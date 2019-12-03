Подарки практичные или желанные. Что россияне будут покупать на Новый год

Ноябрь и декабрь, по оценкам маркетологов, оказываются самыми затратными месяцами в году — сказываются «Черная пятница», «киберпонедельник» и, конечно же, Новый год. В 2019-м, по данным исследований, жители нашей страны смогут позволить себе потратить чуть больше — и на подарки, и на застолье. Что россияне будут дарить друг другу в новогоднюю ночь и сколько они на это потратят, рассказывает «360».

Средняя сумма, которую россияне ежегодно тратят на новогодние подарки, в 2019 году выросла до 10 тысяч рублей — это почти вдвое больше, чем в прошлом году. По данным исследовательской компании Nielsen, на подарки возлюбленным россияне готовы потратить столько же, сколько и в 2018-м, — чуть меньше шести тысяч, друзьям — 3,3 тысячи, то есть на 500 рублей меньше, чем год назад. Зато за подарок себе жители России готовы отдать до 10 тысяч рублей.

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При таком бюджете часто ожидания относительно новогодних подарков не совпадают с реальностью, рассказал «360» член «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

«[Многим хочется] подарить себе поездку куда-нибудь в теплые края, где можно покупаться, отдохнуть. Женщины хотят получить в качестве подарка ювелирные украшения… А суровая правда жизни состоит в том, что сводится все обычно в самом простом случае, например к конфетам, в лучшем случае это какая-то косметика, средства ухода, парфюмерия возможно. Желания одни, а деньги в кошельке немного другие», — сказал он.

При этом руководитель пресс-службы Inventive Retail Group (входят магазины re: Store, Lego, Street Beat) Людмила Семушина в разговоре с «360» отметила, что Новый год — любимый праздник россиян, а потому и траты перед ним самые большие. Люди не хотят отказывать себе и своим близким в приятных сюрпризах.

«Подарки под Новый год разделяются на практичные и желанные. Если про практичные все понятно: шапки-шарфики, косметика, аксессуары, то желанные — это, конечно, в первую очередь цифровая техника: смартфоны, наушники, колонки, смарт-часы», — добавила она.

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В исследовании Nielsen при этом отмечается, что наиболее распространенными подарками среди россиян стали сладости, одежда, обувь, аксессуары, игрушки, изделия для дома и интерьера. Николай Григорьев также отметил, что в последнее время все более популярными становятся различные гаджеты. Ozon в то же время сообщает, что на их платформе пользуются спросом большие наборы Lego, ретроконсоли и товары для взрослых.

По словам Николая Григорьева, в этом году траты на новогодние подарки составят около 10-15 тысяч рублей — все зависит от дохода и возраста дарителей. Свой прогноз маркетолог строит на основе прошедшей «Черной пятницы». «Чуть-чуть сейчас улучшилась жизнь — и люди потратили немного больше. Так что и на Новый год, думаю, в пределах 10% будет повышение», — заключил он.

Однако Григорьев отметил, что на этом траты не закончатся, так как за новогодней ночью следуют достаточно продолжительные выходные.

«Траты после новогоднего праздника продолжаются — с детьми куда-то сходить, посетить какие-то мероприятия, новогодние шоу, которые сейчас стали проводить… Поэтому начиная с Нового года и еще дней 10 семейные затраты достаточно серьезные и накал [трат] может превосходить даже 20 тысяч рублей», — заключил он.