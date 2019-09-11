  • Почку за iPhone 11, или как купить телефон-спиннер. Камеры новой модели породили сотни мемов

    11 сентября 2019, 05:00

    Светлана Степанова

    Не успели смолкнуть последние аплодисменты на презентации Apple в Купертино, а Тим Кук добраться до своего дома, как в социальных сетях появились сотни коллажей и мемов на тему дизайна iPhonе 11. Самые интересные и оригинальные собрал «360».

    Можно быть убежденным яблокофилом, нежно любить Android, удивлять окружающих своей приверженностью Windows. В общем, не так уж важно, какие смартфоны и каких производителей предпочитают владельцы аккаунтов в социальных сетях. Запретить им потешаться над показанным на презентации Apple не может никто.

    Почку за iPhone 11, или как купить телефон-спиннер. Камеры новой модели породили сотни мемов | Изображение 1
    Источник фото: скриншот Twitter

    Кстати, этот стоп-кадр со Шварценеггером действительно часто используют для шуточек об iPhone.

    Кто-то увидел в расположении камер на задней панели прямую отсылку к только-только забытым спиннерам.

    Почку за iPhone 11, или как купить телефон-спиннер. Камеры новой модели породили сотни мемов | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    «Это просто совпадение, что я надела это платье в тот же день, когда был выпущен Apple iPhone 11?»

    Пользовательнице с ником Ella новые iPhone напомнили глазки пауков.

    Почку за iPhone 11, или как купить телефон-спиннер. Камеры новой модели породили сотни мемов | Изображение 3
    Источник фото: Twitter

    Очень многие люди были шокированы баснословной ценой каждой из моделей.

    «Единственный iPhone, который я могу себе позволить»

    Были даже такие, кто представил, как смартфоны от Apple будут выглядеть лет эдак через 10.

    «Яблоко превращается в ананас»

    «Команда Apple собирается замедлить все предыдущие модели iPhone».

    Краткое описание событий от Apple: «Мы сделали тот же телефон, что у вас уже был, но по какой-то причине добавили еще одну камеру».