Под песню «Я свободен» Москва вышла из самоизоляции. Как прошел первый день

Первый день после снятия режима самоизоляции большинство москвичей провели в прогулках по городу. Жители столицы катались на велосипедах, самокатах и скейтбордах, гуляли по паркам и много фотографировались. А главной песней такого события, как отмена режима самоизоляции, стал хит Валерия Кипелова «Я свободен». О том, как Москва «вышла» из самоизоляции — в материале «360».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех. Также начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

«Я свободен»

Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции был выбран хит Валерия Кипелова «Я свободен». В топе также оказались I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen, следует из данных опроса сервиса Яндекс.Музыка.

И правда, в первый день после снятия самоизоляции Москва выглядела «свободно». На улицах было сравнительно не много народу, но жители столицы увидели в этом немало плюсов и поделились своими «открытиями» в социальных сетях.

Непривычная Москва

В первый день после снятия самоизоляции москвичи отдали предпочтение спокойным прогулкам по городу, катанию на велосипедах и самокатах, и, конечно же, фотографированию. Народу на улице было не слишком много, но всеже кое-где, особенно в парках и местах сбора молодежи, некоторое скопление наблюдалось.

Людей было меньше, чем, к примеру, прошлым летом. Так, у любого желающего появилась возможность сделать красивый снимок на фоне главных достопримечательностей города, и при этом не запечатлеть толпу людей. Этим не преминули воспользоваться как молодежь, так и профессиональные фотографы.

Москвичи публиковали видеозаписи из парков и аллей, а кто-то даже поделился фотоотчетом о путешествии велосипеда по столице.

Авторы опубликованных роликов старались передать всю красоту мегаполиса.

Возвращение к обычной жизни

Расположенные в центре салоны красоты уже заполнены, записаться на ближайшие два дня просто невозможно, пишет РИА «Новости». У администраторов нет отбоя от телефонных звонков — все хотят на стрижку, маникюр или педикюр. При этом многие представители салонов красоты отмечают, что активная запись началась после объявления об их открытии.

Похожая ситуация и в спальных районах города, запись на июнь уже заполнена. Мало того, постепенно начинают заполняться все свободные окошки в июле.

Однако большого ажиотажа в первый день работы салонов нет, не наблюдается и очередей. Все клиенты приходят строго по записи, мастера работают исключительно в масках и в специальной одежде. Рабочая поверхность дезинфицируется после каждого клиента.

Кажется, как будто жители столицы приспособились к новой реальности: люди не толпятся, большинство носит маски, пользуются антисептиком и перчатками.