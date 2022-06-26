Под «Белые розы» проводили детдомовца и народного любимца. В Москве простились с Юрием Шатуновым

В Москве простились с кумиром миллионов, бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Утром в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища прошла церемония прощания.

На отпевание пришли близкие певца, его коллеги и тысячи поклонников. Многие занимали место в очереди еще с ночи, чтобы в последний раз увидеть своего кумира. Очередь из людей растянулась далеко за территорию Троекуровского кладбища, они не покидали ее, несмотря на жару.

Настоящая народная любовь

Источник фото: телеканал «360»

Певец и композитор Григорий Герасимов заявил «360», что всеобщая любовь к творчеству Шатунова обусловлена его искренностью.

«Он просто настоящий был. Есть звездность, а есть просто народная любовь», — заявил он.

Поклонники в ожидании допуска в Прощальный зал пели песни Шатунова, чаще остальных звучали композиции «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство». Чтобы поклонники не приходили к телу Шатунова с пустыми руками, неизвестный благодетель подвез к кладбищу «газель» с букетами красных роз, которые им раздавали бесплатно.

Суперзвезду оставили в открытом гробу, людей пропускали к телу кумира небольшими группами, не позволяя задерживаться около тела. Гроб украсили сотнями белых роз.

Широкой души человек

Известная певица Алина Гросу рассказала «360», что Шатунов был широкой души человек, всегда оказывал поддержку.

«Я последняя, кто его видел. Боялся, что я сама умру. Мы поддерживали друг друга, могу только сказать лучшие слова про всех, кто пришел проститься. Шатунов был огромной души человек, сложная утрата для меня», — сказала Гросу.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что творчество Шатунова запало в душу поклонникам, потому что оно было очень простым и понятным. К тому же слушателям приелись «старые» исполнители — София Ротару, Валерий Леонтьев и другие, а Шатунов был чем-то новым.

«Надоели прежние артисты, приелись Пугачева, Ротару, Леонтьев, Пьеха. Старая школа поднадоела и чувствовалась, что нужна перестановка на эстраде. Появились группы „Комбинация“, „Вираж“, Витя Цой», — заявил он.

Представитель Андрея Разина Сергей Зверев сообщил журналистам, бывший продюсер Шатунова не сумел вырваться из рабочего графика на церемонию прощания.

«Очень хотел, но не получилось. Если выйдет вырваться, то на похороны попадет. Пока не получается», — сказал он.

Зверев сообщил, что Разин вырос вместе с Шатуновым, так что информация о смерти оказала на него сильное воздействие. При этом он отказался сообщать какие-то подробности о судебной тяжбе из-за песен «Ласкового мая».

Известно, что тело Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 28 июня. Мероприятие будет носить закрытый характер, родные артиста не хотят присутствия прессы.