Итальянские врачи заявили, что коронавирус превратился в «тень». Почему это не так

Коронавирус мутировал и стал гораздо менее опасным, чем в начале пандемии. Он превратился в «собственную тень». Об этом заявили два главных врача итальянских больниц. Вирусологи их мнение оспорили.

Как сообщило издание Daily Mail, глава миланской больницы Альберто Зангрильо и его коллега из генуэзского госпиталя утверждают, что COVID-19 мутировал и ослабел. По их данным, за последние десять дней вирусная нагрузка в тестах стала «бесконечно мала». Значит, симптомы заболевания стали не такими опасными.

Врачи сообщили, что нынешние случаи инфицирования сильно отличаются от тех, что были зафиксированы два месяца назад. К тому же, в Италии за минувшие сутки выявлено всего 355 новых случаев.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев сообщил «360», что подобных заявлений делается сейчас очень много.

«Коронавирус и сейчас вызывает бессимптомные или легкие инфекции людей. Он никуда не денется из популяции и будет сопровождать нас всегда. COVID-19, конечно, мутирует, но не настолько, чтобы перестать вызывать какие-то заболевания у определенной категории людей. Пневмонию или всякие сосудистые нарушения. Поначалу все были напуганы, но уже в середине пандемии стало понятно, что смертность не такая высокая», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в той же Италии тестировали только тех, кто в тяжелом состоянии попадают в больнице. Их смертность была высокой — 7%. Обычно тяжело переносят заболевания 10% популяции, и умирает приблизительно 1%.

По окончании пандемии, я думаю, выяснится, что смертность от COVID-19 составляет десятые доли процента. И чем больше людей заболевает, тем более очевидным это становится Виталий Зверев

Виталий Зверев также добавил, что не стал бы пользоваться появившимся в прессе определением «российский штамм коронавируса». Вирусам даются географические названия, но по тому месту, где они были выявлены.

«Например, грипп очень сильно меняется. Но его изменчивость раз в 20 выше, чем у коронавируса. COVID-19, пришедший к нам из Европы, не настолько сильно мутировал, чтобы говорить о российском штамме», — сообщил Зверев.

Ранее британские ученые сообщили, что выявили на территории Соединенного королевства 12 разных штаммов нового коронавируса.