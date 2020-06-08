    08 июня 2020, 14:55

    Почасовой МРОТ предложили увеличить до 150 рублей. Кого коснутся изменения

    Анна Старицкая, Василиса Андреева, Екатерина Андронова

    Минимальную почасовую оплату труда россиян могут поднять до 150 рублей. Сейчас ее величина варьируется от 60 до 90 рублей — в зависимости от количества рабочих часов в месяце. Инициатива позволит поднять заработок сотрудникам «белых» компаний. А вот работникам «черно-серого» сектора занятости придется изживать правовой нигилизм и учиться не бояться говорить о нарушениях.
    Почасовой МРОТ предложили увеличить до 150 рублей. Кого коснутся изменения

    Депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов подготовили законопроект, увеличивающий почасовой МРОТ до 150 рублей с 1 января 2021 года. Изменения коснутся работающих по срочным договорам неполный рабочий день граждан.

    По сведениям авторов, во время пандемии коронавируса многие наниматели намеренно снизили заработок сотрудников и установили «псевдосокращенный рабочий день». Из-за растущей безработицы люди соглашаются на получение основной части оплаты в конвертах. Благодаря этому прибыль компаний увеличилась, а расходы на уплату налогов и социальные отчисления сократились.

    Защита работников

    Авторы уверены, что увеличение почасовой оплаты поможет увеличить доходы работников. Сейчас для расчета МРОТ, который составляет 12 130 рублей, делят на количество рабочих часов в месяце. Получается от 70 до 90 рублей, в зависимости от количества рабочих часов, рассказал Ярослав Нилов «360». Поправки нужны для защиты прав работников, месячная зарплата которых из-за частичной занятости недотягивает до МРОТ.

    «Мы рассчитали эту среднюю величину (150 рублей в час — прим. ред.) исходя из понимания, что МРОТ должен быть не менее 20 тысяч рублей. Еще раз повторю: речь идет о заключении срочных трудовых договоров на неполную занятость. Чтобы в этом случае и так недооцененный труд граждан еще больше не обесценивался», — подчеркнул парламентарий.

    Если предложение примут, это станет первым шагом в сторону поднятия планки заработка до уровня индустриально развитых государств. В Германии, Испании и Словении, отметил Нилов, размер почасовой оплаты превышает пять евро. Самая низкая оплата в Болгарии, Румынии и Албании. Но российская минималка еще меньше.

    «Черно-серый» сектор

    Если требования будут оформлены законодательно, добросовестным работодателям придется их выполнить, подняв оплату работникам. Но, к сожалению, в России немалая часть трудящихся граждан получает «черные» или «серые» зарплаты. Такие наниматели могут продолжить платить жалкие «копейки» сотрудникам. Особенно в регионах или в сферах с высокой безработицей.

    «Из-за безработицы работодатели часто начинают диктовать свои правила, а люди вынуждены на них соглашаться. Это так называемый рынок черной и серой занятости. Государство с ним борется, и мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении. В частности, используются штрафы и даже возможны уголовные дела за нелегальную занятость, налоговые нарушения», — добавил Нилов.

    Но здесь все будет зависеть от работников. Если они не будут жаловаться, ситуация не изменится. Но проблема в том, что многие боятся и молчат, чтобы не потерять хоть какой-то источник дохода. И если не изжить этот правовой нигилизм, ситуация не изменится.

    «Говорить, что люди будут работать на условиях работодателя за копейки и норма не будет работать в каких-то случаях, — да, наверное. И сегодня есть те, кто получает меньше МРОТ, работая неофициально. Потому что либо просто другой работы нет, либо работодатель нарушает. Но нужно заниматься восстановлением прав. А если потакать нарушениям и опускать руки, то это путь в никуда», — подчеркнул депутат.

    По словам парламентария, оставить жалобу на нарушение можно на сайте Трудовой инспекции, а также по электронной почте или заказным письмом. Чиновники не рассматривают только анонимные заявления. Написать обращение можно, например, не от своего имени, а от лица всего коллектива. И не в трудовую комиссию, а муниципальному или региональному депутату, в прокуратуру или членам комитета ГД по труду и занятости. Такие сообщения тоже проверяются, и при подтверждении нарушений работодателя наказывают.

    «Мне периодически поступают письма, в которых просят не перенаправлять жалобу обратившегося, чтобы в отношении него не принимались потом карательные меры. Я тогда все от своего имени направляю. Указываю конкретные факты, но не говорю от конкретного лица», — заключил Нилов.