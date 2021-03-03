Под одной крышей с убийцей. Пермячка через суд пытается закрыть свой дом от бывшего мужа, зарезавшего ее дочь

Жительница Пермского края Ольга Пушкова с ужасом ждет возвращения своего бывшего мужа. Три года назад он зарезал ее дочь. Экспертиза показала, что мужчина в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии. Его отправили на принудительное лечение. Когда он выйдет из больницы, вернется в дом, которым владеет вместе с бывшей супругой.

Расправа над демонами

От первого брака у Ольги были дочь и сын. В 2011 году она вышла замуж во второй раз и родила третьего ребенка. Многодетная семья по местной программе получила земельный участок, где построила дом. По словам женщины, никаких проблем или конфликтов в семье не было и необычного поведения за супругом она не замечала. Все было хорошо до 2018 года. Тогда Ольга поздно вернулась домой и нашла свою дочь с перерезанным горлом в котельной.

«Я не знаю, из-за чего возник конфликт. Я уехала утром, а когда вернулась, было уже поздно. <…> Я приехала, меня встретили муж и наш общий сын. Андрей сказал: „Садись, надо поговорить“», — вспомнила она тот страшный вечер.

По словам Ольги, муж начал рассказывать о демонах, которые поселились в старшей дочери, как она мешала воспитанию сына. Только тогда женщина поняла, что девушка не вышла ее встречать. На вопрос, где дочь, муж ответил: «Я ее убил. Она в котельной».

«Я спустилась, а там увидела ее на полу с перерезанным горлом в луже крови. С криками вернулась в комнату, а он меня спокойно спросил: „Полицию будем вызывать?“» — рассказала женщина.

Ольга отметила, что муж был полностью спокоен. Экспертиза насчитала на теле девушки 13 ножевых ранений. Выяснилось, что после расправы убийца вымыл нож, поставил его на место и переоделся. В тот момент младший ребенок находился в доме. Он увидел отца с ножом в окровавленной одежде. Мальчику поставили диагноз «посттравматическое расстройство». Он до сих пор наблюдается у врачей.

На суде муж Ольги спокойно рассказал свою версию событий, после чего его отправили на психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что в момент убийства подсудимый находился в невменяемом состоянии. Суд приговорил его к принудительному лечению в закрытой психиатрической больнице. Ольга развелась с мужем и добилась лишения родительских прав. Но опасность того, что он вернется, остается.

С убийцей под одной крышей

Рано или поздно врачи снимут свой диагноз, а самого пациента выпустят. Это пугает Ольгу больше всего. Она подчеркнула, что врачи не обязаны ее предупреждать, когда бывший муж выйдет на свободу.

«Он придет сюда, постучится, а я даже не смогу его не пустить, потому что это его дом. Здесь одна пятая доля его. Как жить под одной крышей с человеком, который убил твою дочь? Это больной человек, который не принял таблеточку — и дальше что? Когда у него случится новое помрачение рассудка, кого он убьет?» — задала она вопрос.

Женщина решила действовать на опережение. Она подала иск с требованием лишить бывшего мужа права собственности на часть дома. В качестве компенсации она предложила выплатить 664 тысячи рублей. Такую оценку дала Торгово-промышленная палата.

Ольга отметила, что компенсация, которую она готова заплатить бывшему мужу, вполне достойная. Этой суммы ему хватит, чтобы найти себе жилье. Но бывший муж отказался от денег и свою долю отдавать не захотел.

«Если он сюда возвращается, то автоматически нарушаются мои права, моего ребенка. Где мы будем жить? Жить с ним невозможно, другого жилья у нас нет. Это значит, что нам надо будет искать деньги и снимать квартиру. Скитаться по углам», — рассказала Ольга.

Ольга рассказала, что в ходе судебного заседания бывший муж выступал по видеосвязи. Своей вины он не признал, никакого раскаяния у него не было. Он отметил, что хочет жить в своем доме и готов платить за аренду бывшей семье, если они съедут. Такой вариант не устроил Ольгу. Она сомневается, что осужденный за убийство и прошедший лечение в психиатрической лечебнице мужчина найдет себе работу.

Суд отказался удовлетворить иск Ольги. Закон запрещает подобные сделки без согласия собственника.

Спорный дом

Раздел долевой собственности жилья — это всегда сложный вопрос, рассказала «360» представляющая интересы Ольги юрист Елена Мытарева. Она пояснила, что Гражданский кодекс разрешает лишать собственника доли при выплате компенсации. Но обязательным условием является заинтересованность дольщика.

Юрист отметила, что бывшего мужа Ольги не признали недееспособным. Свои интересы он представлял в суде сам, грамотно излагал свою позицию.

«Он говорил о том, что болен, нуждается в лечении, на полном государственном обеспечении, но когда выйдет, будет здоров, поэтому опасаться его не надо», — рассказала Елена Мытарева.

Юрист пояснила, что перед судом сложилась ситуация, когда с одной стороны лежат интересы ребенка, а с другой — нездорового человека, который проходит лечение. В таких условиях судья должен соблюдать баланс. Но коллегия по гражданским делам Верховного суда считает, что есть исключения.

Юрист напомнила, что известно много случаев, когда бывшие члены семьи совершали преступления. Это тот самый случай, когда человек склонен к девиантному поведению. Свою основную задачу юрист видит в том, чтобы не допустить тяжких последствий и разделить дом без ущерба. Для этого она намерена обжаловать решение районного суда.

«У нас есть право обжаловать. Позиция моей заявительницы защитить свои права, защитить своих детей. Это единственное жилье для всех членов семьи», — подчеркнула она.

По словам юриста, вариант возвращения бывшего мужа в дом с детьми подзащитная не рассматривает. Есть вариант предложить ему выкупить остальные доли и стать единственным собственником, но на это у него нет денег. Пока он отстаивает позицию, что это его дом и он будет там жить.