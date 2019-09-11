Почку за iPhone 11, или как купить телефон-спиннер. Камеры новой модели породили сотни мемов

Не успели смолкнуть последние аплодисменты на презентации Apple в Купертино, а Тим Кук добраться до своего дома, как в социальных сетях появились сотни коллажей и мемов на тему дизайна iPhonе 11. Самые интересные и оригинальные собрал «360».

Можно быть убежденным яблокофилом, нежно любить Android, удивлять окружающих своей приверженностью Windows. В общем, не так уж важно, какие смартфоны и каких производителей предпочитают владельцы аккаунтов в социальных сетях. Запретить им потешаться над показанным на презентации Apple не может никто.

Источник фото: скриншот Twitter

Кстати, этот стоп-кадр со Шварценеггером действительно часто используют для шуточек об iPhone.

Кто-то увидел в расположении камер на задней панели прямую отсылку к только-только забытым спиннерам.

Источник фото: Twitter

«Это просто совпадение, что я надела это платье в тот же день, когда был выпущен Apple iPhone 11?»

Пользовательнице с ником Ella новые iPhone напомнили глазки пауков.

Источник фото: Twitter

Очень многие люди были шокированы баснословной ценой каждой из моделей.

«Единственный iPhone, который я могу себе позволить»

Были даже такие, кто представил, как смартфоны от Apple будут выглядеть лет эдак через 10.

«Яблоко превращается в ананас»

«Команда Apple собирается замедлить все предыдущие модели iPhone».

Краткое описание событий от Apple: «Мы сделали тот же телефон, что у вас уже был, но по какой-то причине добавили еще одну камеру».