Несколько лет назад футболист Лионель Месси увидел фото маленького мальчика из Афганистана в бело-голубом пакете с его именем. Решив порадовать фаната, спортсмен отправил ему настоящую футболку сборной Аргентины и мяч. Невинный жест привел к слежке за домом, угрозам похищения и письмам со стороны «Талибана»*. Окружающие были уверены — Месси отправил семье мальчика еще и много денег.

Муртаза Ахмади прославился в январе 2016 года, когда его брат выложил с ним фотографию на Facebook. В кадре маленький мальчик стоял в бело-голубом мусорном пакете с надписью: «Месси 10». На настоящую футболку с именем любимого спортсмена денег у семьи не было.

Фотография быстро стала вирусной и привлекла внимание именитого футболиста. Решив порадовать Муртазу, он подарил ему футболку сборной Аргентины со своим именем и автографом, а также футбольный мяч.

Добрый жест вызвал враждебность со стороны соседей Ахмади в Джагори. Сказка быстро превратилась в кошмар, поскольку люди посчитали, что раз Месси вышел на связь с семьей, то наверняка пожертвовал и деньги. Даже отец Муртазы сначала надеялся на это.

«Когда я впервые увидел коробки, я подумал, что в одной будут игрушки для Муртазы и в другой — доллары, но нет, мяч и рубашка», — сказал он Bleacher Report.

После этого люди стали расспрашивать семью о том, давал ли им Месси деньги. Вокруг их дома по ночам ходили непонятные личности. В какой-то момент даже пришло письмо якобы от талибов с угрозой похитить семью. В результате отец мальчика подал прошение о предоставлении убежища, но его отклонили.

Затем случился Кубок мира в Катаре, куда Муртазу и его семью пригласили на встречу с Месси. Мальчик даже вышел на поле с футболистом перед началом товарищеского матча «Барселоны» и «Аль-Ахли» в декабре 2016 года.

Отец Муртазы говорил, что согласился на встречу в надежде, что Месси сможет помочь сыну найти убежище. Надежды появились не из воздуха, ведь до этого Криштиану Роналду помог своему фанату в этом вопросе. Сирийский беженец Зайду Абдулу вскоре после встречи с Роналду получил убежище в Испании.

«Мы поехали в Катар, чтобы Месси мог что-то сделать для него, но, к сожалению, он ничего не сделал для Муртазы», — заявил мужчина.

После того как они покинули Катар и мальчик встретил своего кумира, семья снова подверглась атакам в Афганистане. Никто не мог поверить, что Месси не дал им денег. Начался новый поток угроз, в которых обещали похитить Муртазу и вернуть только за большой выкуп.

Родители запретили сыну ходить в школу, а позже отправили жить в Кабул к дяде в надежде, что он будет в большей безопасности. Внезапно атаки талибов на Кабул обострились, из-за чего ребенок снова оказался в опасности. По словам дяди, эта история сильно изменила Муртазу. До поездки в Катар он был счастливым мальчиком, который много говорил и шутил со всеми. Теперь он все чаще молчит.

«Такая ситуация в других странах могла быть возможностью, но для нас это была угроза. Этого не должно было случиться в нашей жизни», — признался дядя.

А вот сам Муртаза, воссоединившийся с семьей прошлым летом, придерживается другой позиции. Он сказал, что, вернись он в прошлое, все равно надел бы тот полиэтиленовый пакет, потому что любит Месси.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.