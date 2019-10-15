Почти 30 лет тюрьмы на двоих за жестокое убийство. История смерти многодетной матери в Псебае

Краснодарский суд вынес решение по делу об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой из поселка Псебай. Три десятка томов, около 60 свидетелей и закрытые слушания на протяжении девяти месяцев. Что произошло 13 мая 2018 года в небольшом и тихом селе — в материале «360».

Рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве заняло у суда девять месяцев. Чтобы прийти к однозначному выводу, суд исследовал 35 томов уголовного дела и опросил более 60 свидетелей. Все слушания проходили в закрытом режиме.

Источник фото: РИА «Новости»/Светлана Берило

Наказание за изнасилование и убийство назначили двум людям: 19 лет лишения свободы Савелию Никифорову; Бондоренко М. — девять лет и 11 месяцев тюрьмы, с учетом совершения им преступлений в несовершеннолетнем возрасте. Пока приговор в законную силу не вступил.

Убийство Натальи Дмитриевой в 2018 году вызвало общественный резонанс. Тогда начались народные волнения — жители Псебая организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц. В связи с этим глава поселка подал в отставку, а ход расследования взяли под особый контроль.

Признание, в которое не поверили

Поздним вечером 13 мая 2018 года мать пятерых детей Наталья Дмитриева возвращалась из кафе домой. Одна из местных жительниц рассказала, что слышала в ту ночь странные звуки на улице и мольбы чего-то не делать, а также настойчивый и грубый мужской голос. Позднее тело Дмитриевой нашли в кустах.

Источник фото: «Аргументы и факты»/убитая Наталья Дмитриева

15 мая следователи заявили, что в убийстве Дмитриевой заподозрили 16-летнего местного жителя Бондоренко М. Он сразу дал признательные показания. Бондоренко М. заявлял, что в ночь с 13 на 14 мая якобы провожал знакомую женщину домой, но по пути между ними произошла ссора. В ходе конфликта парень ударил спутницу камнем по голове и задушил. Рассказанная парнем версия не казалась правдоподобной.

Знакомый обвиняемых в убийстве многодетной матери сжег свой дом на Кубани Подробнее

Подозрения вызвал внешний вид жертвы, когда родственники увидели ее в гробу, ведь их никто не позвал их в морг на опознание — это тоже смутило семью и впоследствии общественность. Казалось, будто кто-то хотел скрыть полную картину случившегося.

Подруга погибшей рассказала, что первым детали преступления жителям Псебая поведал дружинник, прибывший на место убийства вместе с полицией. Он утверждал, что не мог смотреть на труп Дмитриевой — внутренности жертвы были вывернуты наружу. Эта картина вызвала отвращение даже у опытных следователей.

Помимо этого, на теле Дмитриевой была масса других травм, в том числе указывающих на сексуальный характер преступления.

Еще одним поводом усомниться в честности расследования стал анонимный звонок, в котором голос сказал: «Пока вы устраиваете похороны, это дело пытаются замять». Семья тут же поехала в прокуратуру, чтобы взять копии всех документов.

День похорон и осознание

Даже во время похорон Дмитриевой произошла странная цепочка «случайностей». Семья, поняв, что дело пытаются спустить на тормозах, пригласила журналистов на съемки прощания с убитой, в том числе запечатлеть комментарии свидетелей по поводу увечий Дмитриевой. Но съемочная группа почему-то не доехала.

Потом родственники наняли независимого оператора, который сделал лишь часть работы и ушел, объяснив это тем, что ему не разрешили дальше снимать.

Поселок Псебай. Источник фото: РИА «Новости»/Светлана Берило

Дело возбудили против следователя из Псебая. Она не привлекла к ответственности соучастника жестокого убийства Подробнее

Семья и возмущенные граждане не верили, что 16-летний Бондоренко М. мог так зверски расправиться со взрослой женщиной. Поползли слухи, что подросток покрывает группу более взрослых ребят, потому что имеет деньги и связи, а значит, сможет «отмазаться».

Именно эти сплетни спровоцировали местных жителей выйти на митинг с требованием наказать всех виновных. В итоге дело передали в Главное следственное управление СК России.

Несколько дней спустя задержали 20-летнего жителя Краснодара Савелия Никифорова. И сценарий роковой ночи 13 мая в окончательной редакции стал выглядеть так: опьяненные алкоголем и наркотиками Бондоренко М. и Никифоров предложили Дмитриевой довести ее до дома, по пути подросток 19 раз ударил ее камнем по голове, а потом молодые люди изнасиловали тело.