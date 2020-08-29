День знаний уже на носу, в 2020 году он точно будет нетрадиционным: коррективы внес коронавирус. В Москве линейки проведут только для первоклашек. В других городах местные власти тоже сами решают, оставлять ли торжественную церемонию. Где-то родителям могут не разрешить сфотографировать своих детей в новых костюмах с цветами в руках. Как же в таких условиях поздравить учителей с началом нового учебного года? И что им подарить?

Традиции Дня знаний не прерываются

История с отменами линеек произошла впервые в истории российской педагогики. Об этом «360» рассказал историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Я считаю, что отмена линейки не несет ничего дурного, ничего трагического. Да, мы сожалеем об этом, мы печалимся об этом, но должны понимать, что часы, когда дети съехались из разных регионов страны, вернулись с отдыха, очень опасны. Именно первые эти вот часы», — обратил внимание педагог.

По его мнению, в условиях пандемии встретить День знаний, сказать торжественные речи, поздравить друг друга можно и в классах, в урезанном формате.

«Надо без раздражения смотреть на эту ситуацию», — заявил преподаватель.

Мы не прерываем эту традицию. Мы просто отступаем от нее в силу экстремальных причин Александр Снегуров заслуженный учитель России.

Выбираем подарок учителю

Сюрпризы запрещены всякими инструкциями и директивами, сразу же напомнил историк. Он понимает, что родители сами от всего сердца порой хотят что-то подарить школе. Однако в таком случае выходят «двойственные ситуации». Все подарки и перечисления должны обговариваться с администрацией, в некоторых случаях необходимо даже издавать распоряжение.

«Эта система бюрократизации добралась и до этого сегмента. Теперь педагоги переживают, что букет цветов [может вызвать вопросы]. Букет цветов — ладно — это еще не причина для переживаний, это допустимо. А вот сервиз, допустим, который классу хотят подарить. Или сейчас это может быть актуальнее — комплект каких-то бактериальных защитных средств может вызвать недовольство со стороны администрации. Так что лучше этого не делать», — предупредил учитель.

С перечислениями средств надо быть особенно осторожными, отметил собеседник «360». Для этой процедуры нужно обращаться в управляющий совет, оформлять документы.

По словам Снегурова, небезопасно собрать пакет карандашей или тетрадей. Тем не менее это все же лучше, чем перечисления.

«Перечислений педагоги боятся», — заявил он.

Стремление родителей Снегуров понимает, оно ему дорого. Поэтому учитель поделился перечнем подарков, которые можно вручить на 1 сентября со спокойной душой и от чистого сердца. Например, энциклопедические книги, которые до сих пор остаются хорошим подарком.

Еще дети могут подготовить вместе с родителями различные материалы, которые они собрали у своих родственников или во время поездок в течение лета. Как они будут оформлены — это уже другое дело. Может быть папка с файлами, по которым разложены фотографии из путешествий. Хороший вариант — отклик ребенка в виде сочинения или мини-фильма.

Мы нуждается в первую очередь во внимании. Подарите нам комплименты, симпатии, свои улыбки Александр Снегуров, заслуженный учитель России.

И их необязательно сопровождать чем-то материальным, добавил он.

Линейки — собираемся у школы?

2020/21 учебный год начнется традиционно — с 1 сентября, несмотря на пандемию коронавируса. Обучение будет очным. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Учителей обязали выполнять санитарные нормы, в том числе носить маски.

Министерство просвещения одобрило проведение традиционных школьных линеек в День знаний. Важное решение — проводить праздничные мероприятия или отложить их до следующего года — переложили на плечи властей регионов. Главное, создать на них максимально безопасные условия.

«Там, где примут решение „живые“ линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Линейки 1 сентября можно проводить по классам или параллелям на открытом воздухе, говорится в санитарно-эпидемиологических правилах по организации работы детских учреждений в условиях эпидемии. Родители обязаны использовать на них средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

В Москве же линейки посвятят только первоклашкам, поскольку этот день для них особенно важен. И им повезет: днем столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Остальные учащиеся встретятся после лета только на праздничных классных часах.

Это что касается крупных городов. А во многих школах сельской местности ограничения либо не вводились, либо уже сняты. К тому же, наполняемость там порой не достигает даже 50 учащихся, поэтому линейки пройдут как обычно.