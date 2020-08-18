Международное политическое сообщество обеспокоено массовыми протестами в Белоруссии. Об этом свидетельствуют звонки мировых лидеров президенту России. Вот только выборы проходили в другой стране, но обсуждают их с Владимиром Путиным.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых с большим перевесом вновь победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. И глава республики не исключил возможности перевыборов после принятия новой редакции Конституции.

Сложившаяся в Белоруссии обстановка беспокоит международное политическое сообщество. 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель обсудил ситуацию в республике с Путиным. Подробности разговора пока не разглашаются.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — написал Мишель в своем Twitter.

Накануне в разговоре с российским лидером канцлер Ангела Меркель заявила, что белорусские власти обязаны прекратить насилие и освободить политических заключенных. В ответ российский президент напомнил о недопустимости вмешательства в дела других государств. То же самое глава РФ напомнил позвонившему ему Эммануэлю Макрону.

Источник фото: телеканал «360»

Дональд Трамп до Путина пока не дозвонился. Но местные политики уже призвали Белый дом «отвергнуть агрессию Москвы» из-за возможных совместных действий двух стран при обострении ситуации.

Авторитетный союз

Авторитет России и Путина в международной политике весьма высок, а Белоруссия — союзное с РФ государство, пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своими звонками мировые лидеры пытаются предупредить Кремль о недопустимости вмешательства в дела республики.

«Хотя сами почему-то считают, что вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — их прямая обязанность. Хотя непонятно почему, если они никогда не воспринимали Белоруссию как демократическое государство. А теперь вдруг решили вмешаться, потому что ситуация идет по сценарию, который им нравится», — добавил сенатор.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также уверен, что звонки связаны с авторитетом российского президента. Когда в какой-либо стране возникают крупные проблемы, политики высшего ранга стремятся узнать мнение лидеров союзных государств.

«У нас союзные государства. Когда по Украине они звонили, они на этом спекулировали. А здесь проявляют политическую толерантность. Когда в Союзном государстве возникают проблемы, надо знать мнение основных игроков. Мне кажется, здесь это вполне уместно. Но нельзя отбрасывать авторитет Путина, наши добрососедские отношения со многими странами. Мне кажется, здесь все правильно», — сказал Клинцевич.

Заложник ситуации

Вопросы, касающиеся стран-участниц СНГ, так или иначе связаны с Россией, считает политолог Наталия Елисеева. Государства, помимо давних исторических связей, объединяют экономические и другие проекты. После начала протестов Лукашенко дважды разговаривал с Путиным, обсуждал различные вопросы, упоминал в своих заявлениях Россию.

«Лидеры других стран понимают, что Лукашенко сейчас в таком положении, что будет кивать на Путина. Потому что ситуация складывается так, что самостоятельное решение он принимать уже не может. Не в том смысле, что он в чем-то ограничен, но ему нужен взгляд со стороны, чтобы из этой ситуации выйти. Грубо говоря, кто-то, естественно Россия, кто поможет прийти к какому-то консенсусу, какому-то решению», — отметила Елисеева.

Главы иностранных государств это понимают, поэтому разговоры ведутся напрямую с Путиным, чтобы сократить время на посредников, поскольку сейчас из-за собственных решений Лукашенко стал заложником сложившейся ситуации.