Скрудже и духах Рождества представлена BBC и FX в сериале из трех частей. Эту версию можно назвать одной из самых страшных.

Скрудж не любит праздники и не разделяет радости с людьми. Но три призрака показывают ему, к чему такое поведение может привести. Этот урок навсегда изменит жизнь героя.

«Записки юного врача», 2012 год

Сериал снят по одноименному рассказу Михаила Булгакова. В главных ролях — Дэниэл Рэдклифф, известный по фильмам о Гарри Поттере, и Джон Хэмм, игравший в «Малыше на драйве».

Действие происходит во времена революции. Юный врач Владимир Бомгард приезжает в маленькую деревушку, где начинает лечить местных жителей. Герою приходится нелегко, ведь он постоянно сталкивается с разными трудностями и суевериями пациентов.

Авторам удалось сохранить булгаковское чувство юмора, хоть и черное, и не удариться в «клюкву», показывая жизнь российской деревушки.

«Танцы на грани», 2013 год

За окном 30-е годы прошлого века: отель «Империал», темнокожие музыканты и аристократы. Действия разворачиваются в Лондоне, где до начала Второй мировой войны наблюдался подъем индустрии развлечений.

Музыкальный журналист Стэнли Митчелл своими силами помогает восхождению к славе джаз-группе Луи Лестера. Коллектив из подвала попадает в прославленный отель. Пожилая аудитория ни джаз, ни самих музыкантов не воспринимает, однако молодые аристократы решают пригласить их на свою частную вечеринку.

«Тэсс из рода Д`Эрбервиллей», 2008

Если хочется посмотреть сериал на одном дыхании, то «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей» для этого отлично подойдет. Это история о судьбе деревенской девушки Тэсс Дарбейфилд. Ее жизнь меняется, когда ее отец узнает, что они дальние родственники знатного рода Д’Эрбервиллей.

«Большие надежды», 2011

«Загадочная история о поисках счастья» — так звучит слоган британского мини-сериала. Эта история о красивом молодом человеке по имени Пип. Он рано остался без родителей и воспитывался взбалмошной сестрой. Но жизнь юноши сильно меняется, когда на кладбище он помогает избавиться от цепей одному заключенному.

Сериал также привлекает звездным составом. В главных ролях: Хелена Бонем Картер, Джейсон Флеминг, Джереми Ирвин и другие.

«Пробуждение», 2012 год

Детектив Майкл Бриттен попадает в аварию вместе со своей женой и сыном. После он узнает, что жена погибла, а сын остался жив. Но на следующее утро все меняется местами. Чтобы спасти сразу двух близких, Бриттену приходится существовать в двух разных реальностях, работать с разными коллегами и решать разные жизненные проблемы.

«Клан Кеннеди», 2011 год

Кэти Холмс, Грег Кинниэр и Барри Пеппер сыграли в сериале о самой захватывающей президентской истории — о клане семьи Кеннеди. С ними творится столько событий, им постоянно приходится преодолевать препятствия и решать сложные задачи.

Изначально сериал-хроника создавался для канадского телевидения, но по неизвестным причинам показ отменили. Вскоре права выкупили Америка и Россия. По данным «Кинопоиска», рейтинг у сериала хороший — 7,8 балла.

«Потерянная комната», 2006

Малоизвестный, но увлекательный сериал из трех серий вышел 14 лет назад, но до сих пор не выглядит устаревшим. Он рассказывает об охоте за предметами, которые в результате некоего события стал обладать сверхъестественными силами — опасными, полезными, а порой бессмысленными. Все эти предметы связаны с комнатой, из которой можно попасть в любую точку мира.