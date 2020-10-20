Детей убрали подальше от опеки. Какие проблемы увидели в проекте Семейного кодекса от Мизулиной

Правительство отклонило проект поправок к Семейному кодексу, который в июле предложили сенаторы во главе с Еленой Мизулиной. Министры решили, что такие важные изменения нельзя принимать в спешке и без общественного обсуждения. Раскритиковали проект и в СПЧ. Одна из главных претензий относится к поправкам, связанным с изъятием детей и органами опеки.

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) раскритиковали проект нового Семейного кодекса, предложенный сенатором Еленой Мизулиной и ее коллегами. Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил это тем, что «столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения».

По мнению Фадеева, для решения проблем семей, в том числе для решения вопроса об изъятии ребенка, необходимо привлекать общественные институты и некоммерческие организации, которые специализируются на вопросах защиты прав детей и семьи.

Что было в проекте?

Еще в июле, когда сенаторы только показали проект поправок к Семейному кодексу, многие представители социально направленных организаций запротестовали. Меры казались им слишком радикальными и недостаточно обдуманными.

Прежде всего, сенаторы предлагали внести корректировки в понятия брака и в семейные и родительские права. Родителями ребенка предлагалось считать только кровных отца и мать.

Брак и усыновление оставить привилегией традиционных пар — однополым парам предлагали запретить вступать в брак и усыновлять детей, даже если один из партнеров сменил пол. Многие отмечали, что такие предложения на самом деле не являются новшеством — существующие законы уже включают в себя эти пункты.

Основные же предложения касались правил работы органов опеки, полномочия которых и так сегодня достаточно малы. Поправки предполагали, что изъять ребенка из семьи можно будет только по решению суда, опека не сможет без разрешения жильцов заходить в дом, чтобы проверить, в каких условиях находится ребенок, а приоритет усыновления должен отдаваться членам семьи, даже если у них нет достаточных условий для содержания ребенка.

Кроме того, новая редакция кодекса предлагала разрешить родителям временно оформлять опеку и попечительство на другого человека, например, в случае длительной командировки, а родственников разрешить привлекать к воспитанию без специальных доверенностей.

Что не устроило СПЧ и правительство?

Директор АНО «Авторский центр „Мир Семьи“», председатель комиссии по социальным правам при СПЧ Ирина Киркора рассказала «360», что в законопроекте были замечены существенные недостатки, которые «противоречат духу основного закона» страны.

В первую очередь, негативную оценку получила инициатива об изменении порядка изъятия детей из семьи. Сенаторы предлагали забирать ребенка только после решения суда — это кажется обоснованным на первый взгляд. Однако на самом деле, как отметила Киркора, проектируемая норма в принципе исключает возможность забрать ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

«Самое важное — это безопасность ребенка, отсутствие угрозы его жизни. Поэтому предложенный подход представляется существенным отступлением от достигнутого уровня гарантий защиты прав детей», — сказала она.

Дело в том, что ждать решения суда не всегда возможно. Судебные разбирательства, как отметила Киркора, занимают не меньше месяца — без учета обжалования. В том случае, если ребенку действительно угрожает опасность, этого месяца у опеки может не быть.

Проблемным оказалось и предложение запретить опеке заходить в семью без разрешения жильцов. Ведь обычно проверять условия проживания ребенка приходят в неблагополучные семьи. Если такие неблагополучные родители не дадут согласия на осмотр жилья, опека может просто не узнать, что ребенок в беде и что-то угрожает его жизни и здоровью.

Правозащитники отмечали, что органы опеки рискуют оказаться бесправными, лишиться полномочий и таким образом подвергнуть детей опасности, если поправки к Семейному кодексу будут приняты в нынешнем виде. При этом Киркора отметила, что противопоставление органов опеки семье очень опасно, и чтобы снять предрассудок с этого института, нужна серьезная работа.

«На мой взгляд, стоило бы задуматься о вопросе реформирования органов опеки и попечительства, когда они становятся не „врагом“ в глазах семьи, а помощью, к которой в первую очередь можно обратиться», — уверена Киркора.

Неоднозначной оказалась и идея привлекать родственников к воспитанию без доверенности. Это предложение, по мнению Киркоры, заслуживает поддержки, но также требует регулирования, чтобы избежать «родительского киднеппинга».

«Предлагаемый механизм должен исключать возможность злоупотребления, например, со стороны родственников одного из супругов при разводе», — заключила она.