Почему Ким Чен Ын растолстел, секреты кухни Путина и тайна стройности Брижит Макрон. Шеф-повара о питании первых лиц

Президентское меню не часто становится достоянием общественности, однако, гастрономические привычки глав государств порой вызывают интерес не меньше, чем их заявления. Например, президент США Дональд Трамп — известный любитель фастфуда, — однажды на официальную встречу в Белом доме заказал 300 гамбургеров. А вот белорусскому лидеру Александру Лукашенко пришлось учить своих поваров готовить драники. Секрет хорошей фигуры супруги главы Франции Эммануэля Макрона Брижит отчасти тоже в еде — для нее шеф-повар Елисейского дворца должен учитывать один «пунктик» в меню. Свой нюанс в приготовлении определенных блюд есть и у кремлевского повара. О гастрономических предпочтениях мировых лидеров — в материале «360».

Секреты кремлевской кухни

Физическая форма президента РФ Владимира Путина поистине завидна, пишет испанское издание El Confidencial, которое сравнило рацион питания лидеров России, США, канцлера ФРГ и премьера Испании. Путин активно занимается спортом, а его рацион правильный и сбалансированный.

Завтрак президента включает в себя яйца, фрукты и сухофрукты, гречневую кашу с добавлением проса и алтайского меда. Путин также любит уху из лосося и трески, говядину с рисом, жареного ягненка, рыбу и красную икру. А вот алкоголя российский лидер старается избегать, пишет издание, но, если нужно произнести тост, выбирает вино или пиво.

Бренд-шеф Кремля Анатолий Галкин ранее поделился секретом приготовления перловки. По его словам, многие не любят это блюдо, потому что неправильно его готовят.

Кулинарный урок от президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко в одном из интервью рассказал, какими должны быть настоящие драники. По его мнению, они должны быть ровными и хрустящими, как хлеб, а не болтаться и свисать, пишет Царьград. Лукашенко пришлось даже учить собственных поваров готовить это блюдо.

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«Я своих поваров, кстати, учил готовить драники. Потому что у нас драники готовили, и сейчас кое-кто готовит, как собачий язык. Понимаете, возьмешь за край драника рукой, и он болтается» — объяснял белорусский лидер.

Бургеры для Белого дома

О пристрастии американского президента Дональда Трампа к фастфуду и калорийной пище известно уже давно. Глава Белого дома часто питается гамбургерами, сандвичами с яйцом и сыром, пиццей, выпечкой, картофелем фри и жареными крылышками, пишет El Confidencial. В свою еду Трамп добавляет бекон и соусы. Американский лидер не пьет алкоголь, но в день он может выпить до 12 банок колы, и еще любит молочные коктейли.

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К встрече с футболистами университетского клуба Clemson Tigers, которая состоялась в январе 2019-го, Трамп заказал больше 300 бургеров, пиццу и жареный картофель фри. Когда его спросили о его любимом фастфуде, Трамп сказал, что ему нравится все американское.

«Если это американское, то мне это нравится. Это вся американская еда», — приводит слова Трампа «Би-би-си» Русская служба.

Запреты Букингемского стола

Бывший главный повар британской королевской семьи Даррен Макгрэди рассказал продуктах и блюдах, запретных в Букингемском дворце.

Все меню дворца полностью зависит от предпочтений и желаний королевы Елизаветы II. При этом на ее мнение ориентируются не только сотрудники кухни, но и обитатели королевского дома, писало Metro.

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Так во время общесемейных обедов и ужинов поварам запрещено подавать блюда с высоким содержанием углеводов. Также на стол не допускается рис, картофель и даже традиционные английские чипсы. Чеснок тоже был под запретом, поскольку представители правящей династии не могут допустить неприятного запаха изо рта. Шеф-повару также практически не приходилось подавать мясо слабой прожарки — королева предпочитала стейки well-done.

Секрет стройности первой леди Франции

Шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес тоже раскрывал уже некоторые секреты президентской кухни в интервью Le Figaro. Одно из главных требований при составлении президентского меню — это предпочтение местным производителям.

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Президентский дворец обслуживает штат из 25 поваров, при этом они готовят и домашний фастфуд, и изысканные кулинарные шедевры, в зависимости от пожеланий президента, его супруги и их гостей.

Единственный «пунктик» в гастрономических предпочтениях есть у Брижит Макрон. Она просит, чтобы ей каждый день подавали 10 фруктов и овощей, рассказал повар.

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Секреты меню Ким Чен Ына

Бывший шеф-повар лидера КНДР Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото раскрыл гастрономические предпочтения политика, из-за которых он растолстел до 127 килограммов. По его словам, в 2015 году Ким Чен Ын мог за вечер съесть дорогостоящий стейк из Кобе (говядина премиального качества) с сыром Эмменталь и выпить две бутылки шампанского Cristal.

Также северокорейский лидер не отказывал себе в высококалорийных блюдах, таких как фуа-гра и говядина Вагью. Ко всему прочему Ким Чен Ын еще и поклонник деликатесного супа из акульих плавников.