«Почтовое» покушение на Трампа. Как канадка пыталась отравить президента США рицином

Подозреваемую в отправке посылки с ядом на имя президента Дональда Трампа арестовали. Женщину задержали в городе Баффало, штат Нью-Йорк, на канадской границе. Ее имя пока не разглашают. По данным The New York Times, она является гражданкой Канады и была задержана на пограничном пункте, когда пыталась попасть в США. При этом дама была вооружена. Огнестрельное оружие у нее изъяли.

По информации издания, год назад ее депортировали из Соединенных Штатов. В марте 2019 года полиция штата Техас задержала даму за незаконное хранение оружия, сопротивление аресту и ношение поддельных водительских прав. Позже власти обнаружили, что она просрочила свою шестимесячную визу и нарушила условия пребывания в стране, совершив преступление. Тогда женщину и депортировали обратно в Канаду. Именно оттуда, предполагают правоохранители, была отправлена опасная посылка. Правда, неизвестно, когда.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Вскоре женщине предъявят обвинения в прокуратуре Вашингтона. «Был арестован человек, предположительно ответственный за отправку подозрительной посылки... Расследование продолжается», — цитирует заявление ФБР The New York Times.

Насколько опасен рицин?

Подозрительную посылку обнаружили 19 сентября при сортировке корреспонденции, поступающей на имя президента США. По соображениям безопасности процедура проводится вне Белого дома. Во время этого процесса в одной из посылок и обнаружили рицин.

Вещество относится к сильнодействующим, оно представляет собой белый порошок без запаха. Его получают из касторовых бобов. Если яд попадет в организм, он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение и даже привести к отказу работы органов и, как следствие, смерти. Рицин опаснее знаменитого цианистого калия. При этом от него нет противоядия.

Правда, через кожу яд в организм человека попасть не может. Однако он очень опасен в виде аэрозоля. Чаще всего отравление происходит путем введения в кровь. Если человек вдохнул или проглотил рицин, смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы.

Не первый случай?

В октябре 2018 года американские спецслужбы арестовали подозреваемого в попытке отравления Трампа и высокопоставленных сотрудников Пентагона. Тогда 39-летний бывший сотрудник Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил сразу несколько конвертов с рицином в Белый дом, а также главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону. Алену предъявили обвинения по семи пунктам.

Два человека по отдельности отправили письма с рицином президенту Бараку Обаме весной и летом 2013 года. Житель Миссисипи Эверетт Дучке получил 25 лет тюрьмы за отправку письма с рицином Обаме и сенатору-республиканцу. Актрису Шеннон Ричардсон приговорили к 18 годам тюремного заключения за рассылку писем с рицином президенту Обаме и другим общественным деятелям.