Спецслужбы сошлись в одной точке. Европейские разведки спрятались под крышей ЦРУ

В материалах дела советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова говорится, что США могли получать секретные данные через чешскую разведку. Самое время узнать, как американские спецслужбы добывают информацию через союзников.

Сафронова задержали во вторник утром, когда он выходил из дома. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что он подозревается в раскрытии государственной тайны представителю одной из спецслужб стран НАТО. Адвокат Евгений Смирнов уточнил, что ФСБ подозревает его подзащитного в передаче данных разведчикам из Чехии касательно поставок оружия из России на Ближний Восток и в Африку.

В Министерстве обороны Чехии отказались комментировать дело Сафронова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова главы пресс-службы ведомства Яны Цехмайстеровой. Реагировать на задержание отказался и первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Кроме того, Москва пока не будет контактировать с Чехией по поводу ситуации с Сафроновым, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Газета.ru».

В отношении Сафронова завели уголовное дело по статье о государственной измене. Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии. Почитайте, что стало известно о деле экс-журналиста спустя сутки после задержания.

По словам другого адвоката Сафронова, Ивана Павлова, следствие хотело взять подписки о неразглашении данных дела у всего окружения Сафронова. Защита отказалась это делать. По словам Павлова, в материалах дела не фигурирует статья Сафронова о поставках самолетов в Египет, которая была опубликована в газете «Коммерсант» в 2019 году. При этом в документах говорится, что в 2017-м он передал чешской спецслужбе материалы о военно-техническом сотрудничестве России с одной из стран Ближнего Востока.

Если вас интересовало, как ФСБ вычисляет шпиона, то ведомство само раскрыло эту тайну.

Работа Чехии на США

На фоне этой истории депутат Мосгордумы Андрей Медведев в своем Telegram-канале написал, что у России есть привычка недооценивать спецслужбы бывшего Варшавского договора и стран Балтии, а это «неправильно и глупо».

По данным Telegram-канала, «Беспощадный пиарщик», в узких кругах Прага известна организацией Transition Online, которая еще с 2000-х проводит образовательные курсы для журналистов из других стран, особое внимание уделяя людям из СНГ и особенно России. Эту компанию, по неподтвержденным данным, финансируют посольство США в Чехии, Конгресс и два фонда, за которыми якобы стоят спецслужбы США, в том числе ЦРУ. Фонды называются National Endowment for Democracy и Media Development Investment Fund (MDIF). На эти сайты в России зайти нельзя, так как в 2015 году Генпрокуратура России признала деятельность компаний «нежелательной».

Неэффективные разведчики

Разобраться в профессионализме чешских разведчиков «360» помог историк спецслужб, генерал-майор КГБ в отставке Валерий Малеваный. Он отметил, что НАТО использует все спецслужбы стран-союзников, финансируя их. В числе этих разведок и чешская, и словенская. Обе Малеваный назвал «нулевыми».

Разведки — они нулевые. Там не осталось профессионалов, там нет людей, которые достойны внимания профессионального. Они держатся на том, что ЦРУ им выделяет определенный лимит. Финансовые потоки они каждый год получают Валерий Малеваный.

Самой лучшей разведкой в мире Малеваный назвал МОССАД — это служба Израиля, которая по своему назначению и функциям сравнима с ЦРУ. Второе место в списке собеседника «360» заняла Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии.

Специалист также сказал пару слов о деле Сафронова. Он предположил, что оно наверняка связано с деятельностью времен его работы в журналистике, а не с работой в Роскосмосе. По словам Малеваного, Сафронов трудился в космической отрасли только пару месяцев, то есть за такое короткое время не мог получить, обработать и передать информацию.

Специалист напомнил о статье подозреваемого, опубликованной в «Коммерсанте» в 2019 году. В материале говорилось о секретной сделке России и Египта по поводу продажи военных истребителей.