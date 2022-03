Украинская языковая школа All Righ под шумок сбежала из России. Оставив клиентов без уроков и без денег

Украинская языковая школа All Right, откуда уволили русскую девушку, больше не работает в России. При этом организация попросту перестала оказывать своим клиентам заранее оплаченные услуги. Деньги им не вернули. Более того, многие уверены, что вместо английского языка с их детьми занимались пропагандой: призывали выйти на улицу и свергнуть российскую власть.

В начале марта появилась информация, что языковая школа All Right стала увольнять всех педагогов, несогласных с проукраинской позицией организации. А для этого было достаточно иметь российское гражданство и собственное мнение.

Тогда пострадала девушка по имени Анна. Она в течение нескольких лет работала в All Right и была одним из лучших преподавателей. Проблемы начались с началом спецоперации на Украине. В итоге россиянку родом из Донецка попросту уволили.

Ни уроков, ни денег

Теперь же на All Right начали жаловаться уже клиенты организации. Так, Татьяна в августе приобрела пакет уроков школы для ребенка — на восемь тысяч рублей. Девушка рассказала «360», что ей качество услуг понравилось и она решила приобрести новый пакет — на 60 уроков за 17 220 рублей.

«Мы также продолжили заниматься по этой программе с тем же учителем. А затем, 1 марта, ни с того ни с сего. <…> У меня не было подключено никаких подписок, ни еще чего-то. <…> С меня просто берут и списывают. <…> Как я увидела в банке, выставили операцию в долларах и списали по курсу в рублях. Больше 28 тысяч рублей», — заявила Татьяна.

При этом девушке добавили еще 60 уроков. На данный момент у нее теоретически доступны 104 урока. Татьяна сразу начала писать в службу поддержки, просить вернуть деньги. Ее начали успокаивать, рассказали, что на возвращение финансов может понадобиться 30 дней — в связи с санкциями. Татьяна даже предлагала воспользоваться для перевода европейским банком, но школа средства так и не вернула.

«Сейчас нахожусь в таком подвешенном состоянии. Ни денег, ни уроков. Получается, полный обман», — пояснила девушка.

Чувство, что обворовали

Другая клиентка All Right — Надежда — оказалась в схожей ситуации. Она рассказала, что сотрудничала с этой организацией больше двух лет.

«Выбирала я ее из трех онлайн-школ для детей от шести лет. И они, конечно, своим подходом, работой, возможностью выбрать расписание и преподавателя <...> очень сильно выигрывали. <…> С учителем было попадание на 100 из 100! Ребенок и разговорные посещал занятия. Доволен был. Мы привели в школу четырех своих друзей!» — пояснила Надежда.

Она приобрела 50 занятий по 25 минут за 25 тысяч. При этом договор как таковой с клиентами школа не заключала, отметила девушка. А сама Надежда, по ее словам, не могла в дурном сне предположить, что с компанией возникнут какие-то проблемы. Тем временем WhatsApp Bot 10 марта прислал девушке сообщение, что следующий урок отменяется. Причина — спецоперация на Украине.

«Уважаемые пользователи All Rights из России, 10 марта 2022-го All Right полностью уходит из России. <…> Мы не могли поступить иначе. <…> При этом мы всегда понимали, что дети, которых мы учим английскому, никак не виноваты. <…> За последние дни мы, к сожалению, лишились возможности принимать платежи в России, а также возвращать деньги клиентам из России», — заявили в организации.

В ответ на это Надежда написала, что все понимает и уважает гражданскую позицию руководства школы, но ведь у нее оплачены уроки вперед. После этого россиянке пришло еще одно сообщение — очень деловое, уже без эмоций.

«Знаете, эдакая сладкая ложь. Но ее, я уверена, клиенты бы поняли, приняли. А компания сохранила бы лицо и репутацию. И не было бы такого шума, чувства, что меня обворовали. Вчера снова прислали письмо, что будут пробовать решить вопрос с проведением уроков до 25 марта. Поживем — увидим», — пояснила Надежда.

Она выразила надежду, что руководство компании все же найдет в себе силы совладать с эмоциями и начнет решать вопросы как бизнесмены — с холодной головой.

Проблемы со школой начались давно

Другая россиянка, Яна, купила пакет уроков для своего восьмилетнего сына 27 января. Стоимость для нового ученика составила 11 960 рублей за 12 индивидуальных уроков. При этом договор как таковой, как и другие клиенты, Яна не заключала.

«Договор в бумажном виде мы не подписывали, возможно, оферта была на сайте, но сейчас он заблокирован и, конечно, найти ее я не могу», — пояснила девушка.

Она, в отличие от Надежды и Татьяны, оказалась недовольна услугами школы. По ее словам, было сложно найти подходящего учителя. Так, с преподавателем из Армении за первый урок ребенок выучил только имена героев игры Minecraft. После этого учитель отменил несколько уроков и мальчику дали нового преподавателя — с Украины.

«Однако 24 февраля началась спецоперация на Украине и учительница отменила следующее занятие, нам снова поставили замену. <…> Она провела один урок снова по какой-то своей программе, которая сильно опережала программу прошлой учительницы, что снова было малоэффективно», — отметила Яна.

Было и такое, что преподаватель просто не начинал урок, не предупредив об отмене заранее. Так, у ребенка сменились пять учителей английского языка.

«Я хотела отменить все занятия и вернуть деньги, но администратор уверял, что все будет в порядке. В этот день я заметила на сайте обращение руководства школы. Но администратор обещал, что все обязательства будут выполнены, поэтому мы остались», — пояснила девушка.

После этого на сайте появилась информация, что организация не сможет проводить уроки для детей из России. Школа заблокировала приложение, сайт, аккаунт в Instagram.

На уроках вели антироссийскую пропаганду

Яна отметила, что многие клиенты подготовили коллективный иск к школе. И она будет в нем участвовать. Ее возмутило, что организация не вернула деньги сразу, когда узнала, что переводы будут заблокированы. Более того, Яна заверила, что на уроках некоторые преподаватели занимались с детьми не только английским языком, но также вели пропаганду.

«Многие мамы пишут, что на уроках велась антироссийская пропаганда. Это абсолютно недопустимо», — отметила она.

Денежные средства можно будет взыскать

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш уверена, что сейчас очень важно обратиться в правоохранительные органы — с коллективным обращением.

«Это пока еще не иск. С иском к ним обратиться сейчас невозможно. У этой иностранной компании нет офисов в РФ. Но тем не менее коллективное заявление о факте мошенничества со стороны этой компании нужно. <…> Наши правоохранительные органы должны будут среагировать на это, будет возможность зафиксировать факт мошенничества с дальнейшими процессуальными действиями согласно УК РФ», — пояснила Ярмуш.

Юрист Эдуард Шалоносов отметил, что с момента, когда санкции исчезнут, денежные средства со школы можно будет взыскать.