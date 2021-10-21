Нью-йоркские врачи пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи. Это спасет тысячи жизней?

Хирурги в Нью-Йорке провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку. Это очень важная веха в области трансплантации органов. Однако российские специалисты отмечают — до широкого применения этой технологии нам еще далеко.

Почку генно-модифицированной свиньи пересадили человеку, находившемуся на аппарате искусственного дыхания, и у которого умер мозг. За работой нового органа специалисты наблюдали 54 часа. Об этом сообщил The New York Times.

По словам доктора Роберта Монтгомери, директора Нью-Йоркского университета и участника эксперимента, почка почти сразу начала нормально функционировать, вырабатывая мочу и продукты жизнедеятельности.

Это было лучше, чем, я думаю, мы даже ожидали. Это было похоже на любую пересадку, которую я когда-либо делал от живого донора. Многие почки умерших людей не начинают работать сразу, и для этого требуются дни или недели. Эта заработала сразу Роберт Монтгомери директор Нью-Йоркского университета

Впрочем пока говорить о больших прорывах рано, поскольку эксперимент проводился на пациенте с умершим мозгом, да и долгосрочные последствия трансплантации пока неизвестны.

Если эксперимент пройдет успешно, то это станет большим прорывом в сфере трансплантации органов. В России ежегодно в трансплантации почек нуждаются 15 тысяч человек, а операций выполняется не более двух тысяч.

Сложности пересадки

Ученые давно занимаются вопросом пересадки и трансплантации органов или тканей между разными видами. В 1960-х годах почки шимпанзе были пересажены небольшому количеству людей. Большинство умерло вскоре после этого. Самый долгий срок жизни пациента — девять месяцев. А в 1983 году сердце бабуина трансплантировали девочке, известной как Бэби Фэй. Она умерла через 20 дней.

Об этом сказал и руководитель отделения трансплантации почки РНЦХ им Петровского Михаил Каабак. По его словам, пока почка, полученная от генно-модифицированной свиньи, в организме человека может функционировать несколько недель, но не больше. Дальше наступает отторжение.

«Эксперименты последних десятилетий привели к тому, что период работы такого органа был продлен с нескольких часов до нескольких недель. Это серьезное достижение, но назвать его решением проблем нельзя», — подчеркнул Каабак.

Помимо трудностей связанных с отторжением органа, есть еще риск инфекционных заболеваний. Человеку могут передаться животные инфекции, чье влияние на людской организм мало изучено.

«Массовое применение такого вида трансплантации может привести к тому, что в человеческой популяции начнут циркулировать патогены — микробы и вирусы — которые ранее нам были неизвестны», — рассказал врач.

Когда ждать успехов?

По словам Каабака, эти исследования вызывают большой интерес у многих специалистов, но до широкого применения этой технологии еще очень далеко. Проблема отторжения органов все еще не решена.

Заведующий отделом абдоминальной хирургии, заместитель директора ИХВ по научной работе, врач-трансплантолог Алексей Чжао указал и на этическую сторону вопроса. Важно не только добиться успешного проведения трансплантации, но и получить разрешение на такие операции со стороны этических комитетов. Некоторые могут посчитать, что такой подход способствует жестокому обращению с животными.

По мнению Чжао, выступить против пересадки органов животных может еще и церковь, поэтому скорее всего даже после проведения успешных экспериментов, решение по внедрению подобной практики от страны к стране будет разниться.

Почему свиньи?

Начиная с 20 века, ученые проводили эксперименты по пересадке органов, используя приматов и свиней, пока окончательно не остановили свой выбор на вторых. Их легче выращивать, они быстрее достигают зрелости и до размеров взрослого человека их органы доходят за шесть месяцев.

«Как ни странно по хромосомному составу свиньи наиболее близки к человеку», — сказал Чжао.

В настоящее время клапаны сердца свиней используют для трансплантации человеку, а некоторые пациенты с диабетом получают клетки их поджелудочной железы. Кожа свиньи также используется в качестве временных трансплантатов для ожоговых больных.

А еще сердца и почки свиней успешно пересаживали и пересаживают обезьянам и павианам.