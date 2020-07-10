Политик под влиянием сектантов. Суд пересмотрел уголовное наказание экс-президента Южной Кореи

68-летнюю даму приговорили к 15 годам лишения свободы за нарушение закона о взяточничестве. Еще пять лет Пак Кын Хе получила по остальным статьям, включая злоупотребление властью. Также ей предписали выплатить штраф в 15 миллионов долларов.

До этого, во время апелляции, прокуратура потребовала приговорить экс-главу Южной Кореи к 30 годам заключения, а также обязать выплатить около 19 миллионов долларов штрафа.

Пересмотреть дело Пак Кын Хе решили в августе прошлого года. Тогда так распорядился Верховный суд, который счел необходимым рассмотреть выдвинутые в адрес политика обвинения во взяточничестве и злоупотреблении властью отдельно. Изначально бывшего президента приговорили к 25 годам тюрьмы.

Политический скандал

Осужденный политик — дочь президента Южной Кореи в 1963–1979 годах Пак Чон Хи. Сама она руководила страной четыре года — с 2013-го по 2017-й.

Осенью 2016 года стало известно, что в течение всего срока Пак Кын Хе была под влиянием своих близких друзей. Они имели доступ к секретным данным и диктовали главе государства, как стоит поступать. При этом, согласно давно ходившим по стране слухам, президент не принимала во внимание мнение членов администрации и экспертов.

Одним из главных «советчиков» Пак Кын Хе была подруга юности Чхве Сун Силь. Ее отец — Чхве Тхэ Мин — семь раз менял имена и занимался подозрительным религиозным бизнесом. Он основал собственную церковь, где исповедовали смесь христианства и традиционного корейского шаманизма. Пак Кын Хе с юношеских лет была тесно связана с этой сектой. Возможно, именно поэтому она так четко исполняла указы подруги.

Судя по всему, под влиянием этих людей экс-глава страны решила закрыть промышленный регион Кэсон, а также полностью прекратить экономическое сотрудничество с КНДР. При этом два фонда подруги Пак Кын Хе стабильно получали крупные пожертвования. Деньги якобы шли на развитие спорта и пропаганду корейской массовой культуры за рубежом. На самом же деле финансы оседали в карманах руководства.

Ситуацией заинтересовались местные журналисты. Был найден старый планшет секретариата Чхве Сун Силь. Гаджет попросту бездумно выкинули. Между тем нашедшие его выяснили, что он содержит конфиденциальную информацию, которую глава государства передавала подруге, чтобы та ознакомилась с данными и отредактировала их. Там же нашли и список персон, входивших в близкий круг Пак Кын Хе. Среди перечисленных личностей были гадалки, шаманки, сектанты и даже жиголо.

Тогда в стране начались многотысячные демонстрации. Участники акций требовали отставки главы государства. Рейтинг президента упал с 33 до 5%. Это самый низкий показатель за всю историю Южной Кореи. Пак Кын Хе извинилась перед народом, а ее подругу арестовали. В парламенте заговорили об импичменте.

Импичмент

В конце ноября 2016 года глава государства попросила об отставке. Оппозиция раскритиковала этот шаг, решив, что так Пак Кын Хе попросту хочет избежать импичмента. Без него прокуратура не смогла бы выдвинуть обвинения из-за юридического иммунитета президента.

9 декабря 2016-го парламент проголосовал за импичмент. Его поддержали 234 депутата, 56 были против отстранения Пак Кын Хе от власти, еще два человека воздержались. Весной 2017 года Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент единогласным решением. Через 20 дней после этого — 30 марта — экс-главу государства арестовала полиция.