Почасовой МРОТ предложили увеличить до 150 рублей. Кого коснутся изменения

Минимальную почасовую оплату труда россиян могут поднять до 150 рублей. Сейчас ее величина варьируется от 60 до 90 рублей — в зависимости от количества рабочих часов в месяце. Инициатива позволит поднять заработок сотрудникам «белых» компаний. А вот работникам «черно-серого» сектора занятости придется изживать правовой нигилизм и учиться не бояться говорить о нарушениях.

Депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов подготовили законопроект, увеличивающий почасовой МРОТ до 150 рублей с 1 января 2021 года. Изменения коснутся работающих по срочным договорам неполный рабочий день граждан.

По сведениям авторов, во время пандемии коронавируса многие наниматели намеренно снизили заработок сотрудников и установили «псевдосокращенный рабочий день». Из-за растущей безработицы люди соглашаются на получение основной части оплаты в конвертах. Благодаря этому прибыль компаний увеличилась, а расходы на уплату налогов и социальные отчисления сократились.

Защита работников

Авторы уверены, что увеличение почасовой оплаты поможет увеличить доходы работников. Сейчас для расчета МРОТ, который составляет 12 130 рублей, делят на количество рабочих часов в месяце. Получается от 70 до 90 рублей, в зависимости от количества рабочих часов, рассказал Ярослав Нилов «360». Поправки нужны для защиты прав работников, месячная зарплата которых из-за частичной занятости недотягивает до МРОТ.

«Мы рассчитали эту среднюю величину (150 рублей в час — прим. ред.) исходя из понимания, что МРОТ должен быть не менее 20 тысяч рублей. Еще раз повторю: речь идет о заключении срочных трудовых договоров на неполную занятость. Чтобы в этом случае и так недооцененный труд граждан еще больше не обесценивался», — подчеркнул парламентарий.

Если предложение примут, это станет первым шагом в сторону поднятия планки заработка до уровня индустриально развитых государств. В Германии, Испании и Словении, отметил Нилов, размер почасовой оплаты превышает пять евро. Самая низкая оплата в Болгарии, Румынии и Албании. Но российская минималка еще меньше.

«Черно-серый» сектор

Если требования будут оформлены законодательно, добросовестным работодателям придется их выполнить, подняв оплату работникам. Но, к сожалению, в России немалая часть трудящихся граждан получает «черные» или «серые» зарплаты. Такие наниматели могут продолжить платить жалкие «копейки» сотрудникам. Особенно в регионах или в сферах с высокой безработицей.

«Из-за безработицы работодатели часто начинают диктовать свои правила, а люди вынуждены на них соглашаться. Это так называемый рынок черной и серой занятости. Государство с ним борется, и мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении. В частности, используются штрафы и даже возможны уголовные дела за нелегальную занятость, налоговые нарушения», — добавил Нилов.

Но здесь все будет зависеть от работников. Если они не будут жаловаться, ситуация не изменится. Но проблема в том, что многие боятся и молчат, чтобы не потерять хоть какой-то источник дохода. И если не изжить этот правовой нигилизм, ситуация не изменится.

«Говорить, что люди будут работать на условиях работодателя за копейки и норма не будет работать в каких-то случаях, — да, наверное. И сегодня есть те, кто получает меньше МРОТ, работая неофициально. Потому что либо просто другой работы нет, либо работодатель нарушает. Но нужно заниматься восстановлением прав. А если потакать нарушениям и опускать руки, то это путь в никуда», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, оставить жалобу на нарушение можно на сайте Трудовой инспекции, а также по электронной почте или заказным письмом. Чиновники не рассматривают только анонимные заявления. Написать обращение можно, например, не от своего имени, а от лица всего коллектива. И не в трудовую комиссию, а муниципальному или региональному депутату, в прокуратуру или членам комитета ГД по труду и занятости. Такие сообщения тоже проверяются, и при подтверждении нарушений работодателя наказывают.

«Мне периодически поступают письма, в которых просят не перенаправлять жалобу обратившегося, чтобы в отношении него не принимались потом карательные меры. Я тогда все от своего имени направляю. Указываю конкретные факты, но не говорю от конкретного лица», — заключил Нилов.