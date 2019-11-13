Под давлением оценок. Почему дети сбегают из дома и как им помочь

Ставропольская школьница Аурика Толстова вышла из дома 11 ноября и не вернулась. Ее искали три дня — полиция, волонтеры, казаки. Оказалось, что 16-летняя школьница жива и здорова, а ушла из-за того, что мама ругала ее за оценки по математике. «360» поговорил с детским психологом и узнал, почему дети сбегают из дома и как это предотвратить.

Вышла и не вернулась

Утром 11 ноября Аурика собиралась в школу. Она должна была участвовать в городском туре олимпиады по астрономии, долго готовилась и волновалась. Девочка взяла с собой рюкзак, паспорт для регистрации на олимпиаде и вышла из дома, но до школы не дошла. Учителя позвонили родителям. Начались поиски.

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Следователи, полицейские, спасатели, военнослужащие из казачьего полка, волонтеры из организации «Лиза Алерт» и просто неравнодушные жители искали Аурику двое суток. Поиски обещали вести до тех пор, пока девочка не будет обнаружена. Почти сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На следующий день в лесополосе нашли завернутый в целлофан телефон, принадлежавший Аурике. Руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов поставил расследование на личный контроль и выехал на место обнаружения телефона.

Позже отчим Аурики Антон Толстов рассказал, что соседка видела девочку в лесу — как будто она что-то искала. Он также вспомнил, что девочка взяла с собой не школьный рюкзак, а другой — «что-то в нем было». Больше того, он рассказал, что накануне они с матерью Аурики выяснили, что девочка прогуливает дополнительные занятия по математике — подруге Аурики говорила, что этот предмет ей не дается.

Антон Толстов утверждал, что на девочку никто не давил — просто предложили подумать и решить для себя, нужны ли ей эти занятия вообще. «Она сказала, что математика не получается, заснула рано, на следующее утро собралась и ушла. Ни криков, ни скандалов, просто разговор, что будем делать дальше — продолжать учиться дополнительно или нет», — рассказывал он.

Сегодня Аурику нашли. СК сообщил, что, по предварительным данным, «никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было». Пока конкретной причины ее ухода из дома не выяснили, где она провела двое суток — тоже. Все это должны узнать следователи в ходе допроса. Тем не менее Аурика жива и здорова, сейчас с ней общаются психологи.

Счастливые дети не уходят из дома

Многие пользователи социальных сетей решили, что отчим все же сказал не всю правду и что девочка ушла именно из-за ссоры с родителями на почве математики. По мнению психолога Павла Жавнерова, одна ссора, даже очень сильная, не может побудить ребенка просто так уйти из дома. «Есть много факторов, которые в сумме приводят к тому, что ребенок в какой-то момент времени принимает решение уйти из дома. Это зачастую бывает не только из-за отношений с родителями», — пояснил он «360».

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Павел Жавнеров также рассказал, как заметить приближение критического момента и точки кипения. Если ребенок становится более замкнутым, меньше общается с родителями и сверстниками, все время сидит дома, все время в плохом настроении, то стоит обратить на это внимание. Все это признаки отдаления. А ребенок, по словам психолога, неизбежно отдаляется от родителей, прежде чем сбежать из дома или совершить что-то подобное. Причем подруга Аурики рассказывала, что девочка действительно была замкнутой, в последнее время общалась только с ней, но доверить свои проблемы и переживания все-таки не смогла даже близкой подруге.

Жавнеров рассказал, что родителям стоит чаще говорить со своими детьми и в конфликтных ситуациях стараться найти компромисс, модифицировать желание ребенка до такой степени, чтобы оно устраивало обе стороны, а не просто пресекать все «хотелки». «Периодически нужно приходить к ребенку и задавать очень простой вопрос: что я могу для тебя сделать, чтобы ты чувствовал себя более счастливым в нашей семье? Это может звучать наивно, но когда вы просто начнете спрашивать, вы увидите степень того, что волнует ребенка — сам он не будет это рассказывать. А когда вы открываетесь, вы этим даете ребенку возможность дать вам обратную связь. Ребенок может сказать такие вещи, о которых никто никогда не задумывался», — добавил психолог.

«Нужно понять, что никогда ребенок не уйдет из дома, из семьи, где он чувствует себя счастливым. Создайте ему обстоятельства, чтобы он был счастлив, и он никогда никуда не уйдет», — заключил Жавнеров.