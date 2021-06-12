День России отмечают 12 июня уже почти 30 лет. Но за все это время, считают историки, однозначного отношения к празднику у людей так и не сложилось. Причин несколько: неопределенность в отношении прошлого, незнание истории и неоднозначный миф о Дне независимости.

День России в его современном восприятии существует с 1992 года — именно тогда, 12 июня, Верховный Совет Российской Федерации определил его как государственный праздник. При этом выходным он стал еще в 1991 году, а создан в честь подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Таким образом, Дню России в 2021 году исполняется 29, 30 и 31 год одновременно — в зависимости от того, что считать основополагающим событием.

Декларация независимости

День России часто называют Днем независимости — и у многих это вызывает скепсис: независимость от кого? Историк, культуролог, доктор исторических наук Никита Ломагин объяснил «360», что прежде всего независимость провозглашалась от Советского Союза. Именно благодаря этой декларации Россия сначала стала полноценным и полноправным государством внутри Союза, а затем и смогла выйти из него.

«Съезд народных депутатов ставил задачу создать демократическое правовое государство в составе СССР, который должен был быть обновлен снизу, в том числе усилиями самой крупной республики — Российской Федерации», — сказал он.

Этой декларацией было заложено движение в сторону создания демократического правового государства — это самая важная вещь Никита Ломагин.

Одним из важнейших пунктов декларации, по словам Ломагина, стало установление принципа разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Именно этот принцип лег в основу современной государственности и конституционного строя, установившегося в России.

«Другой чрезвычайно важный вопрос — что территория РФ не может быть изменена, иначе как посредством референдума. Эта норма и сейчас является одной из важнейших», — объяснил историк, добавив, что декларация объявляла исключительное право народов России на распоряжение национальными богатствами.

Светский праздник

Историк, писатель и автор путеводителей по русской истории Александр Мясников добавил, что День России имеет колоссальное значение и потому, что стал одним из первых общепринятых гражданских национальных праздников. Впервые такие нерелигиозные праздники появились еще при Петре Первом, но все же церковные были значительно сильнее укоренены в народе.

Советская же власть, отринувшая веру в Бога, а вместе с ней и соответствующие сакральные дни календаря, понимала значение праздников, уверен Мясников. Именно поэтому в ранние советские годы учреждались такие праздники, как, например, День красного подарка, в который поздравляли красноармейцев. Позднее в сознании людей он закрепился как День защитника Отечества, а День красного подарка исчез из памяти, так как оказался неестественным и негармоничным.

Нужен праздник, который понятен, как день рождения, как Новый год, как какие-то объективно существующие вещи. Такие праздники, как День России, внятны и понятны, они объединяют всех людей так же, как День Победы. 12 июня вписалось в канву праздников первого ряда, которые не нужно никому объяснять Александр Мясников.

При этом изначально День России появился именно как День независимости. Объяснил Мясников это тем, что до 1990 года в России уже был праздник независимости, который был связан «с легендами о призвании Рюрика и об основании Русского государства».

«День России выполняет функцию объединения. Россия — многонациональная страна, есть совершенно разные конфессии. И когда праздники религиозные становятся государственными — это вещь довольно двоякая. Почему мы, например, не отмечаем мусульманские праздники, буддийские или иудейские, которые тоже ничем не хуже и не лучше других?» — заметил Мясников.

В случае же с Днем России не играет абсолютно никакой роли, к какой национальности или религии ты себя относишь, — праздник стал народным.

Проститься с легендой

Журналист, историк, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе же уверен, что на самом деле стать народным Дню России только предстоит. Пока же в обществе еще существует замешательство в вопросах происхождения этого праздника.

Главной проблемой в восприятии Дня России людьми Сванидзе навал то, что его по-прежнему ассоциируют с распадом Советского Союза, который в памяти и сознании становится золотым веком, прошлым, которое идеализируют и по которому ностальгируют.

Это день рождения страны, в которой мы живем, гражданами которой мы являемся. Это очень важный праздник, хотя большинством наших сограждан он еще не ощущается как таковой, потому что [они] не вполне понимают, что он означает Николай Сванидзе.

«Если у нас есть легенда о замечательном Советском Союзе, с которым мы до сих пор продолжаем жить, о котором мы мечтаем как о светлом прошлом, как о золотом веке, тогда не будет ощущаться и праздник рождения новой России», — уверен Николай Сванидзе.

Для того, чтобы люди могли в полной мере идентифицировать себя с Россией и считать 12 июня своим национальным, народным праздником, по мнению Николая Сванидзе, необходимо определиться в отношениях нашей страны с Советским Союзом, нужно определиться с нашим прошлым.

«Это золотой век и мечта о прошлом или это то, что мы преодолели, что уже не вернется. Пока не определимся, наше отношение к празднику будет неопределенным», — уверен он.

Немалую роль в принятии Дня России играет и уровень жизни граждан, считает Сванидзе. «Если будем жить хорошо — будем с большей радостью и отдачей отмечать этот праздник, будем жить плохо — будем вспоминать СССР и не будем понимать, что хорошего в рождении России», — заключил он.