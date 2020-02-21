Поборы в школе до суда доведут. Мать могут лишить родительских прав, но дело не в желании сэкономить

В городе Яранск Кировской области набирает обороты скандал с лишением матери родительских прав. Лилианна Колосова уверена, что на нее наклеветали в школе, после того, как она пожаловалась в прокуратуру на незаконные поборы с родителей учеников. Школа, в свою очередь, утверждает что мать избивала своего ребенка.

Ребенок уже год не живет с матерью, которую ограничили в правах. 21 февраля состоится суд, на котором будет решено, сможет ли Колосова вернуть своего сына. Телеканал «360» взял интервью у участников разбирательства.

Как сообщил директор школы, Владимир Логинов, ключевой датой стало 5 апреля прошлого года.

«Накануне ребенок пришел школу, пожаловался классному руководителю на то что за двойку по математике, за текущую двойку, его мама, как он выразился, „нахлестала нагайкой“», — рассказал глава учебного учреждения.

По его словам, классный руководитель привел третьеклассника к фельдшеру для того, чтобы убедиться, что это действительно так. Фельдшер подтвердил, что побои есть.

«Законодательство Кировской области обязывает школу в таких случаях информировать комиссию по делам несовершеннолетних для того, чтобы разобраться в ситуации по существу. Что школа и сделала пятого апреля 2019 года», — пояснил Логинов.

Он также отметил, что до этой даты никаких жалоб со стороны Колосовой ни в правоохранительные органы, ни к директору, ни в администрацию школы не поступало.

«После этого, когда классный руководитель и школа исполнили обязанности, как того требует закон, начались жалобы», — сообщил директор, добавив, что если внимательно посмотреть документы, которыми оперировала Колосова, то можно заметить, что все ее обращения и все ответы ей датированы после апреля 2019 года.

По мнению Логинова, женщина начала жаловаться именно после того, как на нее обратили внимание органы опеки, и не потому, что школа виновата в поборах.

«Все обращения, которые ею были написаны в правоохранительные органы по тем фактам, которые она утверждала, они своего подтверждения не нашли при проверке прокуратуры», — заключил Логинов, указав, что прокуратура не стала бы без причин ограничивать мать в правах по отношению к ребенку.

Сама Лилианна Колосова утверждает, что школа заставляла покупать дневники по 100 рублей, которые были отпечатаны «специально для ГОГОБУ СШ № 1 г. Яранска», тогда как, по словам матери, «в магазине средняя цена дневника 50 рублей». Также она жаловалась на форму для физкультуры, которую также заставляла купить школа за 2500 тысячи рублей, тогда как «школам разрешено предъявлять требования только к крою, фасону и цвету». Исходя из ее обращения в прокуратуру, она должна школе 4550 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Да, я нажаловалась на поборы с родителей, на администрацию школы. Это школа вызвала полицию. Нашла на моем ребенке синяки, вызвала полицию, и ребенка поместили в детский социальный Центр по акту о безнадзорности», — рассказала Колосова.

По ее словам, ребенка ей с тех пор не отдали. «Не прошло и месяца, как на меня завели уголовное дело по факту систематического нанесения побоев. Взяли школьный дневник ребенка, в котором были записаны замечания от учителя. Приплели к этим замечаниям факты якобы моего избиения», — указала мать школьника.

По ее словам, в Центре ее сына не могли долго держать и должны были отдать ребенка уже в детский дом или вернуть матери. В итоге мальчика передали престарелой дальней родственнице.

Как говорит сама Колосова, она не очень уверена в своей победе на суде, так как суд, по ее словам, «на стороне органов опеки».

Классный руководитель мальчика, который отвел его к школьному медработнику, Токарева Любовь Борисовна, указала, что до 5 апреля у нее не было никаких конфликтов ни со школой, ни с директором.

«Ребенок пришел в школу, сказал, что мать его побила: „я на физкультуру не пойду“. Я ему говорю: „Ты мне покажешь синяки?“ — „Да, покажу“», — рассказала учительница.

Источник фото: телеканал «360»

По ее мнению, мать третьеклассника «все сочиняет, все перевирает».

«Дело в том, что поборов у нас просто не существует. У нас школа не собирает никаких денег», — подчеркнула Токарева, добавив, что мать не купила ребенку тетрадей и других принадлежностей.

«О каких она поборах говорит? Ребенок ходит без тетрадей в школу», — пожаловалась классный руководитель, добавив, что мать после 5 апреля прекратила с ней все контакты, и теперь они не общаются.